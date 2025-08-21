Khánh thành Bảo tàng Vũ trụ đầu tiên của Việt Nam

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam đã tổ chức lễ gắn biển và khai trương Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội). (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sáng 21/8, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam đã tổ chức lễ gắn biển và khai trương Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội).

Được tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, vừa hướng tới 50 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, sự kiện là cột mốc quan trọng, đánh dấu những nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt hơn một thập kỷ qua của tập thể các chuyên gia, cán bộ nghiên cứu của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ để thực hiện thành công một số dự án vệ tinh và từng bước làm chủ được công nghệ.

Theo đại diện Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam không chỉ là một công trình kiến trúc hiện đại, mà còn là kết tinh của trí tuệ, sự sáng tạo và khát vọng vươn tới những vì sao của người Việt. Đây là một không gian trải nghiệm toàn diện về Khoa học công nghệ vũ trụ nơi khách tham quan có thể cùng nhau ngược dòng thời gian để tìm hiểu sự kiện khởi nguồn của vũ trụ, cho đến việc khám phá những công nghệ tiên tiến hiện nay.

Bảo tàng được khởi công thực hiện từ tháng 10/2022 với tổng diện tích lên đến hơn 3000m2 bao gồm không gian trưng bày ngoài trời và trong nhà, chia thành 5 khu vực chính với các chủ đề độc đáo.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng tham quan Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Không gian ngoài trời là nơi trưng bày các mô hình hành tinh trong Hệ Mặt Trời và một chiếc đồng hồ Mặt Trời độc đáo.

Không gian trong nhà gồm 2 tầng. Tại tầng 1, khách tham quan sẽ được trải nghiệm các thí nghiệm khoa học cơ bản về ánh sáng, âm thanh, các định luật về hấp dẫn của Newton, cũng như tìm hiểu về các hành tinh, ngôi sao, thiên hà, và đặc biệt là hệ mặt trời.

Tầng 2 bao gồm 2 khu. Khu trưng bày công nghệ vũ trụ trưng bày những mô hình vệ tinh LOTUSat-1 và các vệ tinh do Việt Nam phát triển, các mô hình tên lửa của nhiều quốc gia, mô hình khoang tàu Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS. Khu vực ứng dụng công nghệ vũ trụ là nơi thể hiện những đóng góp của khoa học và công nghệ vũ trụ trong đời sống hàng ngày, từ dự báo thời tiết cho đến các ứng dụng thông tin liên lạc và định vị toàn cầu.

Khu vực tháp Thiên văn là một điểm nhấn đặc biệt cho khách tham quan với kính thiên văn quang học phản xạ hiện đại với đường kính 500 mm có thể quan sát bầu trời một cách rõ nét.

Một khu vực khác là nhà chiếu mái vòm hình vũ trụ được trang bị hệ thống 6 máy chiếu độ phân giải cao và quy mô 100 ghế ngồi. Mái vòm cong tạo cảm giác có chiều sâu giống hiệu ứng 3D, tái hiện hình ảnh chân thực về bầu trời và các vì sao giúp người xem có trải nghiệm như đang bay vào vũ trụ. N

Bên cạnh đó, bảo tàng còn thể hiện mối liên kết sâu sắc giữa văn hóa lịch sử Việt Nam với không gian vũ trụ thông qua những bản đồ sao cổ Việt Nam, màn hình tương tác mô phỏng mặt trống đồng, biểu tượng cho thế giới quan của người Việt với hình ảnh Mặt Trời ở trung tâm và những truyền thuyết gắn với văn hóa Việt như chú Cuội cung trăng, Ngưu Lang-Chức Nữ, những nỗ lực của các thế hệ người Việt thể hiện khát vọng chinh phục không gian, vũ trụ.

Các trưng bày được sắp xếp theo dòng chảy thời gian - từ sự hình thành vũ trụ đến những thành tựu hiện tại và định hướng tương lai. Công trình hứa hẹn trở thành điểm đến giáo dục, khơi dậy đam mê khoa học vũ trụ, đặc biệt trong thế hệ trẻ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Không gian được kết hợp hiệu ứng ánh sáng, kỹ thuật mô phỏng tiên tiến cùng hệ thống mô hình vệ tinh, hành tinh, tên lửa được chế tác tỉ mỉ. Các trưng bày được sắp xếp theo dòng chảy thời gian - từ sự hình thành vũ trụ đến những thành tựu hiện tại và định hướng tương lai. Công trình hứa hẹn trở thành điểm đến giáo dục, khơi dậy đam mê khoa học vũ trụ, đặc biệt trong thế hệ trẻ.

Đại diện Trung tâm Vũ trụ Việt Nam cho biết: "Chúng tôi tin rằng, với những trải nghiệm sống động và kiến thức bổ ích, bảo tàng sẽ trở thành một ngọn hải đăng thắp lên niềm đam mê khám phá khoa học, công nghệ cho thế hệ trẻ."

Theo Tiến sĩ Lê Xuân Huy - Phó giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, sau lễ khai trương Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam sẽ lên kế hoạch mở cửa phục vụ tham quan thử nghiệm./.