Một tiết mục biểu diễn đặc sắc tại lễ khai mạc. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Dự lễ khai mạc có Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Lâm Thị Phương Thanh; Bộ trưởng Văn hóa và Du lịch Lào Suansavanh Viyaketh; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm; đại diện các ban, ngành Trung ương và địa phương của Lào cùng đông đảo khán giả Việt Nam-Lào.

Phát biểu khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào năm 2026, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch luôn giữ vai trò cầu nối hết sức quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước, bồi đắp tình cảm gắn bó, tin cậy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Bộ trưởng Văn hóa và Du lịch Lào Suansavanh Viyaketh cho rằng, Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào năm 2026 đánh dấu một giai đoạn hợp tác mới trong lĩnh vực văn hóa và du lịch giữa Lào-Việt Nam giai đoạn 2026-2030, thể hiện mối quan hệ gắn bó mật thiết và đặc biệt trong lịch sử quan hệ quốc tế, là hình mẫu nổi bật và chưa từng có, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, cả trong đấu tranh giành độc lập, tự do trước đây cũng như trong thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Theo Bộ trưởng Văn hóa và Du lịch Lào, các chương trình biểu diễn nghệ thuật trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào năm 2026 thể hiện sự hợp tác lâu dài, gắn bó giữa hai Đảng, hai Nhà nước, cũng như giữa hai Bộ Văn hóa Lào và Việt Nam.

Theo Ban tổ chức, điểm nhấn nổi bật của Tuần Văn hóa năm nay là các chương trình nghệ thuật múa rối mang tên “Hương sắc Việt”, trong đó có múa rối nước – loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo, được xem là độc nhất vô nhị trên thế giới, kết tinh trí tuệ, tâm hồn và bản sắc văn hóa Việt Nam qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật giàu biểu tượng, các chương trình không chỉ tôn vinh những giá trị truyền thống đặc sắc của văn hóa Việt Nam, mà còn phản ánh sinh động hình ảnh đất nước, con người Việt Nam hòa hiếu, nhân văn, giàu khát vọng phát triển, sẵn sàng hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới.

Nhiều tiết mục nghệ thuật được các nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Việt Nam dàn dựng công phu, mang đậm tính biểu tượng về văn hóa và tình hữu nghị Việt Nam-Lào. Tiêu biểu là tiết mục “Huyền thoại Tiên Rồng”, tái hiện truyền thuyết thiêng liêng về Lạc Long Quân-Âu Cơ, qua đó khẳng định chiều sâu cội nguồn văn hóa và tinh thần đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam.

Ngoài ra, còn có tiết mục “Trống hội - Tễu giáo trò” mang thông điệp về thịnh vượng, hòa bình và phát triển; các màn trình diễn nhạc cụ dân tộc như đàn bầu, đàn T’rưng tạo nên không gian nghệ thuật giàu bản sắc.

Cuối cùng, tiết mục “Hello Việt Nam - Hoa đẹp Chămpa” là điểm nhấn biểu tượng, khắc họa sinh động mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai Đảng và Nhà nước Việt Nam và Lào, đồng thời thể hiện tình cảm thủy chung, gắn bó máu thịt giữa nhân dân hai nước.

