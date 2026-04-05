Xung đột tại Trung Đông: Các bên đẩy cao mức độ đối đầu

Khói bốc lên sau các vụ không kích của Israel xuống thủ đô Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, tình hình xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi các hoạt động quân sự gia tăng trên nhiều mặt trận, không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Các cuộc tấn công qua lại giữa Israel và các lực lượng đồng minh của Iran đang đẩy khu vực vào nguy cơ xung đột toàn diện.

Lực lượng Hezbollah đã phóng hàng chục rocket và thiết bị bay không người lái vào miền bắc Israel, trong khi một đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo từ Iran đã khiến 8 người bị thương nhẹ tại miền trung Israel.

Kể từ khi xung đột bùng phát, các cuộc tấn công của Iran đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng tại Israel và buộc khoảng 5.500 người phải sơ tán do nhà cửa bị hư hại.

Trong khi đó, Israel và Mỹ tiếp tục tiến hành các đợt không kích nhằm vào các mục tiêu tại Iran.

Nhà máy thép lớn tại tỉnh Isfahan của Iran đã bị tấn công lần thứ hai trong vòng một tuần, trong khi Mỹ thực hiện các đợt không kích quy mô lớn nhằm vào kho đạn cũng tại tỉnh này.

Các vụ tấn công khác tại Iran đã gây thương vong, với ít nhất 3 người thiệt mạng và 12 người bị thương tại thành phố Zanjan.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định chiến dịch quân sự đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, lãnh đạo đối lập Yair Lapid lại cho rằng chính phủ chưa đạt được mục tiêu chiến lược lâu dài.

Trong khi đó, Mỹ tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực với việc triển khai thêm tàu sân bay USS George H.W. Bush, có thể nâng tổng số tàu sân bay Mỹ tại Trung Đông lên ba chiếc.

Theo các nguồn tin, Israel đang thúc đẩy Mỹ mở rộng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran nhằm gây sức ép lớn hơn.

Xung đột đã lan rộng ra khu vực vùng Vịnh. Một tàu chở dầu ngoài khơi Dubai bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái, gây cháy nhưng không có thương vong.

Mảnh vỡ từ các vụ đánh chặn cũng khiến 4 người bị thương tại Dubai. Tại Saudi Arabia, hệ thống phòng không đã đánh chặn các tên lửa nhằm vào thủ đô Riyadh, trong khi Bahrain cũng phải kích hoạt còi báo động.

Trên mặt trận ngoại giao, Trung Quốc và Pakistan đã đề xuất sáng kiến 5 điểm kêu gọi ngừng bắn và nối lại đàm phán giữa Mỹ và Iran, song tiến trình này chưa có đột phá.

Một số nước trong khu vực thể hiện lập trường thận trọng, trong đó Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa tuyên bố Syria sẽ đứng ngoài xung đột nếu không bị tấn công, còn Liban cáo buộc Israel có ý định mở rộng kiểm soát tại miền Nam nước này.

Các tác động xã hội và kinh tế của xung đột ngày càng rõ nét. Tại Israel, hơn 38.000 người đã tìm kiếm hỗ trợ tâm lý do ảnh hưởng chiến sự, trong khi lĩnh vực công nghệ cao gặp khó khăn với 71% doanh nghiệp bị gián đoạn hoạt động gọi vốn.

https://nhandan.vn/xung-dot-tai-trung-dong-cac-ben-day-cao-muc-do-doi-dau-post952348.html