Hướng tới nền đô thị thông minh, bền vững, nhân văn

Nghị định yêu cầu các tòa nhà thông minh phải kết nối với Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh

Đây là khung pháp lý then chốt nhằm đưa tiến trình đô thị hóa của Việt Nam bước sang giai đoạn phát triển dựa trên dữ liệu, công nghệ và phục vụ người dân.

Tòa nhà thông minh - nền tảng cho quản trị hiện đại

Một trong những điểm nhấn của Nghị định là quy định cụ thể về tòa nhà thông minh, coi đây là hạt nhân của hệ sinh thái đô thị thông minh. Tòa nhà thông minh được yêu cầu áp dụng công nghệ và hệ thống quản lý tiên tiến trong suốt vòng đời - từ thiết kế, xây dựng đến vận hành - nhằm tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu.

Đặc biệt, các tòa nhà phải kết nối, chia sẻ dữ liệu an toàn với Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh; áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) và duy trì môi trường sống tiện nghi, an toàn thông qua hệ thống quản lý tòa nhà (BMS). Song song, Nghị định cũng yêu cầu bảo mật thông tin và dữ liệu cá nhân của người sử dụng – yếu tố cốt lõi để bảo đảm niềm tin và quyền riêng tư trong không gian đô thị số.

Phát triển khu đô thị công nghệ và dịch vụ thông minh

Nhà nước khuyến khích đầu tư xây dựng các khu đô thị thông minh và khu đô thị công nghệ, với yêu cầu hạ tầng số đồng bộ, dịch vụ tiện ích thông minh, khả năng kết nối và chia sẻ dữ liệu. Đáng chú ý, khu đô thị công nghệ sẽ là nơi tập trung nghiên cứu, sản xuất, thử nghiệm và trình diễn công nghệ, hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp với đổi mới sáng tạo, qua đó lan tỏa tinh thần chuyển đổi số và khoa học công nghệ vào đời sống đô thị. Quy mô diện tích đất ở phục vụ dân cư không quá 15% diện tích đất đã có hạ tầng của khu đô thị công nghệ.

Đối với khu đô thị thông minh, phải đáp ứng các yêu cầu chung đối với khu đô thị theo quy định của pháp luật và các yêu cầu phát triển đô thị thông minh: Yêu cầu sẵn sàng về hạ tầng số; áp dụng và duy trì các giải pháp để sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; có khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu một cách an toàn và liên thông với hệ sinh thái chung của đô thị.

Việc đánh giá, chứng nhận khu đô thị thông minh thực hiện theo quy định của Bộ Xây dựng. Bộ này định kỳ tiến hành kiểm tra việc chứng nhận khu đô thị thông minh, ban hành hướng dẫn quy trình khung đánh giá khu đô thị thông minh; khung năng lực của đơn vị, tổ chức thực hiện đánh giá, công nhận; công bố công khai kết quả đánh giá, chứng nhận.

Hướng tới chất lượng sống và quản trị số

Nghị định 269/2025/NĐ-CP không chỉ đặt nền móng cho một mô hình đô thị dựa trên dữ liệu và công nghệ, mà còn nhấn mạnh yếu tố nhân văn trong quản trị và phát triển đô thị. Lấy con người làm trung tâm, mọi hạ tầng thông minh đều hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng sống, tăng tính an toàn, tiện nghi và bền vững.

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các dịch vụ công có tác động đến quyền và lợi ích của công dân phải tuân thủ các nguyên tắc về minh bạch, có khả năng giải trình, công bằng và chịu sự giám sát của con người theo quy định của pháp luật.

Nhà nước ưu tiên, khuyến khích nghiên cứu, phát triển và triển khai các dịch vụ công chủ động, được cá thể hóa dựa trên phân tích dữ liệu, nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất và phục vụ hiệu quả nhất cho người dân và doanh nghiệp; khuyến khích phát triển các nền tảng dùng chung, thu hút xã hội hóa và hợp tác công tư trong đầu tư phát triển các dịch vụ, tiện ích đô thị thông minh.

Việc phát triển các ứng dụng đô thị thông minh trong lĩnh vực môi trường, thu gom xử lý rác thải, y tế, giáo dục, an ninh an toàn đô thị, văn hóa, du lịch, giải trí và các lĩnh vực khác thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành của từng lĩnh vực, các hướng dẫn quy định của các Bộ chuyên ngành và quy định tại Nghị định này...

Đề án phát triển đô thị thông minh cấp tỉnh phải xác định cụ thể danh mục các dịch vụ cơ bản và dịch vụ tùy chọn ưu tiên thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển theo từng giai đoạn.