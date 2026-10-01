Trường Đại học Khoa học Huế hợp tác với Viettel triển khai nền tảng Tammi OA

Ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai Tammi OA giữa Trường Đại học Khoa học và Viettel Huế.

Tham dự có GS.TS. Võ Thanh Tùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học; Giám đốc Viettel Huế Nguyễn Huy Quang cùng đông đảo cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường.

Theo nội dung hợp tác, hai đơn vị sẽ triển khai Tammi OA trên nền tảng Viettel Tammi, tạo thêm kênh thông tin chính thống để nhà trường truyền tải các thông báo, chương trình, hoạt động đào tạo và những nội dung cần thiết đến giảng viên, sinh viên. Nền tảng này cũng hỗ trợ khảo sát, lấy ý kiến và tăng cường tương tác hai chiều giữa nhà trường với người học.

Đáng chú ý, theo kế hoạch của Sở Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Khoa học được lựa chọn làm điểm triển khai chữ ký số cho 100% cán bộ, giảng viên và sinh viên. Chữ ký số MySign được tích hợp trong ứng dụng Viettel Tammi, hỗ trợ người dùng thực hiện các giao dịch hành chính điện tử, góp phần giảm bớt thủ tục giấy tờ và nâng cao hiệu quả xử lý công việc trên môi trường số.

Hướng dẫn sinh viên Đại học Khoa học Huế sử dụng Viettel Tammi.

Giới thiệu về nền tảng, Giám đốc Viettel Huế Nguyễn Huy Quang cho biết, Viettel Tammi là ứng dụng tương tác số do Viettel phát triển, tích hợp hơn 250 tiện ích, gồm nhắn tin, gọi thoại, gọi video, họp trực tuyến, giải trí và các dịch vụ số. Thông qua Tammi OA, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và trường học có thể xây dựng kênh thông tin riêng, truyền tải thông báo nhanh chóng và tăng cường kết nối với người sử dụng.

Đối với sinh viên, ứng dụng còn cung cấp các tiện ích như trợ lý số Tammi AI, lưu trữ dữ liệu Tammi Cloud, kết nối gia đình, người thân và một số chương trình ưu đãi dành cho thuê bao Viettel. Đây là nền tảng OTT có thể sử dụng trên nhiều mạng viễn thông, không giới hạn người dùng là thuê bao Viettel.

Tại chương trình, đại diện Trường Đại học Khoa học và Viettel Huế đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác, đồng thời giới thiệu các tính năng của Tammi OA và chữ ký số MySign đến sinh viên.

Việc triển khai hai giải pháp này được kỳ vọng giúp Trường Đại học Khoa học đổi mới phương thức cung cấp thông tin, nâng cao hiệu quả tương tác với người học, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên và sinh viên tiếp cận, sử dụng các dịch vụ số trong học tập, công việc và giao dịch hành chính hằng ngày.