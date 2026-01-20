Khi nghị quyết dẫn đường

Doanh nghiệp tham gia xúc tiến thương mại

Hiệu quả

Các chính sách đột phá theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW đang mở ra cơ hội phát triển chưa từng có cho khu vực kinh tế tư nhân. Nhiều định hướng, chính sách được hoạch định, góp phần khẳng định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế quốc gia.

Tại thành phố Huế, Nghị quyết đã đi vào đời sống với việc phân định rõ trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp triển khai đến từng sở, ban, ngành, địa phương. Nhiều chính sách hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân cũng được triển khai toàn diện, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, phải kể đến việc ứng dụng chuyển đổi số cắt giảm tối đa thời gian xử lý thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ pháp luật; xây dựng kế hoạch hỗ trợ thủ tục đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm và các dự án có tổng mức đầu tư từ 600 tỷ đồng trở lên… Huy động, tập trung nguồn lực triển khai các chính sách như: Hỗ trợ miễn phí chữ ký số và hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp (DN) thành lập mới; chi phí thuê kế toán trong 2 năm đầu cho hộ kinh doanh chuyển đổi lên DN; hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container và các đối tượng có hàng hóa vận chuyển bằng container đi, đến cảng Chân Mây. Mới đây, HĐND thành phố cũng ban hành chính sách hỗ trợ chi phí mua máy tính tiền cho các hộ kinh doanh chuyển đổi lên DN.

Bà Lê Thị Hồng Mai, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Tài chính chia sẻ, ngoài các chính sách của thành phố, Sở cũng phát huy tối đa nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương để triển khai các chính sách hỗ trợ DN trong chuyển đổi số, công nghệ. Các hoạt động hỗ trợ tư vấn 1:1 (trực tiếp tại DN) về nhân sự, tài chính, sản xuất, bán hàng, thị trường; hỗ trợ nâng cao năng lực đội ngũ doanh nhân DN; hỗ trợ tiếp cận tín dụng, vốn vay ưu đãi, hỗ trợ tư vấn xác lập quyền sở hữu trí tuệ; tư vấn quản lý và phát triển các sản phẩm, dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của DN... cũng được tích cực triển khai.

Các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc DN, nâng cao hiệu quả hoạt động của 4 tổ công tác do Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố làm tổ trưởng đã kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách. Các sở, ngành cũng chủ động phối hợp đánh giá, tham mưu ban hành kế hoạch nâng hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI); đưa kết quả DDCI vào để đánh giá, xếp loại công tác CCHC của các sở, ban, ngành và UBND cấp xã, hướng đến cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh một cách tổng thể, toàn diện.

Nhờ đó, công tác phát triển DN đã có những kết quả bước đầu. Đến hết năm 2025, số lượng DN thành lập mới đạt 1.042 DN; lần đầu tiên thành phố có trên 1.000 DN thành lập mới, tăng 32% so với cùng kỳ, tổng vốn đăng ký 12.813 tỷ đồng, tăng tới 235%. Những con số này không chỉ phản ánh sự phục hồi kinh tế, mà còn cho thấy hiệu quả trong việc đồng hành của chính quyền với DN.

Xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp

Theo số liệu từ Sở Tài chính, trên địa bàn thành phố hiện có khoảng 6.700 DN đang hoạt động, nguồn vốn đăng ký/DN trung bình đạt khoảng 8,25 tỷ đồng; trong đó, DN lớn có vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng trở lên chiếm 2,6%; DN vừa và nhỏ có vốn điều lệ dưới 100 tỷ đồng, chiếm đến 97,4%. DN chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ chiếm 65,7%, công nghiệp - xây dựng chiếm 31,14%, còn lại hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản. Ngoài ra, trên địa bàn thành phố hiện có khoảng 20.000 hộ kinh doanh đang hoạt động, trong đó với khoảng 15.000 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng kê khai và nộp thuế. Khu vực kinh tế tư nhân đóng góp gần 40% tổng thu ngân sách địa phương và giải quyết việc làm cho gần 115.000 lao động của thành phố, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân và tham gia giải quyết hiệu quả các vấn đề xã hội.

Để tạo đà thúc đẩy phát triển DN, thành phố đã xây dựng chương trình phát triển kinh tế tư nhân năm 2026. Theo đó, thành phố phấn đấu năm 2026 có khoảng 1.100 DN thành lập mới. Kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 38% vào tổng thu ngân sách; giải quyết việc làm cho 125.000 lao động tại địa phương. Kế hoạch cũng chỉ ra nhiều giải pháp thực hiện, trọng tâm là đổi mới tư duy, tuyên truyền nâng cao nhận thức và hành động, khơi dậy niềm tin để phát triển kinh tế tư nhân; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh.

Các chính sách còn đa dạng từ hỗ trợ thuế, phí và lệ phí; hỗ trợ tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất, kinh doanh; ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số… Đặc biệt, chính sách hỗ trợ chi phí mua máy tính tiền cho các hộ kinh doanh chuyển đổi lên DN… được đánh giá sẽ tạo nên những cú hích mới trong thực hiện mục tiêu phát triển DN năm 2026 và các năm tiếp theo.

Ông Trần Văn Mỹ, Chủ tịch Hiệp hội DN thành phố cho hay, công tác đồng hành, hỗ trợ DN thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các sở, ngành đã có sự gắn kết chặt chẽ với các hội, hiệp hội trong việc nắm bắt, tháo gỡ kịp thời khó khăn cũng như triển khai nhiều chính sách hỗ trợ DN. Hiệp hội mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành từ chính quyền, các sở, ngành trong việc tháo gỡ khó khăn cho DN, nhà đầu tư trên địa bàn.

Chủ tịch Hiệp hội DN cũng đề xuất, bên cạnh các giải pháp, chính sách hỗ trợ mà thành phố đang đẩy mạnh, thành phố cần tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng thực chất, nhất là các thủ tục liên quan đến đầu tư, thuế… tạo điều kiện thuận lợi cho DN tiếp cận đất đai, vốn và nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, khuyến khích đổi mới sáng tạo và tăng cường liên kết giữa DN địa phương với các chuỗi giá trị lớn. Xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ DN vừa có năng lực, vừa nhiệt huyết để khu vực kinh tế tư nhân đóng góp nhiều hơn nữa vào việc phát triển kinh tế địa phương.