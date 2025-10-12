Quyết nghị nhiều vấn đề lớn tạo​ nguồn lực phát triển đô thị

UVTW Đảng, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Lê Trường Lưu phát biểu khai mạc kỳ họp

UVTW Đảng, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Lê Trường Lưu; UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Quang Tuấn và Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Văn Tuấn chủ trì kỳ họp. Tham dự còn có Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương; các Phó Bí thư Thành ủy: Phan Thiên Định- Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố; Nguyễn Chí Tài, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Xem xét quy hoạch sân golf, điều chỉnh chương trình nhà ở

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Trường Lưu nhấn mạnh: Kỳ họp lần này có ý nghĩa quan trọng, nhằm kịp thời quyết định những vấn đề cấp thiết phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và quản lý Nhà nước trên địa bàn. Theo đó, HĐND thành phố sẽ tập trung xem xét và quyết định các nhóm vấn đề trọng tâm như: Tài chính - ngân sách; đầu tư công; quy hoạch và sử dụng đất; hành chính - dịch vụ công; tài nguyên - môi trường; chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp và vật nuôi; nhà ở và phát triển đô thị; bãi bỏ các nghị quyết đã hết hiệu lực...

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung xem nhiều nội dung, trong đó nổi bật là các tờ trình của UBND thành phố về: Đồ án quy hoạch phân khu khu du lịch sân golf Kim Long - Bình Điền, điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2030, quy định mức vốn điều lệ, mô hình hoạt động của Quỹ Phát triển đất thành phố Huế…

Theo báo cáo thẩm tra của các ban thuộc HĐND, các tờ trình được chuẩn bị công phu, có cơ sở pháp lý và phù hợp định hướng phát triển của đô thị, song vẫn cần làm rõ thêm các yếu tố về nguồn lực, tính khả thi và tác động đến môi trường, hạ tầng đô thị.

Một trong những nội dung được chú ý là Đồ án Quy hoạch phân khu khu du lịch sân golf Kim Long - Bình Điền.

Thông tin từ tờ trình, khu vực hơn 90ha nằm giữa phường Kim Long và xã Bình Điền sẽ được quy hoạch thành tổ hợp sân golf 18 hố, khu nghỉ dưỡng, cây xanh cảnh quan và hạ tầng đồng bộ, hướng tới phát triển du lịch thể thao, nghỉ dưỡng cao cấp.

UBND thành phố khẳng định, quy hoạch này nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quy hoạch tỉnh (nay là TP. Huế) đến năm 2030, tầm nhìn 2050; đồng thời mở rộng không gian phát triển về phía Tây Nam, kết nối các tuyến điểm du lịch sinh thái.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Trình bày báo cáo thẩm tra, ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố đề nghị UBND làm rõ hơn tác động môi trường, giao thông và đời sống dân cư vùng cận kề, đồng thời xác định mô hình đầu tư phù hợp, tránh hình thức hóa hoặc chuyển nhượng thứ cấp đất du lịch. Ban cũng nhấn mạnh cần có báo cáo chi tiết về cấp thoát nước, xử lý rác thải và kết nối giao thông trước khi phê duyệt chính thức.

Cùng với đó, điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố Huế đến năm 2030 là một nội dung đáng chú ý. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, diện tích nhà ở bình quân đạt 32m²/người, phát triển hài hòa giữa nhà ở thương mại, tái định cư và nhà ở xã hội, khuyến khích mô hình nhà ở thông minh, tiết kiệm năng lượng.

UBND thành phố cho biết, việc điều chỉnh nhằm đảm bảo phù hợp Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia và mô hình hành chính 2 cấp, hướng tới “phát triển nhà ở bền vững, gắn với quy hoạch và hạ tầng đô thị.

Tuy nhiên, thẩm tra tờ trình, ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố lưu ý: “UBND cần rà soát, cập nhật quỹ đất phát triển nhà ở xã hội tại các phường trung tâm và khu đô thị mới. Việc bố trí quỹ đất phải gắn với hạ tầng kỹ thuật, tránh tình trạng “nhà có trước, hạ tầng theo sau”.

Ban cũng đề nghị bổ sung tiêu chí hỗ trợ nhà ở cho đối tượng thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp, vừa đảm bảo tính nhân văn, vừa gìn giữ bản sắc kiến trúc đô thị Huế.

Thông qua 11 nghị quyết

Tại kỳ họp, một điểm nhấn được coi là “đột phá thể chế” là việc HĐND thông qua Nghị quyết về Quỹ Phát triển đất thành phố Huế.

Theo tờ trình của UBND thành phố, vốn điều lệ ban đầu của Quỹ là 360 tỷ đồng, được hình thành từ nguồn ngân sách và các khoản thu hợp pháp, không phát sinh chi bổ sung từ ngân sách mới.

Quỹ sẽ chuyển sang mô hình ủy thác cho Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Huế quản lý, nhằm tạo cơ chế linh hoạt trong công tác chuẩn bị quỹ đất sạch phục vụ các dự án đầu tư công, tái định cư và chỉnh trang đô thị.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND đánh giá cao đề xuất này nhưng đề nghị quy định cụ thể cơ chế sử dụng vốn, tránh chồng chéo giữa các quỹ tài chính, đồng thời xây dựng quy chế giám sát dòng tiền, bảo đảm minh bạch và hiệu quả.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp

Kỳ họp cũng thông qua phân bổ dự toán chi thường xuyên Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025, quy định mức hỗ trợ cây trồng, vật nuôi bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, và chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án du lịch nghỉ dưỡng Lộc Bình…

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Trường Lưu cho biết, kỳ họp đã xem xét, thảo luận và thông qua 11 nghị quyết quan trọng. Đồng thời đề nghị UBND thành phố, các ngành, địa phương, đơn vị liên quan tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết đã được thông qua, trong đó cần lưu ý một số nội dung trọng tâm như, khẩn trương phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính, triển khai đồng bộ các chương trình, dự án nhà ở, dự án du lịch - dịch vụ; triển khai các đồ án quy hoạch, thực hiện chính sách sử dụng rừng, đất đai, quản lý tài nguyên bền vững; triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; rà soát, bãi bỏ các nghị quyết đã hết hiệu lực, bảo đảm hệ thống pháp luật địa phương thống nhất, đồng bộ.