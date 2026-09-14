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ClockThứ Ba, 15/09/2026 13:32

Vinh Lộc ký kết hợp tác triển khai Viettel Tammi toàn diện

HNN.VN - Sáng 15/9, UBND xã Vinh Lộc và Viettel Huế tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai Viettel Tammi toàn diện trên địa bàn xã.

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 Ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai Viettel Tammi giữa UBND xã Vinh Lộc và Viettel Huế.

Tham dự lễ ký kết có Thượng tá Hoàng Trung Thành, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Viettel; Trung tá Nguyễn Huy Quang, Giám đốc Viettel Huế; đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương, các phòng, ban, đơn vị cùng Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố và thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng của 14 thôn trên địa bàn xã.

Hoạt động nhằm cụ thể hóa các chủ trương, kế hoạch về chuyển đổi số, xây dựng chính quyền thân thiện, hiện đại, đồng thời tạo thêm một kênh kết nối, tương tác giữa chính quyền với cán bộ, đảng viên, người dân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo Giám đốc Viettel Huế Nguyễn Huy Quang, Viettel Tammi là nền tảng tương tác số do Viettel phát triển, tích hợp hơn 250 tiện ích trên cùng một ứng dụng, từ nhắn tin, gọi thoại, gọi video, họp trực tuyến đến các dịch vụ giải trí và tiện ích số.

Thông qua Tammi OA, chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp, trường học và các tổ chức có thể xây dựng kênh thông tin chính thống, truyền tải thông báo nhanh chóng, tổ chức khảo sát, lấy ý kiến và tăng cường tương tác hai chiều với người dân, khách hàng, phụ huynh, học sinh.

Viettel Tammi góp phần từng bước thay thế các công cụ liên lạc riêng lẻ, hỗ trợ điều hành công việc tập trung, xây dựng cộng đồng số và thúc đẩy chuyển đổi số đến từng cơ quan, trường học, thôn, tổ dân phố và hộ gia đình. Nền tảng được phát triển trên hạ tầng công nghệ của Viettel, hướng đến sự thuận tiện, an toàn và phù hợp với nhu cầu của người dùng Việt Nam.

Đáng chú ý, việc triển khai Tammi tại Vinh Lộc đã ghi nhận kết quả khá nhanh sau 15 ngày. Đến nay, toàn xã có hơn 7.000 thuê bao cài đặt và sử dụng Viettel Tammi; tỷ lệ thuê bao Tammi trên dân số thường trú đạt 32%, trên tổng số thuê bao di động Viettel đạt 50%, đứng đầu trong 40 xã, phường tại thành phố Huế.

Hướng dẫn người dân sử dụng Viettel Tammi 

Trang Tammi OA của UBND xã Vinh Lộc hiện có hơn 4.000 người theo dõi. Hiện, 14/14 thôn đã hình thành cộng đồng Tammi, bình quân khoảng 450 thành viên mỗi thôn. Đây được xem là nền tảng để xã tiếp tục mở rộng việc ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, điều hành và kết nối với người dân.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Thượng tá Hoàng Trung Thành cam kết Viettel sẽ đồng hành cùng UBND xã Vinh Lộc để xây dựng xã Vinh Lộc chuyển đổi số toàn diện trong thời gian tới.

Theo thỏa thuận hợp tác, Viettel Huế và UBND xã Vinh Lộc đặt mục tiêu đến ngày 30/9, 100% hộ gia đình trên địa bàn có ít nhất một thành viên tham gia cộng đồng Tammi tại 14 thôn; tỷ lệ người dân sử dụng smartphone được cài đặt và sử dụng Viettel Tammi phấn đấu đạt 100%.

Để thực hiện mục tiêu này, hai bên thống nhất phối hợp trên 5 nhóm nội dung trọng tâm. Trong đó, tập trung đưa Viettel Tammi vào hoạt động điều hành, trao đổi công việc của chính quyền, các thôn và tổ chức trên địa bàn; xây dựng cộng đồng số tại 14 thôn, từng bước hình thành mô hình “Thôn số”.

Tin, ảnh: Liên Minh
 Từ khóa:
viettel tammichuyển đổi sốvinh lộctiện ích
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