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Thể thao

Hơn 1.500 vận động viên tham gia Giải chạy “Vì cộng đồng” phường Kim Trà 2026

ClockChủ Nhật, 16/08/2026 10:38
HNN.VN - Giải chạy “Vì cộng đồng” phường Kim Trà lần I - 2026 khai mạc sáng 16/8, thu hút hơn 1.500 VĐV cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên và người dân tham gia.

Hơn 1.500 vận động viên tham gia giải chạy “Đan Điền - điểm đến du lịch” Phong Phú và Phong Điền: Sôi nổi hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2026

 VĐV về nhất cự ly 5km

Với 2 lộ trình 5km và 10km, đi qua những tuyến đường xanh, mát trên địa bàn phường, giải đã tạo không khí sôi nổi, hưởng ứng Hue Sport Festival 2026, đồng thời lan tỏa năng lượng tích cực, tinh thần trách nhiệm thông qua thông điệp “Kết nối cộng đồng - Lan tỏa yêu thương”.

Ông Mai Văn Xuân – Phó Chủ tịch UBND phường Kim Trà cho hay, hoạt động còn nhằm giới thiệu hình ảnh Kim Trà thân thiện, giàu bản sắc văn hóa, di sản và tiềm năng du lịch; góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại và chung tay xây dựng phường Kim Trà “không ma túy”, an toàn, văn minh, phát triển.

HÀN ĐĂNG
 Từ khóa: giải chạy vì cộng đồngphường kim tràVĐVkhông ma túyrèn luyện thân thểHue sports festival
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