Khởi động Cuộc thi Thiết kế vi mạch cho đô thị thông minh năm 2026

Nghi thức khởi động cuộc thi.

Ngày 3/4, với chủ đề “Vi mạch xanh cho đô thị thông minh”, Cuộc thi Thiết kế vi mạch cho đô thị thông minh lần 3 năm 2026 chính thức được khởi động.

Lễ phát động Cuộc thi Thiết kế vi mạch cho đô thị thông minh lần 3 được tổ chức và truyền hình trực tuyến tại ba điểm cầu: Thành phố Hồ Chí Minh-Hà Nội (Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia)-Đà Nẵng (Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng).

Tiếp nối thành công của hai mùa trước, nhất là những kết quả nổi bật về đào tạo, ươm tạo và kết nối hệ sinh thái, cuộc thi lần 3 được kỳ vọng trở thành bệ phóng chiến lược, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực bán dẫn tại Việt Nam.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quốc Cường, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Có thể khẳng định cuộc thi không còn đơn thuần là một sân chơi học thuật mà đã thực sự phát triển thành một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nơi những ý tưởng ban đầu trên bản vẽ từng bước được hiện thực hóa, nơi những dòng mã và cấu trúc vi mạch được nghiên cứu, hoàn thiện để giải quyết các bài toán thực tiễn của đô thị thông minh.

Qua hai mùa tổ chức, điều để lại nhiều dấu ấn nhất chính là sự trưởng thành rõ rệt trong tư duy thiết kế của các đội thi.

Nếu ở mùa đầu tiên, các sản phẩm chủ yếu dừng lại ở các thiết kế IP cơ bản, thì đến mùa thứ hai đã ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ với các dự án tích hợp công nghệ tiên tiến như bộ tăng tốc trí tuệ nhân tạo, bảo mật phần cứng, các ứng dụng trong công nghệ lượng tử và y tế thông minh. Uy tín của cuộc thi được xây dựng trên nền tảng quy trình đào tạo bài bản và cơ chế đánh giá nghiêm ngặt, nhiều tầng.

Các sản phẩm không chỉ được phản biện chuyên sâu bởi các viện, trường mà còn được thẩm định về tính ứng dụng bởi các tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ trước khi bước vào vòng chung kết.

“Đáng chú ý, nhiều sản phẩm đã đạt mức độ hoàn thiện từ 60-90%, đủ điều kiện để tiếp tục thử nghiệm và hướng tới thương mại hóa”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quốc Cường nhấn mạnh.

Điểm mới đột phá của mùa giải năm nay là việc mở rộng đối tượng tham gia với ba bảng thi riêng biệt dành cho học sinh trung học phổ thông; sinh viên các trường đại học-cao đẳng; các doanh nghiệp, startup công nghệ.

Cuộc thi được thiết kế với lộ trình phát triển toàn diện, từ khơi gợi đam mê đến hiện thực hóa các giải pháp công nghiệp, với sự đồng hành chuyên môn từ những đơn vị đào tạo hàng đầu.

Cuộc thi Thiết kế vi mạch cho đô thị thông minh lần 3 do Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan tổ chức.

Tại lễ phát động, đã diễn ra ký kết hợp tác giữa Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh và bốn trường đại học: Trường đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Trường đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Trường đại học FPT tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trường đại học Nguyễn Tất Thành.

Việc thiết lập mối quan hệ hợp tác này sẽ mở ra lộ trình dài hạn trong việc chia sẻ nguồn lực đào tạo, hỗ trợ chuyên môn và tạo điều kiện tối đa cho sinh viên tiếp cận với các công nghệ tiên tiến…

