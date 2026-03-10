CHÍNH SÁCH NĂNG LƯỢNG: Một số nước áp mức giá trần với xăng dầu

Tổng thống Lee Jae Myung phát biểu trong cuộc họp ứng phó kinh tế khẩn cấp về căng thẳng Trung Đông được tổ chức tại Cheong Wa Dae ở Seoul vào ngày 9/3. (Ảnh: Yonhap)

Theo hãng tin Yonhap, Tổng thống Lee Jae Myung đã đưa ra những nhận định trên trong một cuộc họp liên bộ nhằm đánh giá những diễn biến mới nhất sau các cuộc không kích của Mỹ - Israel vào Iran và các cuộc tấn công trả đũa của Tehran trên khắp Trung Đông.

Hàn Quốc mở rộng chương trình ổn định thị trường trị giá 100 nghìn tỷ won

Tổng thống Lee Jae Myung phát biểu: "Khi cuộc khủng hoảng ở Trung Đông ngày càng sâu sắc, sự bất ổn trong môi trường kinh tế trong nước và toàn cầu đang mở rộng đáng kể, gây ra gánh nặng lớn cho nền kinh tế Hàn Quốc vốn phụ thuộc nhiều vào thương mại toàn cầu và nhập khẩu năng lượng từ Trung Đông".

Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh thêm: "Vì khó có thể dự đoán tình hình sẽ diễn biến ra sao, Chính phủ cần chuẩn bị các biện pháp ứng phó mang tính phòng ngừa với tinh thần khẩn trương, luôn tính đến cả kịch bản tồi tệ nhất".

Tổng thống Lee Jae Myung đã thúc giục Chính phủ và Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc chuẩn bị các biện pháp bổ sung để đối phó với sự biến động gia tăng trên thị trường tài chính và ngoại hối. Ông cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng mở rộng chương trình ổn định thị trường trị giá 100 nghìn tỷ won (tương đương 66,8 tỷ USD) nếu cần thiết.

"Chúng ta phải nhận diện được các rủi ro tiềm ẩn và chuẩn bị các biện pháp đối phó một cách tỉ mỉ", ông nói.

Tổng thống cũng yêu cầu các biện pháp nhằm giải quyết sự bất ổn xung quanh vấn đề cung ứng năng lượng, trong bối cảnh lo ngại về việc gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz — một tuyến đường hàng hải huyết mạch toàn cầu.

"Chúng ta sẽ phối hợp với các quốc gia đối tác chiến lược để nhanh chóng thăm dò các tuyến đường thay thế, không bắt buộc phải đi qua eo biển Hormuz", Tổng thống Lee cho biết.

Ngoài ra, ông yêu cầu Chính phủ thực hiện các đợt truy quét nghiêm ngặt đối với hành vi thông đồng giữa các đơn vị lọc dầu và trạm xăng, hành vi ấn định giá và đầu cơ tích trữ; đồng thời kêu gọi áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với những người vi phạm và sớm triển khai hệ thống thuế đối ứng (áp giá trần) đối với mặt hàng xăng và dầu diesel.

Hungary ấn định 595 forint/lít xăng

Trong khi đó, tại Hungary, Thủ tướng nước này Viktor Orban thông báo chính phủ quyết định áp trần giá bán lẻ nhiên liệu để giảm bớt tác động đối với người dân và doanh nghiệp. Với biện pháp này, mức giá tối đa sẽ được ấn định ở 595 forint (khoảng 1,75 USD)/lít đối với xăng và 615 forint/lít đối với dầu diesel. Ngoài ra, chính phủ Hungary cũng sẽ mở nguồn dự trữ dầu quốc gia để bảo đảm nguồn cung ổn định.

Dự kiến, biện pháp trên sẽ có hiệu lực từ 0h00 ngày 10/3 theo giờ địa phương và chỉ áp dụng đối với các phương tiện mang biển số đăng ký tại Hungary./.