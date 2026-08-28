Khơi thông nguồn lực từ các cụm công nghiệp

Nhiều cơ sở sản xuất ở phường Thanh Thủy mong muốn CCN Thủy Phương 2 sớm hình thành để đăng ký vào sản xuất tập trung.

Mở thêm không gian sản xuất

Tại phường Phong Phú, sau thời gian chuẩn bị, CCN Điền Lộc 2 có diện tích gần 21ha, do Công ty TNHH An Viên làm chủ đầu tư, đã khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật vào cuối tháng 6 vừa qua, phấn đấu hoàn thành sau 24 tháng thi công để thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp thứ cấp.

Một tín hiệu đáng chú ý khác cũng tại phường Phong Phú là CCN Điền Lộc 1, có diện tích khoảng 27,5ha do Công ty CP Đạt Phương Hội An làm chủ đầu tư cũng đã hoàn thiện các thủ tục. Đầu tháng 8 vừa qua, chủ đầu tư đã khởi công xây dựng hạ tầng giao thông, hệ thống cấp điện, cấp nước nội bộ…

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phong Phú cho biết, hai công trình trên đang đề ra kỳ vọng về một không gian sản xuất tập trung mới ở địa phương. Khi hạ tầng hoàn thiện, các CCN sẽ có thêm điều kiện để thu hút các dự án thứ cấp, tạo việc làm và mở rộng cơ hội phát triển sản xuất các ngành nghề nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản... Lãnh đạo địa phương mong muốn các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng, sớm đưa các CCN vào khai thác để tạo thêm động lực phát triển kinh tế cho phường Phong Phú.

Theo phương án phát triển CCN được xác định tại Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 28/2/2026 của UBND thành phố về điều chỉnh Quy hoạch TP. Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đến năm 2030, thành phố có 28 CCN với tổng diện tích 1.370,29ha. Bên cạnh đó là quỹ đất CCN tiềm năng mở rộng khoảng 329,71ha. Đến thời điểm này, thành phố đã thành lập 12 CCN với diện tích 405,11ha. Trong đó, 5 CCN đang hoạt động, bao gồm: An Hòa, Thủy Phương, Tứ Hạ, Hương Hòa và Hương Phú. Các CCN này đã thu hút 131 dự án, diện tích đất công nghiệp cho thuê đạt 112,29ha, tỷ lệ lấp đầy hơn 73% và giải quyết việc làm cho hơn 9.810 lao động.

Những con số trên cho thấy hiệu quả của mô hình CCN trong việc tổ chức không gian sản xuất. Từ các cơ sở sản xuất quy mô vừa và nhỏ đến những doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng mặt bằng, CCN tạo môi trường tập trung để sản xuất, kinh doanh hàng hóa thuận lợi.

Đặc biệt, đối với TP. Huế, phát triển CCN còn có ý nghĩa trong quá trình sắp xếp lại các cơ sở sản xuất nằm xen trong khu dân cư. Khi có mặt bằng phù hợp, các cơ sở sản xuất có thể từng bước di dời vào khu vực tập trung, vừa tạo điều kiện mở rộng sản xuất, vừa góp phần giảm áp lực về môi trường, không gian đô thị, nông thôn.

Gỡ vướng hạ tầng, đón dòng đầu tư

Thực tế, bức tranh phát triển CCN ở TP. Huế hiện nay vẫn chưa đồng đều. Trong 12 CCN đã thành lập, chỉ có 5 CCN đi vào hoạt động, khai thác. Ngoài CCN Điền Lộc 1 và Điền Lộc 2 đang đầu tư cơ sở hạ tầng, phần lớn các CCN còn lại chưa được đầu tư hạ tầng kỹ thuật, như Bình Thành, Hương Văn 2, Hương Xuân, Phú Diên, Vinh Hưng... Trong đó, CCN Phú Diên, Vinh Hưng đang mời gọi doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

Việc chưa triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại các CCN nói trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, liên quan đến quá trình chuẩn bị đầu tư, nguồn lực thực hiện, đất đai, hạ tầng và khả năng thu hút nhà đầu tư.

Đơn cử, CCN Hương Văn 2 ở phường Hương Trà được thành lập với diện tích gần 24ha, do Công ty TNHH Tân Bảo Thành làm chủ đầu tư và CCN Hương Xuân (vùng Trạng) có diện tích 58ha tại phường Kim Trà, do Công ty TNHH Xây dựng Thành Phát làm chủ đầu tư, hiện đang vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Ông Nguyễn Văn Quý, Trưởng phòng Quản lý Công nghiệp, Sở Công Thương cho biết, các CCN chưa được đầu tư hạ tầng kỹ thuật do có những vướng mắc nhất định. Hiện nay, các sở, ngành, địa phương và cơ quan liên quan đang rà soát, tháo gỡ theo từng dự án, đồng thời tìm kiếm, kêu gọi các nhà đầu tư có năng lực tham gia đầu tư hạ tầng để sớm đưa quỹ đất vào khai thác, tránh lãng phí.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Công Thương, quy hoạch phát triển các CCN là một trong những trụ cột góp phần tăng trưởng ngành công nghiệp địa phương. Do vậy, phát triển CCN ở TP. Huế hiện nay được nhìn nhận theo một chuỗi liên kết, từ việc quy hoạch, tạo quỹ đất, đầu tư hạ tầng đến thu hút doanh nghiệp và hình thành năng lực sản xuất. Tại các CCN, định hướng ngành nghề cũng được thành phố xác định rõ. Trong đó, sẽ ưu tiên những lĩnh vực phù hợp với lợi thế vùng, địa phương, có khả năng tạo việc làm, giá trị gia tăng cao và liên kết với các khu công nghiệp, khu kinh tế cũng như hệ thống logistics của thành phố…