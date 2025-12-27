Một số kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết 57

Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) ngày 25/12/2025 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu trên toàn quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chủ trì Hội nghị.

Trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Võ Thành Hưng cho biết, năm 2025, đã hoàn thành 1.227/1.298 nhiệm vụ (đạt 95%), còn 71 nhiệm vụ chưa hoàn thành (chiếm 5%).

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế có bước đột phá, với 30 luật được Quốc hội thông qua, Chính phủ đã ban hành 68 nghị định; các bộ, ngành ban hành 60 thông tư…/.