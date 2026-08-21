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ClockThứ Sáu, 21/08/2026 15:06

Kinh doanh vì lợi ích cộng đồng có thể thúc đẩy tăng trưởng doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tạo tác động xã hội (SIB) tại Việt Nam đang cho thấy tác động tích cực về xã hội và môi trường có thể tạo ra giá trị kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở ra những cơ hội thị trường mới.

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 Bà Ramla Khalidi, Đại diện Thường trú Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam. (Ảnh: UNDP)

Đây là thông điệp chính tại Diễn đàn Tác động “Kinh doanh vì lợi ích cộng đồng: Tác động xã hội và môi trường thúc đẩy tăng trưởng doanh nghiệp”, được tổ chức chiều 20/8 trong khuôn khổ InnoEx 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Diễn đàn quy tụ các doanh nghiệp tạo tác động xã hội, nhà đầu tư, lãnh đạo doanh nghiệp, đại diện Chính phủ và các đối tác trong hệ sinh thái từ Việt Nam và Canada, cùng trao đổi về cách doanh nghiệp có thể biến tác động xã hội và môi trường thành cơ hội tăng trưởng, mở rộng thị trường và thu hút đầu tư.

Sự kiện cũng cho thấy hệ sinh thái doanh nghiệp tạo tác động xã hội tại Việt Nam đang ngày càng phát triển. Thông qua hợp tác với Chính phủ Canada và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước đây, dự án ISEE COVID của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã hỗ trợ hơn 400 doanh nghiệp tạo tác động xã hội, góp phần tạo gần 15.000 việc làm. Khoảng 60% số doanh nghiệp này do phụ nữ lãnh đạo, nhiều doanh nghiệp đã tạo sinh kế và cơ hội cho các cộng đồng dân tộc thiểu số và người khuyết tật.

Một năm sau khi dự án kết thúc, nhiều doanh nghiệp được hỗ trợ tiếp tục phát triển, mở rộng hoạt động và thị trường, xây dựng các quan hệ đối tác mới, đồng thời thu hút thêm doanh nghiệp và nhà đầu tư. Kinh nghiệm của họ cho thấy tầm quan trọng của một hệ sinh thái hỗ trợ, giúp doanh nghiệp thích ứng và phát triển vượt ra ngoài thời gian hỗ trợ của các chương trình.

Chương trình cho thấy tác động xã hội và môi trường không tách rời hiệu quả kinh doanh. Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy tác động tích cực có thể tạo ra giá trị kinh doanh. Doanh nghiệp giảm chất thải có thể đồng thời giảm chi phí; nhà sản xuất hợp tác với nông dân để áp dụng các phương thức bền vững hơn có thể xây dựng chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu tốt hơn. Các doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn cao hơn về môi trường và xã hội cũng có thể tiếp cận những người mua, nhà đầu tư và thị trường quốc tế mới.

 “Đây không phải là câu chuyện lựa chọn giữa lợi nhuận và mục tiêu tạo tác động. Điều quan trọng là hiểu cách hai yếu tố này có thể củng cố lẫn nhau. Các quan hệ đối tác chiến lược đóng vai trò thiết yếu trong việc đưa những tác động tích cực đã được tạo ra ở quy mô địa phương lên quy mô lớn hơn và tiếp cận các thị trường toàn cầu", Đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam Ramla Khalidi cho biết.

Bà nhấn mạnh những thế mạnh bổ trợ của Canada và Việt Nam, trong đó Canada có nhiều kinh nghiệm về đổi mới sáng tạo xanh, các mô hình kinh doanh bền vững và thị trường quốc tế, còn Việt Nam có hệ sinh thái doanh nghiệp năng động và năng lực đổi mới sáng tạo mạnh mẽ. Bà cho rằng hai nước có nhiều tiềm năng kết hợp thế mạnh trong các lĩnh vực như lâm nghiệp thích ứng với khí hậu, nông nghiệp-thực phẩm bền vững, công nghệ sạch, đổi mới sáng tạo số và trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học sự sống và kinh tế biển.

Đây đều là những lĩnh vực mà các giải pháp tạo tác động xã hội và môi trường có thể đồng thời tạo ra giá trị thương mại và những cơ hội tăng trưởng mới.

Diễn đàn khuyến khích doanh nghiệp, bên mua và nhà đầu tư nhìn nhận các SIB không chỉ là đối tượng thụ hưởng của các chương trình phát triển, mà còn là những nhà cung cấp, đối tác và doanh nghiệp tiềm năng để đầu tư.

Diễn đàn Tác động là một phần của SIB Connect trong khuôn khổ InnoEx 2026, tạo không gian để các SIB giới thiệu giải pháp, kết nối với các đối tác và nhà đầu tư tiềm năng, đồng thời tăng cường gắn kết với cộng đồng doanh nghiệp rộng lớn hơn.

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh tại Việt Nam tiếp tục thay đổi, kinh nghiệm của các SIB cho thấy việc tích hợp tác động xã hội và môi trường vào mô hình kinh doanh có thể giúp tăng khả năng chống chịu, mở rộng thị trường và tạo ra giá trị lâu dài cho doanh nghiệp và cộng đồng.

https://nhandan.vn/kinh-doanh-vi-loi-ich-cong-dong-co-the-thuc-day-tang-truong-doanh-nghiep-post983268.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
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