Từ tháng 1/2026, Nhật Bản chia sẻ tài liệu thẩm định sáng chế với các nước đang phát triển

Nhật Bản ứng dụng AI để tạo ra các bản tóm tắt về một số trường hợp thẩm định bằng sáng chế trong quá khứ

Thông qua việc cho phép các nước tham khảo tiền lệ thẩm định bằng sáng chế tại Nhật Bản, sáng kiến này nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ cấp bằng sáng chế, đồng thời hỗ trợ nâng cao năng lực thẩm định cho các cơ quan sở hữu trí tuệ ở những nền kinh tế mới nổi.

Chương trình sẽ được triển khai thí điểm tại Thái Lan, sau đó mở rộng dần sang các quốc gia khác, với mục tiêu tăng cường bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp Nhật Bản trong quá trình mở rộng hoạt động ra nước ngoài.

Theo kế hoạch, các quốc gia tham gia sẽ cung cấp danh sách các sáng chế dự kiến được thẩm định. Dựa trên danh sách này, Văn phòng Cấp bằng sáng chế Nhật Bản sẽ sử dụng AI để tạo các bản tóm tắt về những trường hợp thẩm định trước đây có nội dung tương đồng, trong đó nêu rõ cơ sở và lý do của các quyết định thẩm định, cùng những vấn đề liên quan.

Quy trình thẩm định tại Nhật Bản nằm trong nhóm nhanh nhất thế giới

Sáng kiến được kỳ vọng sẽ giảm đáng kể khối lượng công việc cho các cơ quan thẩm định bằng sáng chế tại các quốc gia tham gia.

Theo Văn phòng Cấp bằng sáng chế Nhật Bản, quy trình thẩm định tại nước này nằm trong nhóm nhanh nhất thế giới, với thời gian trung bình chỉ hơn 1 năm kể từ khi nộp đơn đến khi được cấp bằng. Trong khi đó, tại Mỹ và nhiều quốc gia châu Âu, quá trình này thường kéo dài khoảng 2 năm.

Ngược lại, nhiều nền kinh tế mới nổi chưa có hệ thống thẩm định hiệu quả. Tại Thái Lan, thời gian hoàn tất thủ tục cấp bằng sáng chế hiện nay kéo dài hơn 3 năm. Tuy nhiên, khi kết hợp sáng kiến mới này với khuôn khổ thẩm định nhanh đang được Nhật Bản và một số quốc gia áp dụng, thời gian xử lý tại các nước tham gia dự kiến sẽ rút ngắn xuống còn khoảng một năm.

Hiện mỗi năm, các doanh nghiệp Nhật Bản nộp khoảng 2.900 đơn xin cấp bằng sáng chế tại Thái Lan, khoảng 1.700 đơn tại Singapore và 1.300 đơn tại Malaysia.