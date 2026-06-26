Việt Nam-Lào hợp tác về phát triển hạ tầng tin cậy số và ứng dụng chữ ký số

Hội thảo Việt Nam-Lào về phát triển hạ tầng tin cậy số và ứng dụng chữ ký số trong các lĩnh vực.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Việt Nam khẳng định, Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gắn bó bởi mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với những tài sản vô giá được vun đắp qua nhiều thế hệ.

Trên nền tảng đó, hợp tác về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số đang ngày càng trở nên thiết thực, đi vào chiều sâu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số và tăng cường kết nối trong không gian số.

Thứ trưởng cho biết, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, kỹ thuật số không còn là lợi thế cạnh tranh mà đã trở thành điều kiện phát triển của các nền kinh tế hiện đại.

Tại Việt Nam, kinh tế số phát triển nhanh trên nhiều lĩnh vực và được thúc đẩy mạnh mẽ sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Trong tiến trình đó, chữ ký số và hạ tầng tin cậy số đã trở thành nền tảng bảo đảm tính xác thực, toàn vẹn và giá trị pháp lý của các giao dịch điện tử, góp phần kiến tạo niềm tin số trong toàn xã hội.

Đến hết tháng 5/2026, Việt Nam đã cấp khoảng 31,56 triệu chứng thư chữ ký số, đưa tỷ lệ phổ cập chữ ký số trong dân số trưởng thành lên 45,62%, tạo nền tảng quan trọng thúc đẩy các giao dịch điện tử an toàn, minh bạch và phát triển kinh tế số.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương cũng đánh giá cao sự phối hợp bền bỉ giữa NEAC và LANIC trong việc duy trì chuỗi hội thảo, tập huấn thường niên giữa hai bên. Đặc biệt, Thứ trưởng biểu dương nỗ lực của NEAC và LANIC trong việc nghiên cứu xây dựng Danh sách tin cậy chung (Trust List), trước mắt dự kiến triển khai thí điểm trong lĩnh vực hải quan. Đây sẽ là cơ chế công nhận lẫn nhau giữa các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực của hai nước, giúp chữ ký số của mỗi bên được phía còn lại tin cậy và chấp nhận trực tiếp mà không cần xác minh lại.

"Việc hình thành Trust List trong lĩnh vực hải quan sẽ là bước tiến có ý nghĩa thiết thực, góp phần xây dựng mô hình 'cửa khẩu thông minh', rút ngắn thời gian thông quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước và từng bước hình thành hệ sinh thái tin cậy số chung giữa Việt Nam và Lào", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Phát biểu chào mừng hội thảo, Thứ trưởng Công nghệ và Truyền thông Lào Keovisouk Solaphom đánh giá cao những thành tựu chuyển đổi số của Việt Nam trong hơn một thập kỷ qua trên các lĩnh vực như hóa đơn điện tử, thuế, tài chính, y tế và giáo dục, coi đây là những kinh nghiệm thực tiễn quý báu đối với Lào.

Trong bối cảnh Lào đang triển khai tầm nhìn kinh tế số 2040 và Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, Thứ trưởng Keovisouk Solaphom khẳng định chữ ký số là công cụ cốt lõi để xác minh danh tính, bảo vệ dữ liệu và kiến tạo niềm tin trong môi trường số. Ông tin tưởng sự hợp tác giữa LANIC và NEAC sẽ mở ra nhiều giải pháp đột phá, thúc đẩy giao dịch điện tử an toàn và góp phần phát triển bền vững nền kinh tế số của Lào.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi nhiều tham luận về phát triển hạ tầng tin cậy số và ứng dụng chữ ký số. Đại diện các cơ quan của Lào chia sẻ tình hình triển khai chữ ký số và ứng dụng trong quản lý tài chính công; phía Việt Nam giới thiệu kinh nghiệm xây dựng hạ tầng dịch vụ tin cậy quốc gia và triển khai chữ ký số trong nhiều lĩnh vực. Đại diện Viettel-CA trình bày các giải pháp ký số và kinh nghiệm triển khai trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và hải quan.

Một trong những nội dung trọng tâm của hội thảo là thúc đẩy công nhận lẫn nhau đối với chữ ký số nhằm phục vụ các giao dịch điện tử xuyên biên giới.

Phát biểu bế mạc hội thảo, bà Tô Thị Thu Hương, Giám đốc NEAC đề xuất hai bên sớm thành lập Nhóm công tác chung để nghiên cứu xây dựng và vận hành Danh sách tin cậy chung (Trust List) giữa Việt Nam và Lào. Đây sẽ là nền tảng kỹ thuật và pháp lý quan trọng nhằm thúc đẩy khả năng liên thông và công nhận lẫn nhau giữa các nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số và các dịch vụ tin cậy của hai quốc gia.

https://nhandan.vn/viet-nam-lao-hop-tac-ve-phat-trien-ha-tang-tin-cay-so-va-ung-dung-chu-ky-so-post971666.html