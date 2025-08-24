Văn hóa, văn nghệ trong kỷ nguyên vươn mình

Trình diễn văn hóa dân gian tại Festival Huế. Ảnh: H. PHÚC

Tại buổi tọa đàm này, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã chia sẻ, đêm trước khi đến dự buổi tọa đàm ông còn thức rất khuya để nghiên cứu tài liệu về cuộc cách mạng “tinh gọn bộ máy” và “sắp xếp lại giang sơn” do Đảng và Nhà nước khởi xướng và thực hiện. “50 năm kể từ ngày đất nước thống nhất, chúng ta đang đứng trước một thời khắc lịch sử quan trọng. Những ngày này, tôi luôn có cảm xúc bồi hồi không khác gì thời khắc đất nước thống nhất, Bắc - Nam sum họp của 50 năm trước. 50 năm tròn và đất nước cũng đang bước vào một cuộc cách mạng lớn của dân tộc, cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy để bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm chia sẻ.

Trước bối cảnh đó, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã chia sẻ về trách nhiệm của báo chí trước yêu cầu đổi mới. Theo nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, đây là thời kỳ mà báo chí đứng trước một thử thách lớn của thời đại. Khi mà công nghệ AI phát triển, trí tuệ nhân tạo có thể tạo dựng những bản tin, những video giả giống y như thật. Khi thông tin và khai thác thông tin trở thành hiện tượng toàn cầu thì nghề báo đối mặt với nhiều thách thức. Khó khăn như vậy nhưng phát triển báo chí luôn là mệnh lệnh bắt buộc, góp phần đưa đất nước lớn mạnh trong kỷ nguyên mới.

Tuy chỉ nói đến báo chí, nhưng nếu suy rộng ra thì cả lĩnh vực văn hóa, văn nghệ hiện nay đều có chung một thách thức trước bối cảnh công nghệ phát triển và trước ngưỡng cửa của kỷ nguyên mới. Thực tế đời sống đang đặt ra cho giới văn nghệ sĩ những thách thức lớn của thời đại và “mệnh lệnh” buộc phải chuyển mình. Khi mà AI có thể làm thơ, viết kịch bản, sản xuất phim, vẽ tranh… thì nghệ sĩ buộc phải có những khát vọng lớn, tư duy sâu, phương thức làm việc mới và cá tính sáng tạo để khẳng định mình.

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), văn hóa với vai trò “soi đường cho quốc dân” đang đặt ra cho giới nghệ sĩ một trách nhiệm lớn lao. Văn hóa, văn nghệ đang cần những đề tài lớn, những tác phẩm hay mang hơi thở của đổi mới, mang tư duy thời đại để dẫn dắt quốc dân đồng bào vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phồn vinh, thịnh giàu của dân tộc và đất nước.