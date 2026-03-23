Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo nhắm vào gia đình chiến sĩ mới nhập ngũ

Những kẻ lừa đảo lập nick giả mạo quân nhân để lừa đảo gia đình của các chiến sĩ mới

Lợi dụng thời điểm tân binh vừa mới nhập ngũ, không được phép sử dụng điện thoại cá nhân, gia đình các tân binh chưa biết rõ về tình hình huấn luyện, học tập của con ở đơn vị, các đối tượng xấu đã dàn dựng kịch bản tinh vi nhằm chiếm đoạt tiền của người thân của các chiến sĩ.

Theo chia sẻ của chị Thanh Thủy, một người dùng mạng xã hội, chị đã đăng tải bài viết cảnh báo cộng đồng sau khi chị trở thành nạn nhân của thủ đoạn này. Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, bởi không chỉ riêng chị Thủy, dưới phần bình luận còn có nhiều người cho biết bản thân hoặc người quen cũng từng rơi vào tình huống tương tự và đã bị lừa tiền.

Thủ đoạn của các đối tượng thường bắt đầu bằng việc lập các tài khoản mạng xã hội giả mạo, sử dụng hình đại diện là người mặc quân phục để tạo lòng tin. Những tài khoản này sau đó chủ động kết bạn với người thân của tân binh như cha mẹ, anh chị em. Sau một vài tin nhắn tự xưng là con, em của họ, mượn tài khoản của “cấp trên” để liên lạc, chúng cung cấp một số điện thoại lạ và nói rằng đó là số của “cấp trên” của chiến sĩ, đồng thời dặn người thân cần điện thoại cho “cấp trên” để trao đổi thông tin cần thiết về chiến sĩ.

Khi người thân gọi điện, người ở đầu dây bên kia tự xưng là cán bộ quản lý chiến sĩ trong đơn vị. Sau vài câu hỏi thăm qua loa nhằm tạo sự tin tưởng, đối tượng bất ngờ thông báo rằng chiến sĩ mới trong quá trình sinh hoạt đã “làm hỏng điện thoại của đơn vị” hoặc “làm hư điện thoại của cán bộ”. Sau đó, chúng yêu cầu gia đình chuyển tiền gấp để “sửa chữa” và không báo cáo với đơn vị về trường hợp này, nếu không chiến sĩ sẽ bị kỷ luật hoặc bị phạt.

Trước thông tin bất ngờ và tâm lý lo lắng cho con em mình, nhiều gia đình rơi vào trạng thái hoang mang, mất bình tĩnh. Không ít người vì sợ con gặp rắc rối trong môi trường quân đội và không muốn vấn đề trở nên nghiêm trọng nên lập tức chuyển khoản theo yêu cầu mà không kịp kiểm chứng. Chỉ sau khi trấn tĩnh, liên hệ lại qua nhiều nguồn khác nhau, họ mới phát hiện mình đã bị lừa.

Chị Thanh Thủy cho biết: “Ban đầu tôi cứ nghĩ chỉ có mình cả tin mới dễ bị lừa như vậy, nhưng khi đăng bài cảnh báo thì rất nhiều người vào bình luận nói rằng họ cũng từng nhận được những tin nhắn, cuộc gọi tương tự. Có nhiều người cũng đã chuyển tiền như tôi rồi mới biết mình bị lừa”.

Điểm chung của các vụ việc là các đối tượng đánh trúng tâm lý lo lắng của gia đình có con em mới nhập ngũ. Trong thời gian đầu huấn luyện, các chiến sĩ thường phải tuân thủ kỷ luật nghiêm, không được sử dụng điện thoại hoặc chỉ cho phép liên lạc vào thời điểm nhất định. Lợi dụng điều này, các đối tượng đã thao túng tâm lý, lừa đảo người nhà các chiến sĩ.

Trước những thủ đoạn lừa đảo tinh vi, người dân cần đặc biệt cảnh giác trước những tài khoản mạng xã hội lạ tự nhận là cán bộ quân đội, nhất là khi họ yêu cầu chuyển tiền với lý do khẩn cấp. Trong mọi trường hợp, người dân tuyệt đối không nên vội vàng chuyển khoản khi chưa xác minh rõ ràng vụ việc. Nếu nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn tương tự, gia đình nên tìm cách liên hệ trực tiếp với đơn vị quân đội nơi con em mình đang phục vụ hoặc thông qua chính quyền địa phương để kiểm tra thông tin.

Bên cạnh đó, người dùng mạng xã hội cũng cần nâng cao ý thức bảo mật thông tin cá nhân, không chia sẻ quá nhiều dữ liệu về con em đang thực hiện nghĩa vụ quân sự trên mạng xã hội, tránh tạo điều kiện cho các đối tượng xấu khai thác, lợi dụng để lừa đảo.