Đẩy nhanh giải ngân, nâng cao hiệu quả thực hiện

Đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 57 thành phố chủ trì phiên họp.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ các vướng mắc để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết 57.

Nhiều nhiệm vụ còn chậm, quá hạn

Tại phiên họp, đại diện cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 57 thành phố cho biết, tổng số nhiệm vụ được Trung ương giao cho thành phố là 274 nhiệm vụ, kết quả có 168 nhiệm vụ đã hoàn thành (đạt tỷ lệ 61,31%), 99 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên (tỷ lệ 36,14%), 6 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện và 1 nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành.

Phần lớn các nhiệm vụ được Trung ương và Ban Chỉ đạo thành phố giao đang được triển khai theo tiến độ. Tuy nhiên, vẫn còn 6 nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành theo các danh mục theo dõi, gồm 1 nhiệm vụ Trung ương giao và 5 nhiệm vụ theo các Kết luận số 02 và số 03 của Ban Chỉ đạo thành phố. Các nhiệm vụ quá hạn chủ yếu tập trung vào việc hình thành các thiết chế khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; triển khai dự án đầu tư; thí điểm cơ chế, mô hình mới và xây dựng công cụ đánh giá kinh tế số.

Một số nhiệm vụ tuy chưa quá hạn nhưng còn khối lượng công việc lớn, yêu cầu hoàn thành trong quý IV/2026, nhất là tạo lập, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai; nâng cấp thiết bị đầu cuối; tái thiết kế quy trình thủ tục hành chính; hoàn thiện các nhiệm vụ nghiên cứu, đặt hàng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Năm 2026, dự toán ngân sách Trung ương giao cho thành phố thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là 253,318 tỷ đồng. Trong đó, 47,5 tỷ đồng chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; 203,818 tỷ đồng chi đầu tư phát triển; 2 tỷ đồng bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương để hỗ trợ công nghệ và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

Dự toán chi ngân sách nhà nước cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026 do HĐND thành phố giao là 349 tỷ đồng, chiếm 2% tổng chi ngân sách địa phương. Tỷ lệ giải ngân đến nay là 172 tỷ đồng, đạt 49,4%, cao hơn mức trung bình chung toàn quốc.

3 nền tảng số vừa được thành phố ra mắt và đưa vào vận hành là một trong những sản phẩm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo phục vụ thiết thực cho phát triển của thành phố.

Cần có sản phẩm cụ thể

Mặc dù thành phố đã quan tâm bố trí nguồn lực cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhưng tiến độ giải ngân vẫn còn thấp so với dự toán được giao, khối lượng kinh phí chưa giải ngân còn lớn. Trong khi đó, nhiều nhiệm vụ, dự án vẫn đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu, thi công và mua sắm thiết bị, đặt ra nguy cơ không hoàn thành kế hoạch giải ngân năm 2026.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện trong những tháng cuối năm 2026 và năm tiếp theo. Trong đó, các sở, ngành cần tập trung khắc phục các điểm nghẽn, hoàn thành dứt điểm những nhiệm vụ chậm, quá hạn, nhất là 6 nhiệm vụ quá hạn còn lại. Đẩy mạnh đầu tư hạ tầng; quy hoạch chuẩn hóa liên thông hệ thống dữ liệu; nâng cao năng lực số cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân.

Đồng chí Lê Trí Thanh chỉ đạo cần ưu tiên các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với giá trị văn hóa, di sản và lợi thế đặc thù của Huế, bảo đảm có doanh nghiệp tham gia phát triển, ứng dụng hoặc thương mại hóa sản phẩm; có những sản phẩm rõ ràng, trọng tâm, mang tính ứng dụng cao, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Ngoài ra, các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh công tác giải ngân, bóc tách giải ngân đầu tư công đối với các nhiệm vụ, dự án đầu tư bảo đảm chấp hành bố trí kinh phí thực hiện Nghị quyết 57 đảm bảo tỷ lệ chi 3% theo quy định. Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành, địa phương tiếp tục đánh giá khả năng thực hiện theo từng nhiệm vụ, dự án, gắn tiến độ giải ngân với khối lượng công việc, sản phẩm đầu ra và hiệu quả sử dụng kinh phí. Phân loại những nhiệm vụ có khả năng hoàn thành, những nhiệm vụ cần tháo gỡ vướng mắc và những khoản kinh phí có nguy cơ không giải ngân được để kịp thời tham mưu phương án xử lý theo quy định.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, đánh giá, xếp hạng hàng tháng kết quả thực hiện Nghị quyết 57; quyết liệt hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026.