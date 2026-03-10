  • Huế ngày nay Online
CHÍNH SÁCH NĂNG LƯỢNG: Một số nước áp mức giá trần với xăng dầu

ClockThứ Ba, 10/03/2026 15:27
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã yêu cầu các cơ quan chức năng nhanh chóng áp dụng mức giá trần đối với nhiên liệu trong nước, đồng thời đưa ra các phản ứng mang tính phòng ngừa để đối phó với tình trạng giá xăng tăng vọt và sự biến động trên thị trường ngoại hối trong bối cảnh xung đột leo thang tại Trung Đông.

Tổng thống Lee Jae Myung phát biểu trong cuộc họp ứng phó kinh tế khẩn cấp về căng thẳng Trung Đông được tổ chức tại Cheong Wa Dae ở Seoul vào ngày 9/3. (Ảnh: Yonhap)

Theo hãng tin Yonhap, Tổng thống Lee Jae Myung đã đưa ra những nhận định trên trong một cuộc họp liên bộ nhằm đánh giá những diễn biến mới nhất sau các cuộc không kích của Mỹ - Israel vào Iran và các cuộc tấn công trả đũa của Tehran trên khắp Trung Đông.

Hàn Quốc mở rộng chương trình ổn định thị trường trị giá 100 nghìn tỷ won

Tổng thống Lee Jae Myung phát biểu: "Khi cuộc khủng hoảng ở Trung Đông ngày càng sâu sắc, sự bất ổn trong môi trường kinh tế trong nước và toàn cầu đang mở rộng đáng kể, gây ra gánh nặng lớn cho nền kinh tế Hàn Quốc vốn phụ thuộc nhiều vào thương mại toàn cầu và nhập khẩu năng lượng từ Trung Đông".

Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh thêm: "Vì khó có thể dự đoán tình hình sẽ diễn biến ra sao, Chính phủ cần chuẩn bị các biện pháp ứng phó mang tính phòng ngừa với tinh thần khẩn trương, luôn tính đến cả kịch bản tồi tệ nhất".

Tổng thống Lee Jae Myung đã thúc giục Chính phủ và Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc chuẩn bị các biện pháp bổ sung để đối phó với sự biến động gia tăng trên thị trường tài chính và ngoại hối. Ông cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng mở rộng chương trình ổn định thị trường trị giá 100 nghìn tỷ won (tương đương 66,8 tỷ USD) nếu cần thiết.

"Chúng ta phải nhận diện được các rủi ro tiềm ẩn và chuẩn bị các biện pháp đối phó một cách tỉ mỉ", ông nói.

Tổng thống cũng yêu cầu các biện pháp nhằm giải quyết sự bất ổn xung quanh vấn đề cung ứng năng lượng, trong bối cảnh lo ngại về việc gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz — một tuyến đường hàng hải huyết mạch toàn cầu.

"Chúng ta sẽ phối hợp với các quốc gia đối tác chiến lược để nhanh chóng thăm dò các tuyến đường thay thế, không bắt buộc phải đi qua eo biển Hormuz", Tổng thống Lee cho biết.

Ngoài ra, ông yêu cầu Chính phủ thực hiện các đợt truy quét nghiêm ngặt đối với hành vi thông đồng giữa các đơn vị lọc dầu và trạm xăng, hành vi ấn định giá và đầu cơ tích trữ; đồng thời kêu gọi áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với những người vi phạm và sớm triển khai hệ thống thuế đối ứng (áp giá trần) đối với mặt hàng xăng và dầu diesel.

Hungary ấn định 595 forint/lít xăng

Trong khi đó, tại Hungary, Thủ tướng nước này Viktor Orban thông báo chính phủ quyết định áp trần giá bán lẻ nhiên liệu để giảm bớt tác động đối với người dân và doanh nghiệp. Với biện pháp này, mức giá tối đa sẽ được ấn định ở 595 forint (khoảng 1,75 USD)/lít đối với xăng và 615 forint/lít đối với dầu diesel. Ngoài ra, chính phủ Hungary cũng sẽ mở nguồn dự trữ dầu quốc gia để bảo đảm nguồn cung ổn định.

Dự kiến, biện pháp trên sẽ có hiệu lực từ 0h00 ngày 10/3 theo giờ địa phương và chỉ áp dụng đối với các phương tiện mang biển số đăng ký tại Hungary./.

Theo baochinhphu.vn
Không để xảy ra hiện tượng găm hàng, nâng giá xăng dầu

Thông tin từ Sở Công Thương vào sáng 10/3, do tình hình an ninh năng lượng thế giới có nhiều biến động, dẫn đến giá xăng dầu trong nước tăng cao, những ngày qua, đơn vị đã thành lập đoàn kiểm tra nhằm rà soát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố.

Không để khan hiếm cục bộ nguồn cung xăng dầu

Trước diễn biến phức tạp của tình hình an ninh quốc tế, thị trường xăng dầu trong nước được dự báo sẽ còn nhiều biến động theo xu hướng tăng. Tại thành phố Huế, các doanh nghiệp (DN) kinh doanh xăng dầu đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng nhằm đảm bảo cung ứng ổn định. Nhiều DN vận tải, sản xuất cũng theo dõi sát diễn biến giá nhiên liệu để có phương án thích ứng phù hợp.

Giá xăng tăng 3 lần liên tiếp

Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính vào chiều 12/2, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu theo hướng tăng kể từ 15 giờ ngày hôm nay.

Giá xăng và dầu cùng tăng

Chiều 5/2, Liên bộ Công Thương - Tài chính có đợt điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ 7 ngày/lần. Trên cơ sở đó, bắt đầu từ 15h trở đi, giá xăng được điều chỉnh tăng lần thứ 2 liên tiếp, trong đó giá xăng RON95 lên sát 19.000 đồng/lít; đồng thời giá dầu diesel cũng tăng lên.

