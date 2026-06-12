Mở rộng dư địa phát triển cụm công nghiệp

Doanh nghiệp may mặc Thiên An Phát tại CCN An Hòa tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động địa phương

Phát huy hiệu quả

Những năm gần đây, nhiều CCN trên địa bàn thành phố Huế đã phát huy hiệu quả trong việc thu hút DN vào đầu tư sản xuất, kinh doanh ở các lĩnh vực may mặc, cơ khí, chế biến nông, lâm sản, vật liệu xây dựng…

Tại các CCN Tứ Hạ (Hương Trà), Thủy Phương (Thanh Thủy), An Hòa (Phú Xuân), Hương Phú (Khe Tre)… nhiều DN đã đầu tư nhà xưởng, dây chuyền sản xuất, tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động địa phương, góp phần nâng cao thu nhập và ổn định đời sống người dân.

Anh Lê Văn Hùng, công nhân tại một DN chế biến lâm sản ở CCN Thủy Phương chia sẻ: “Sau nhiều năm làm ăn xa quê, nay được làm việc gần nhà với thu nhập khoảng 8 - 9 triệu đồng/tháng nên cuộc sống gia đình ổn định hơn trước. Quan trọng hơn khi làm việc ở CCN Thủy Phương là giảm được chi phí sinh hoạt và có thêm thời gian chăm lo gia đình”.

Không chỉ giải quyết việc làm, mô hình CCN còn góp phần di dời các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ ra khỏi khu dân cư, tạo điều kiện quản lý môi trường tập trung và đáp ứng nhu cầu mặt bằng sản xuất cho DN nhỏ và vừa.

Ông Huỳnh Quốc Tuấn, Giám đốc Công ty CP Viên nén năng lượng Thừa Thiên Huế tại CCN Thủy Phương cho biết, đầu tư vào CCN giúp DN mở rộng sản xuất nhờ hạ tầng điện, nước và giao thông ổn định. Trước đây sản xuất nhỏ lẻ nên việc đáp ứng yêu cầu môi trường còn hạn chế; nay DN có điều kiện đầu tư bài bản nên thuận lợi hơn trong kết nối giao thương và tuyển dụng lao động.

Theo ông Huỳnh Thế, Phó Trưởng ban Quản lý CCN An Hòa, mô hình CCN phù hợp với DN vừa và nhỏ do chi phí đầu tư ban đầu không quá lớn, thủ tục tiếp cận mặt bằng thuận lợi hơn so với khu công nghiệp. Đồng thời, vị trí CCN gần khu dân cư còn tạo điều kiện thuận lợi trong việc tuyển dụng lao động tại chỗ.

Đến nay, thành phố Huế đã thành lập 12 CCN với tổng diện tích khoảng 405,11ha. Trong đó, 5 CCN đã đi vào hoạt động gồm An Hòa, Thủy Phương, Tứ Hạ, Hương Hòa và Hương Phú. Các CCN đã thu hút 125 dự án đầu tư, diện tích đất công nghiệp cho thuê đạt gần 112ha, từng bước hình thành các vùng sản xuất công nghiệp tập trung.

Tạo dư địa phát triển mới

Theo phương án phát triển CCN được tích hợp trong Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, toàn thành phố quy hoạch 28 CCN với tổng diện tích khoảng 1.398,9ha. Đây được xem là dư địa quan trọng để thu hút DN đầu tư vào công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ; đồng thời thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, tăng thu ngân sách và phát triển kinh tế địa phương.

Quá trình triển khai quy hoạch, Sở Công Thương đã tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 240/KH-UBND ngày 6/6/2024 về phát triển CCN giai đoạn 2021 - 2030. Đồng thời, ban hành Quy chế quản lý CCN theo Quyết định số 89/2024/QĐ-UBND ngày 15/11/2024 nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

So với trước đây, việc quy hoạch CCN hiện được triển khai đồng bộ và thực chất hơn, ưu tiên các vị trí thuận lợi về giao thông, nguồn lao động, hạ tầng kỹ thuật và khả năng liên kết vùng. Thành phố cũng định hướng phát triển CCN theo hướng công nghiệp sạch, công nghệ cao, tiết kiệm năng lượng và bảo đảm yêu cầu môi trường.

Ông Huỳnh Thế cho rằng, từ kinh nghiệm CCN An Hòa với tỷ lệ lấp đầy hơn 80% hiện nay cho thấy, điều DN quan tâm không chỉ là quỹ đất mà còn là tiến độ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và thủ tục đầu tư. Khi hạ tầng giao thông, điện, nước được đầu tư đồng bộ sẽ tạo niềm tin để DN mở rộng quy mô sản xuất.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc phát triển CCN vẫn còn gặp khó khăn như tiến độ giải phóng mặt bằng chậm, nguồn lực đầu tư hạ tầng chưa đồng đều, tỷ lệ lấp đầy ở một số CCN chưa cao. Ngoài ra, nhiều DN nhỏ và vừa còn khó khăn trong tiếp cận vốn để mở rộng sản xuất. Do đó, các địa phương như Hương Trà, Hương Thủy, Khe Tre, Phong Phú… đang tập trung tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, đầu tư hệ thống điện, nước, giao thông nội bộ tại các CCN để tăng sức hút đối với nhà đầu tư. Thành phố cũng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ DN tiếp cận quỹ đất và hoàn thiện hồ sơ đầu tư.

Ông Đặng Hữu Phúc, Giám đốc Sở Công Thương cho biết, Huế đang ưu tiên thu hút các dự án công nghiệp sạch, công nghệ cao, tiết kiệm năng lượng và tạo giá trị gia tăng lớn. Đồng thời, tiếp tục rà soát quy hoạch để bảo đảm phát triển CCN phù hợp với định hướng đô thị và yêu cầu bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển công nghiệp địa phương theo hướng bền vững.