Không dùng tài khoản cá nhân trong hoạt động kinh doanh

Đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế

Thông báo tài khoản cho cơ quan thuế

Trước đây, việc sử dụng tài khoản cá nhân phục vụ cho các giao dịch từ thanh toán cho hoạt động kinh doanh đến chi tiêu cá nhân là điều không lạ với hộ kinh doanh. Tuy nhiên, việc làm này khiến dòng tiền kinh doanh và chi tiêu cá nhân bị lẫn lộn, gây khó khăn cho việc theo dõi doanh thu cũng như công tác quản lý của cơ quan chức năng.

Mới đây, Thông tư 18/2026, ngày 5/3/2026 của Bộ Tài chính quy định về hồ sơ, thủ tục quản lý thuế đã chỉ rõ, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh đang hoạt động phải thực hiện thông báo số tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử của hộ kinh doanh cho cơ quan thuế. Theo đó, chậm nhất đến ngày 20/4, các hộ kinh doanh có doanh thu năm 2025 dưới 500 triệu đồng phải hoàn tất việc thông báo các tài khoản ngân hàng và ví điện tử phục vụ hoạt động kinh doanh cho cơ quan thuế. Đối với hộ kinh doanh có doanh thu năm 2025 trên 500 triệu đồng hoặc mới thành lập, việc thông báo tài khoản sẽ thực hiện đồng thời khi nộp tờ khai thuế đầu tiên của năm 2026.

Trước đó, trong thời gian thực hiện chiến dịch “45 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” vào cuối năm 2025, Thuế thành phố Huế đã phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn triển khai hỗ trợ hộ kinh doanh đăng ký tài khoản phục vụ cho hoạt động kinh doanh với nhiều chính sách ưu đãi.

Bà Hồ Thị Hòa, Trưởng phòng Khách hàng cá nhân, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố chia sẻ, hiện Ngân hàng đang áp dụng chương trình miễn phí mở và quản lý tài khoản thanh toán cho hộ kinh doanh; miễn phí dịch vụ ngân hàng điện tử; tặng tài khoản số đẹp; hỗ trợ trang bị loa thông báo số dư. Cùng với đó, Agribank cũng triển khai các chương trình vay vốn với lãi suất cho vay ưu đãi, cho vay thấu chi không tài sản bảo đảm đáp ứng nhu cầu vay ngắn, trung và dài hạn của hộ kinh doanh.

Tách bạch tài khoản cá nhân và tài khoản hộ kinh doanh

Tại hội nghị tuyên truyền liên quan đến việc hỗ trợ chính sách và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới đây, lãnh đạo Thuế thành phố cho rằng, hiện vẫn tồn tại tình trạng một số hộ kinh doanh khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ yêu cầu người mua chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân hoặc các tài khoản không được khai báo với cơ quan thuế. Việc này nhằm phân tán dòng tiền, che giấu doanh thu phát sinh từ hoạt động kinh doanh, qua đó kê khai doanh thu thấp hơn thực tế để giảm số thuế phải nộp.

Thuế thành phố khẳng định, mọi khoản thu phát sinh từ hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đều phải được kê khai đầy đủ để xác định nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật. Việc cố tình sử dụng các tài khoản trung gian để nhận tiền bán hàng nhưng không kê khai đầy đủ doanh thu, dẫn đến doanh thu không được phản ánh vào sổ sách kế toán, làm thiếu số thuế phải nộp là hành vi có dấu hiệu gian lận, trốn thuế, vi phạm pháp luật thuế.

Hiện, ngành thuế đang tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phân tích dữ liệu lớn và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại đối chiếu, xác minh dòng tiền liên quan đến hoạt động kinh doanh của người nộp thuế. Thông qua việc phân tích dữ liệu thanh toán, cơ quan thuế có thể xác định các giao dịch bất thường, các tài khoản có liên quan đến hoạt động kinh doanh nhưng không được kê khai, từ đó làm rõ dấu hiệu che giấu doanh thu. Các trường hợp vi phạm, cơ quan thuế sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Người nộp thuế có hành vi gian lận có thể bị truy thu toàn bộ số thuế còn thiếu, xử phạt vi phạm hành chính về thuế; trường hợp vi phạm nghiêm trọng còn có thể bị xử lý hình sự đối với hành vi trốn thuế theo quy định của pháp luật. Đồng thời, cá nhân cho mượn tài khoản cũng có thể bị xem xét xử phạt vi phạm hành chính theo quy định trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng...