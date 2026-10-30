Công nghệ số về bản làng

Chị Hồ Thị Him, HTX Dệt thổ cẩm Trường Sơn Xanh, thao tác trên máy tính.

Từ những tiện ích gần gũi

Chị Hồ Thị Thầu, ở thôn Nhâm, xã A Lưới 2, đến Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã để giải quyết thủ tục hành chính. Công việc được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi. Với chiếc điện thoại thông minh, chị có thể thực hiện một số thao tác trực tuyến, giảm thời gian đi lại và giấy tờ phải chuẩn bị so với trước đây. “Bây giờ, bà con được tạo điều kiện tốt hơn trước rất nhiều về mặt hành chính. Nhiều việc được làm trên điện thoại, tiết kiệm thời gian và giấy tờ. Chúng tôi cảm thấy rất tiện lợi”, chị Thầu chia sẻ.

Sự thay đổi này diễn ra trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025. Các xã vùng A Lưới đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành. Hệ thống máy tính, thiết bị ký số, phần mềm quản lý hồ sơ điện tử cùng các nền tảng dùng chung từng bước được triển khai, góp phần thay đổi cách thức phục vụ người dân.

Cùng với đầu tư thiết bị và triển khai phần mềm, việc hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích số được chú trọng. Các tổ chuyển đổi số ở khu dân cư, cán bộ Mặt trận và đoàn viên, thanh niên phối hợp với cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã hỗ trợ bà con tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, sử dụng ứng dụng định danh điện tử VNeID và thực hiện các thao tác cần thiết.

Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Hồng Thượng, xã A Lưới 3, chị Nguyễn Thị Hải Lý cho biết, tổ chuyển đổi số ở khu dân cư được thành lập nhằm đưa kỹ năng số đến gần người dân. Các thành viên trực tiếp hướng dẫn, giúp bà con tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình sử dụng. Thông qua các buổi hướng dẫn tại thôn, làng, người dân từng bước làm quen với những tiện ích số phục vụ công việc hằng ngày.

Đến các cơ hội phát triển

Không chỉ làm thay đổi cách giải quyết thủ tục hành chính, công nghệ số còn mở thêm cơ hội phát triển kinh tế cho đồng bào A Lưới. Nhiều sản phẩm vùng cao đang có thêm điều kiện tiếp cận thị trường thông qua các nền tảng số.

Tại HTX dệt thổ cẩm Azakooh (còn gọi Trường Sơn Xanh), xã A Lưới 2, các nền tảng số đang được sử dụng để giới thiệu, quảng bá sản phẩm. Chị Hồ Thị Him, thành viên hợp tác xã, chia sẻ: “Trước đây, việc quảng bá sản phẩm của hợp tác xã còn bị động, nhưng bây giờ đa phần công việc thực hiện trên các nền tảng số. Vì vậy, tiết kiệm được thời gian và nguồn lực cho hợp tác xã rất nhiều”.

Bên cạnh quảng bá sản phẩm, mạng xã hội, thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và truy xuất nguồn gốc cũng có thể hỗ trợ mở rộng thị trường cho sản phẩm vùng cao. Với du lịch cộng đồng, các nền tảng trực tuyến giúp giới thiệu cảnh quan, văn hóa, ẩm thực và sinh hoạt truyền thống đến nhiều đối tượng du khách hơn.

Anh Viên Đăng Phú, chủ Homestay Hương Danh, làng A Ka, xã A Lưới 4 cho biết: “Thông qua mạng xã hội, các nền tảng số, chúng tôi quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Tà Ôi và homestay của mình. Nhờ đó, nhiều người biết đến và khách nước ngoài cũng thường xuyên ghé thăm và lưu trú”.

Ở góc độ quản lý, việc số hóa, kết nối dữ liệu có thể giúp chính quyền có thêm cơ sở theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và xây dựng nông thôn mới. Dẫu vậy, hành trình chuyển đổi số ở vùng A Lưới vẫn còn những trở ngại, nhiều người lớn tuổi chưa quen sử dụng điện thoại thông minh, trong khi nguồn nhân lực công nghệ thông tin ở cơ sở còn hạn chế.

Thời gian tới, các xã vùng A Lưới cần tiếp tục nâng cao kỹ năng số cho cán bộ từ xã đến thôn, phát huy vai trò của các tổ chuyển đổi số ở khu dân cư và tăng cường hướng dẫn trực tiếp đối với những người còn gặp khó khăn. Mục tiêu là giúp người dân thực sự giảm thời gian làm thủ tục hành chính theo cách truyền thống, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, góp phần mở thêm cơ hội phát triển cho đồng bào vùng cao.