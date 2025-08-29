Hướng dẫn nhận quà Tết 400.000 đồng qua VNeID liên kết ngân hàng

Phương thức chính được triển khai là nhận tiền qua tài khoản an sinh xã hội trên VNeID, kết hợp chi trả trực tiếp khi cần thiết theo hướng dẫn của địa phương

Hướng dẫn nhận 400.000 đồng tiền quà qua ngân hàng

Theo Nghị quyết số 418 ngày 28/12/2025 của Chính phủ, quà tặng của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 có mức 400.000 đồng/người. Đây là khoản hỗ trợ bằng tiền, trao cho các đối tượng thụ hưởng theo quy định.

Những nhóm được nhận gồm người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội và người hưởng hưu trí xã hội. Danh sách bao gồm cả trẻ mồ côi, người không nơi nương tựa hoặc đang được chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội theo quy định hiện hành.

Chính phủ giao Bộ Công an phối hợp Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan triển khai việc tặng quà thông qua tài khoản an sinh xã hội tích hợp trên VNeID. Cách làm này giúp việc chi trả thuận tiện, minh bạch và hạn chế sai sót.

Tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết, UBND các tỉnh, thành phố có thể chỉ đạo chi trả trực tiếp. Quà có thể được chuyển vào tài khoản đang hưởng trợ cấp hằng tháng, đồng thời có thể chi trả bằng tiền mặt nếu người dân chưa có tài khoản, bảo đảm đúng đối tượng và đúng thời hạn.

Trước đó, phương thức nhận qua VNeID cũng được áp dụng trong đợt tặng quà trị giá 100.000 đồng nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2/9. Do đó, tài khoản an sinh xã hội trên VNeID tiếp tục được xác định là kênh nhận chính đối với khoản 400.000 đồng theo Nghị quyết 418.

Triển khai dịch vụ an sinh xã hội qua tài khoản liên kết với VNeID

Các ngân hàng đã ban hành hướng dẫn liên kết tài khoản ngân hàng với VNeID để nhận tiền an sinh xã hội. Người dân chỉ cần đăng ký tài khoản tại ngân hàng đã kết nối và thực hiện theo hướng dẫn trên ứng dụng.

Thực hiện đề án phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, Agribank phối hợp Napas và Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước công dân (RAR) triển khai dịch vụ an sinh xã hội trên tài khoản thanh toán của khách hàng.

Đối tượng áp dụng là khách hàng cá nhân mở tài khoản tại Agribank. Phí dịch vụ đang được miễn phí; hơn nữa, nếu có thay đổi, ngân hàng sẽ thông báo bằng văn bản.

Cách đăng ký trên VNeID

Đối với khách hàng đã có tài khoản Agribank và sử dụng VNeID:

Bước 1: Đăng nhập VNeID, chọn "An sinh xã hội", tiếp đó chọn "Tài khoản hưởng An sinh xã hội".

Bước 2: Chọn Agribank là ngân hàng nhận tiền trợ cấp.

Bước 3: Nhập số tài khoản Agribank và số CCCD (nếu có).

Bước 4: VNeID hiển thị kết quả liên kết.

Đối với khách hàng chưa có tài khoản Agribank nhưng đã có VNeID, người dân có thể đến chi nhánh gần nhất mở tài khoản hoặc mở trực tuyến qua ứng dụng Agribank Plus, sau đó thực hiện liên kết như hướng dẫn trên.

Thông tin của Agribank lưu ý: tài khoản phải bằng VND, cùng chủ sở hữu, đang hoạt động và không bị hạn chế. Ứng dụng VNeID do Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư phát triển, có trên CH Play và App Store, dán nhãn ứng dụng của cơ quan Nhà nước. Người dân cần kiểm tra kỹ trước khi tải.

Qua đó, khách hàng có thể liên hệ tổng đài 1900558818/02432053205 hoặc đến hơn 2.300 điểm giao dịch Agribank để được hỗ trợ.

Theo Bộ Tài chính, cả nước có 6.284.865 đối tượng được nhận quà lần này có 1.651.056 người có công với cách mạng và 4.633.809 người thuộc diện bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội. Mức quà là 400.000 đồng/người, chi trả bằng tiền.

Nghị quyết 418 nêu rõ 3 nhóm chính thụ hưởng chính sách quà tặng lần này. Thứ nhất là người có công với cách mạng theo Pháp lệnh ưu đãi: liệt sĩ và thân nhân, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người bị ảnh hưởng chiến tranh và các trường hợp đã được công nhận, đang hưởng chế độ ưu đãi. Thứ hai, đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP: trẻ em mồ côi, người không nơi nương tựa, người khuyết tật nặng, người cao tuổi yếu thế và các trường hợp đủ điều kiện trợ cấp xã hội thường xuyên. Thứ ba, đối tượng hưu trí xã hội theo Nghị định 176/2025/NĐ-CP: chủ yếu là người cao tuổi chưa có lương hưu hoặc hưởng bảo hiểm xã hội ở mức thấp, đủ điều kiện trợ cấp hưu trí xã hội. Nếu một người thuộc nhiều diện, chỉ nhận một suất quà, từ đó bảo đảm công bằng và minh bạch trong chi trả trước Tết.