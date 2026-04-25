Kiến tạo động lực tăng trưởng mới

Lĩnh vực du lịch, dịch vụ tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng

Không hạ chuẩn mục tiêu tăng trưởng

Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, chuỗi cung cung ứng toàn cầu cũng như trong nước và trên địa bàn thành phố, song tại buổi họp về tình hình tăng trưởng kinh tế, kịch bản tăng trưởng quý I và cả năm 2026 mới đây, lãnh đạo thành phố khẳng định vẫn kiên định với mục tiêu tăng trưởng hai con số. Quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố với các ban ngành, địa phương là không vì khó khăn mà hạ chuẩn mục tiêu tăng trưởng. Thay vào đó, thành phố sẽ điều chỉnh các kịch bản tăng trưởng và phương thức điều hành để thích ứng với tình hình mới.

Theo đó, một trong những động lực tăng trưởng quan trọng được thành phố xác định là trụ cột dẫn dắt trong kịch bản tăng trưởng cho năm 2026 là đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Đây cũng là trụ cột có tính chiến lược, tạo sự lan tỏa và thúc đẩy các ngành, lĩnh vực khác phát triển. Năm nay, TP. Huế đặt mục tiêu sẽ giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công, trong đó ưu tiên các dự án trọng điểm nhằm tạo sự đồng bộ về hạ tầng, thu hút đầu tư và đảm bảo an sinh xã hội. Thành phố cũng sẽ có sự phân hóa, sàng lọc để loại bỏ, thu hồi những dự án không đảm bộ tiến độ để nhường chỗ cho những dự án đạt tiến độ tốt nhằm tạo sự bứt phá cho mục tiêu tăng trưởng.

Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng cũng tiếp tục được thành phố xác định là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng khi quý I/2026, lĩnh vực này đạt tăng trưởng tốt hơn 12,7% và chiếm hơn 30,5% trong cơ cấu kinh tế. Dù vậy, để lĩnh vực công nghiệp - xây dựng tăng trưởng tốt hơn, cần thiết phải khơi thông được các điểm nghẽn, nhất là về hạ tầng, logistics, thủ tục đầu tư…

Chiếm từ 49 - 50% trong cơ cấu kinh tế, có thể thấy vai trò của dịch vụ, du lịch có sức ảnh hưởng rất lớn đối với chỉ tiêu tăng trưởng của thành phố. Do đó, thành phố triển khai khá nhiều giải pháp để khu vực dịch vụ, du lịch khai thác hết tiềm năng, thế mạnh. Trong đó, giải pháp căn cơ nhất vẫn là nâng chất lượng dịch vụ, cơ cấu lại nguồn khách, ưu tiên thị trường nội địa và khu vực; đồng thời hướng đến dòng khách hạng sang có mức chi tiêu cao để tăng nguồn thu cho ngân sách…

Xác lập những trụ cột then chốt

Tại hội thảo “Đổi mới mô hình tăng trưởng, kiến tạo các động lực tăng trưởng đột phá để thành phố Huế tiến vào kỷ nguyên mới” do Sở Tài chính phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố và Trường Đại học Tài chính - Marketing (Bộ Tài chính) tổ chức mới đây, các chuyên gia đã gợi mở về những trụ cột tăng trưởng cho Huế giai đoạn mới. Trong đó, then chốt vẫn là 4 trụ cột chính bao gồm: Di sản, đổi mới, hướng biển và hạnh phúc.

GS.TS. Trần Thị Vân Hoa, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phân tích: Trong các trụ cột trên, di sản đóng vai trò là nền tảng đặc thù, tạo nên bản sắc riêng; đổi mới là động lực giúp Huế tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu; hướng biển sẽ mở ra không gian phát triển mới với các khu vực như Chân Mây - Lăng Cô, đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Riêng hạnh phúc là mục tiêu cốt lõi, định hình một đô thị vị nhân sinh, phát triển ngành dịch vụ y tế chất lượng cao.

Bốn trụ cột này có mối liên kết chặt chẽ, tương hỗ lẫn nhau, tạo ra các hướng phát triển như sản phẩm văn hóa số, công nghệ phục chế di sản, hệ thống logistics thông minh, các khu nghỉ dưỡng biển đẳng cấp quốc tế. Đặc biệt, yếu tố hạnh phúc được xem là bộ lọc để loại bỏ những dự án ảnh hưởng đến di sản, môi trường và sức khỏe cộng đồng...

Một chuyên gia đến từ Trường Đại học Tài chính - Marketing cho rằng, khâu đột phá để khai mở dư địa tăng trưởng cho Huế chính là phát huy các nguồn lực vùng miền Trung gồm: Quảng Trị, TP. Đà Nẵng và Quảng Ngãi để phục vụ tăng trưởng cho Huế. Bên cạnh đó, để khai thác tốt 4 trụ cột nêu trên, Huế cần chuyển từ tư duy khai thác nội lực sang kết hợp nội lực với ngoại lực, từ tăng trưởng địa phương sang kiến tạo vai trò trung tâm vùng, từ giữ gìn sang chuyển hóa di sản thành giá trị kinh tế cao và thu hút đầu tư sang xây dựng hệ sinh thái phát triển có khả năng hấp thụ lớn.

Cũng tại hội thảo vừa nêu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh cho rằng, sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thành phố Huế đang bước vào một giai đoạn có tính bản lề, chuyển từ giai đoạn thiết lập nền tảng sang tăng tốc phát triển, từ kiện toàn tổ chức bộ máy sang kiến tạo các động lực tăng trưởng thực chất, hiệu quả và bền vững.

Thực tiễn đó cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nhìn nhận lại mô hình tăng trưởng, đánh giá đúng và trúng các điểm nghẽn, đồng thời xác lập những động lực phát triển mới phù hợp với vị thế của đô thị di sản trực thuộc Trung ương.

Các hiến kế, góp ý, gợi mở của các chuyên gia cũng được lãnh đạo thành phố đánh giá cao. Đó cũng là những định hướng phát triển của thành phố trong giai đoạn tới. Song dù bất kỳ trụ cột, giải pháp nào thì quan điểm xuyên suốt của lãnh đạo thành phố vẫn là vận hành bộ máy hiệu quả. Chỉ khi những người thực thi chính sách, quản lý nhà nước làm việc một cách sáng tạo, năng động, không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp, nhà đầu tư thì lúc đó mới kéo theo sự vận hành trơn tru của toàn hệ thống và tạo động lực cho các thành phần kinh tế khác tăng tốc, bứt phá trong giai đoạn mới.