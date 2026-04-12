Lắp mạng Viettel Huế trọn gói, miễn phí hòa mạng tại vienthonghue

Viettel - phủ sóng hạ tầng cáp quang khắp cố đô

Với mục tiêu chuyển đổi số toàn diện, Viettel đã hoàn thiện hạ tầng cáp quang tốc độ cao tới mọi phường , xã của thành phố Huế, từ Phong Điền đến Phú Lộc, Nam Đông, A Lưới.

Lắp mạng Viettel Huế đáp ứng mọi nhu cầu của người dân như học tập trực tuyến, làm việc từ xa, xem phim, chơi game hay kết nối thiết bị thông minh một cách mượt mà. Bên cạnh đó Viettel có cả những gói cáp quang dành cho doanh nghiệp nhiều người sử dụng và băng thông cao cùng lúc.

Ưu điểm của việc lắp đặt mạng Viettel tại Huế chính là đường truyền cáp quang ổn định, tốc độ cao, ít bị ảnh hưởng của điều kiện thời tiết mưa bão đặc trưng của miền Trung. Hệ thống cáp quang ngầm hóa ở khu vực trung tâm thành phố, đảm bảo mỹ quan đô thị, hạn chế tối đa sự cố đứt cáp.

Bên cạnh đó, Viettel có nhiều gói cước linh hoạt, phù hợp với gia đình, cá nhân, hộ kinh doanh nhỏ. Đội ngũ kỹ thuật viên sẵn sàng hỗ trợ khi có sự cố và thủ tục lắp đặt đơn giản, thời gian thi công ngắn.

Đăng ký lắp wifi tại Viettel Huế, khách hàng sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi hấp dẫn. Chương trình khuyến mãi của Viettel Huế 2026 tập trung vào việc tối ưu chi phí ban đầu cho mọi khách hàng:

● Hỗ trợ phí hòa mạng: Khách hàng đăng ký lắp mạng Viettel Huế sẽ được hỗ trợ phí hòa mạng, bao gồm cả trang thiết bị cáp quang và dây dẫn chỉ tính theo giá gói cước.

● Trang bị miễn phí Modem WiFi 2 băng tần: Thế hệ modem wifi 6 mới nhất với công nghệ băng tần kép siêu mạnh, giúp tăng tốc độ đường truyền, kết nối nhiều thiết bị cùng lúc không bị lag giật.

Ngoài ra, nếu khách hàng đặt gói combo Internet + Truyền hình TV sẽ có mức giá ưu đãi hơn. Gói cáp quang doanh nghiệp sẽ đi kèm IP tĩnh và được hỗ trợ cấu hình Camera, WebServer, Mailserver. Viettel cam kết bảo hành, sửa chữa 24/7 không giới hạn thời gian.

Quy trình lắp đặt nhanh chóng, chuyên nghiệp

Viettel Huế cung cấp nhiều gói cước internet wifi giá rẻ dành cho gia đình, cá nhân

https://vienthonghue.com.vn hiện đang triển khai nhiều gói cước Internet wifi phù hợp cho nhu cầu sinh hoạt và làm việc tại nhà của nhiều gia đình, cá nhân. Một số gói cước tiêu biểu như:

Gói cước Băng thông Giá FTTH đơn lẻ Quà khuyến mãi NETVT1_T 300 Mbps 195.000 VNĐ Tặng 1 tháng cước trước 12 tháng. NETVT2_T 500Mbps – Up to 1Gbps 240.000 VNĐ Tặng 1 tháng cước trước 12 tháng. MESHVTI1_T 300Mbps 210.000 VNĐ Tặng 1 tháng cước trước 12 tháng. MESHVTI2_T 500Mbps – Up to 1Gbps 245.000 VNĐ Tặng 1 tháng cước trước 12 tháng. MESHVTI3_T 500Mbps – Up to 1Gbps 299.000 VNĐ Tặng 1 tháng cước trước 12 tháng.

Quy trình lắp mạng Viettel Huế chuyên nghiệp, nhanh chóng

Với đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm, Viettel cung cấp dịch vụ lắp mạng chuyên nghiệp, nhanh chóng trong vòng 24 - 48 giờ. Quy trình đăng ký và lắp đặt bao gồm các bước sau:

● Bước 1: Khách hàng tìm hiểu, lựa chọn gói cước Internet Viettel phù hợp với nhu cầu sử dụng.

● Bước 2: Liên hệ đăng ký dịch vụ thông qua cửa hàng Viettel, tổng đài zalo 0963 14 53 53 hoặc số hotline: 0922 193 999 - 0902 889 777 để gặp tư vấn hoặc nhân viên kinh doanh khu vực thành phố Huế.

● Bước 3: Cung cấp thông tin cần thiết để Viettel kiểm tra hạ tầng cáp quang, xác nhận khả năng lắp đặt.

● Bước 4: Viettel thông báo thời gian lắp đặt mạng cụ thể và cử kỹ thuật viên đến khảo sản, thi công theo lịch hẹn.

● Bước 5: Kỹ thuật viên tiến hành lắp đặt thiết bị, cấu hình đường truyền và kiểm tra chất lượng kết nối.

● Bước 6: Hướng dẫn cho khách hàng cách sử dụng, ký xác nhận hoàn tất và sử dụng dịch vụ Internet Viettel.

Viettel Huế với kinh nghiệm lâu năm và là tập đoàn Viễn thông có số lượng khách hàng lớn nhất Việt Nam, cam kết phục vụ tận tâm mọi dịch vụ tới tất cả khách hàng trong tỉnh, thành phố Huế.

● Tư vấn tận tình: Chỉ cần gọi hotline, nhân viên Viettel sẽ tư vấn chi tiết, báo giá gói cước lắp đặt cụ thể.

● Lắp đặt nhanh chóng: Đội ngũ kỹ thuật lành nghề cam kết triển khai đường truyền trong vòng tối đa 24 giờ - 48 giờ kể từ khi ký hợp đồng.

● Hỗ trợ 24/7: Tổng đài kỹ thuật Viettel luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng.

Quý khách hàng có nhu cầu lắp mạng Viettel Huế, vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây. Hệ thống chăm sóc khách hàng sẵn sàng phục vụ tận tình, chu đáo.

● Địa chỉ: 11 Lý Thường Kiệt, Phường Thuận Hóa, TP Huế, Việt Nam

● Hotline Kinh Doanh: 0963.14.5353 / 0922.193.999 / 0866.222.900

● Hotline CSKH: 1800 8098/ 1800 8119/ 1800 8000/ 198/ 1800 8168

● Email: dinhcuong.dlu@gmail.com – cuongnd16@viettel.com.vn

● Website: https://vienthonghue.com.vn/