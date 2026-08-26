Số hóa “gõ cửa” từng nhà

Tại lễ ra mắt Công trình thanh niên “Số hóa các điểm di tích trên địa bàn phường Kim Trà”.

Nếu như trước đây, bà con - chủ yếu là người già, neo đơn, người không am hiểu công nghệ…, muốn làm thủ tục trực tuyến hay cài đặt các ứng dụng định danh luôn gặp khó khăn cả trong thao tác lẫn di chuyển, thì nay, các điểm hỗ trợ này được đặt ngay tại nhà sinh hoạt cộng đồng của 12 TDP. Sự đổi thay này giúp nhiều người thuận tiện hơn khi tiếp cận với công nghệ.

Tại các điểm hỗ trợ xã hội số, các thành viên đến từ Trung tâm Phục vụ hành chính công, tổ dân phố, Mặt trận, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, đoàn viên, thanh niên, Công an phường… trực tiếp giải đáp thắc mắc, hướng dẫn chi tiết các thao tác tạo tài khoản, nộp hồ sơ và thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công, cài đặt VNeID, hồ sơ sức khỏe, bảo hiểm xã hội số và hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt trong giao thương hàng ngày.

“Trong quá trình này, các thành viên cũng sẽ lắng nghe, ghi nhận những vướng mắc của người dân để tham mưu lãnh đạo phường, từ đó tìm cách tháo gỡ kịp thời. Lịch hoạt động, số điện thoại liên hệ của các thành viên cũng được niêm yết công khai để bà con liên hệ khi cần”, ông Hồ Lê Hoàng Thịnh - Chủ tịch UBND phường Kim Trà cho hay.

Bên cạnh những tiện ích đem lại, công nghệ số, không gian mạng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì vậy, sự phối hợp của lực lượng Công an phường tại các điểm hỗ trợ đóng vai trò then chốt trong việc tuyên truyền cho bà con cách bảo mật thông tin cá nhân, không cung cấp mã OTP cho người lạ, và hướng dẫn kỹ năng nhận diện các chiêu trò lừa đảo qua mạng.

Công cuộc chuyển đổi số tại Kim Trà không chỉ dừng lại ở các thủ tục hành chính. Chỉ 3 ngày sau lễ ra mắt điểm hỗ trợ xã hội số, ngày 22/8, Đoàn phường Kim Trà tiếp tục tạo dấu ấn bằng việc ra mắt công trình thanh niên “Số hóa các điểm di tích trên địa bàn phường”. Nằm trong chuỗi 55 ngày cao điểm của Chiến dịch Mùa hè số năm 2026, công trình này đã gắn mã QR tại các điểm di tích, giúp người dân, du khách chỉ cần một thao tác quét điện thoại là có thể tra cứu thông tin lịch sử, ý nghĩa và hình ảnh của di tích.

Cùng với đó, cuộc thi “Kim Trà in Motion 2026” cũng góp phần cho thấy sức lan tỏa của chuyển đổi số ở địa phương này, trong đó, tuổi trẻ đóng vai trò khá quan trọng trong việc lan tỏa nét đẹp lịch sử, văn hóa của quê hương. Với chủ đề “Kim Trà trong tôi”, cuộc thi đã thu hút 15 tổ chức đoàn trực thuộc tham gia sáng tạo các video quảng bá quê hương. Vượt qua nhiều tác phẩm xuất sắc, giải Nhất đã thuộc về nhóm tác giả Nguyễn Đăng Quyền - Nguyễn Thị Thanh Nhàn đến từ Chi đoàn tổ dân phố Đông Toàn với video giới thiệu về “Nghề làm bún Vân Cù - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia”.

Theo ông Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Kim Trà, mục đích của việc thành lập những điểm hỗ trợ này là tạo ra cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân. “Hơn ai hết, những người làm công tác quản lý hiểu rằng, muốn hình thành một xã hội số và những công dân số thì phải bắt đầu từ việc giúp người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ số một cách thuận lợi nhất. Trong đó, sự quan tâm được tập trung vào người cao tuổi, người yếu thế, hộ nghèo và hộ cận nghèo”, ông Đỗ Ngọc An khẳng định.