  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 15/10/2026 14:44

Trường Đại học Khoa học Huế hợp tác với Viettel triển khai nền tảng Tammi OA

HNN.VN - Sáng 15/10, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế phối hợp với Viettel Huế tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai nền tảng Tammi OA và chữ ký số MySign, nhằm tăng cường kết nối giữa nhà trường với giảng viên, sinh viên và thúc đẩy chuyển đổi số trong môi trường đại học.

Vinh Lộc ký kết hợp tác triển khai Viettel Tammi toàn diệnLắp mạng Viettel Huế trọn gói, miễn phí hòa mạng tại vienthonghue Viettel Huế trao giải chương trình “Lướt 5G – Rinh quà bất ngờ”“Mở rộng không gian” với công nghệ 5G

Ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai Tammi OA giữa Trường Đại học Khoa học và Viettel Huế. 

Tham dự có GS.TS. Võ Thanh Tùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học; Giám đốc Viettel Huế Nguyễn Huy Quang cùng đông đảo cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường.

Theo nội dung hợp tác, hai đơn vị sẽ triển khai Tammi OA trên nền tảng Viettel Tammi, tạo thêm kênh thông tin chính thống để nhà trường truyền tải các thông báo, chương trình, hoạt động đào tạo và những nội dung cần thiết đến giảng viên, sinh viên. Nền tảng này cũng hỗ trợ khảo sát, lấy ý kiến và tăng cường tương tác hai chiều giữa nhà trường với người học.

Đáng chú ý, theo kế hoạch của Sở Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Khoa học được lựa chọn làm điểm triển khai chữ ký số cho 100% cán bộ, giảng viên và sinh viên. Chữ ký số MySign được tích hợp trong ứng dụng Viettel Tammi, hỗ trợ người dùng thực hiện các giao dịch hành chính điện tử, góp phần giảm bớt thủ tục giấy tờ và nâng cao hiệu quả xử lý công việc trên môi trường số.

Hướng dẫn sinh viên Đại học Khoa học Huế sử dụng Viettel Tammi.

Giới thiệu về nền tảng, Giám đốc Viettel Huế Nguyễn Huy Quang cho biết, Viettel Tammi là ứng dụng tương tác số do Viettel phát triển, tích hợp hơn 250 tiện ích, gồm nhắn tin, gọi thoại, gọi video, họp trực tuyến, giải trí và các dịch vụ số. Thông qua Tammi OA, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và trường học có thể xây dựng kênh thông tin riêng, truyền tải thông báo nhanh chóng và tăng cường kết nối với người sử dụng.

Đối với sinh viên, ứng dụng còn cung cấp các tiện ích như trợ lý số Tammi AI, lưu trữ dữ liệu Tammi Cloud, kết nối gia đình, người thân và một số chương trình ưu đãi dành cho thuê bao Viettel. Đây là nền tảng OTT có thể sử dụng trên nhiều mạng viễn thông, không giới hạn người dùng là thuê bao Viettel.

Tại chương trình, đại diện Trường Đại học Khoa học và Viettel Huế đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác, đồng thời giới thiệu các tính năng của Tammi OA và chữ ký số MySign đến sinh viên.

Việc triển khai hai giải pháp này được kỳ vọng giúp Trường Đại học Khoa học đổi mới phương thức cung cấp thông tin, nâng cao hiệu quả tương tác với người học, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên và sinh viên tiếp cận, sử dụng các dịch vụ số trong học tập, công việc và giao dịch hành chính hằng ngày.

Tin, ảnh: Liên Minh
 Từ khóa:
viettel huếtrường đại học khoa họcký kếttammi oa
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh biên giới biển

Chiều 26/8, tại Nhà Văn hóa xã Chân Mây - Lăng Cô, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Chân Mây - Lăng Cô tổ chức ký kết Quy chế phối hợp công tác với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây và Đồn Biên phòng Lăng Cô.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh biên giới biển
Thuận Hóa bàn giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận

Sáng 22/8, phường Thuận Hóa tổ chức hội nghị bàn giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận và phát động hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo xây dựng đô thị văn minh” giai đoạn 2026-2030. Tham dự hội nghị có UVTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Thuận Hóa Nguyễn Thanh Bình cùng đại diện các ban, ngành và tổ dân phố trên địa bàn.

Thuận Hóa bàn giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận
Tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn trường học

Ngày 21/8, Công an thành phố Huế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế tổ chức hội nghị ký kết kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế phối hợp số 01/QCPH-BCA-BGDĐT ngày 10/2/2026 giữa Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn trường học
Ký kết tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới

Ngày 14/8, Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới (Ban Chỉ đạo Chỉ thị 01) xã A Lưới 5, tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền các tổ tự quản và hộ gia đình tham gia bảo vệ đường biên, mốc quốc giới năm 2016 và ký kết tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới.

Ký kết tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top