Bước chuyển quan trọng từ xã lên phường

Phường Phong Thái huy động nguồn đầu tư chỉnh trang giao thông, tạo diện mạo đô thị mới

Ưu tiên đầu tư hạ tầng

Hai xã Phong Mỹ, Phong Xuân trước đây sau khi hợp nhất thành phường Phong Điền đang từng bước đẩy mạnh phát triển đô thị. Trước kia, Phong Mỹ và Phong Xuân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp; nhiều tuyến giao thông liên thôn nhỏ hẹp, xuống cấp; hệ thống chiếu sáng, thoát nước và các thiết chế văn hóa còn hạn chế.

Theo lãnh đạo phường Phong Điền, sau khi thành lập phường, địa phương đã rà soát, điều chỉnh quy hoạch theo hướng phát triển đô thị. Tại Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, địa phương cũng đề ra các chương trình hành động trọng tâm, trong đó tập trung phát triển đô thị, công nghiệp và nông nghiệp chất lượng cao.

Một lợi thế lớn của phường Phong Điền là có gần 2/3 diện tích là khu công nghiệp (KCN) Phong Điền. Hiện KCN này có quy mô hơn 700ha, thu hút trên 25 dự án đầu tư trong và ngoài nước, tạo việc làm ổn định cho khoảng 7.000 lao động trong và ngoài địa phương. Phường còn nhiều dư địa phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề. Cùng với đó, thành phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư Cụm công nghiệp (CCN) Sơn Xuân Mỹ với quy mô gần 72ha ở khu vực phía tây. Khi được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, CCN này sẽ trở thành điểm thu hút các doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần giải quyết tình trạng sản xuất phân tán trong khu dân cư, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Ông Hồ Đôn, Chủ tịch UBND phường Phong Điền cho biết: “Với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, quy hoạch phải đi trước một bước để tạo quỹ đất phát triển lâu dài; đồng thời hạn chế tình trạng xây dựng manh mún. Khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ, nhà đầu tư mới có điều kiện tham gia vào việc phát triển kinh tế địa phương”.

Hai xã Phong Chương và Phong Bình trước đây vốn là vùng thuần nông của thị xã Phong Điền cũ. Khi trở thành phường Phong Dinh, địa phương đã đặt ra mục tiêu tạo đột phá trong xây dựng đô thị, phát triển công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ... trong vài năm tới.

Thực tế khi thành lập, phường mới đã tạo điều kiện để các khu vực, xã cũ trước đây tiếp cận các chương trình phát triển đô thị, nhất là đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, trường học, cơ sở y tế, cũng như hạ tầng thương mại - dịch vụ. Theo ông Trần Văn Huy, Phó Chủ tịch UBND phường Phong Dinh, hiện địa phương có lợi thế về quỹ đất và khả năng kết nối liên vùng. Nếu được quy hoạch bài bản, nơi đây có thể trở thành vùng kinh tế trọng điểm và khu đô thị vệ tinh ở trung tâm thành phố.

Nhiều kỳ vọng

Phường Phong Phú được hình thành từ các xã: Điền Hương, Điền Môn và phường Phong Phú thuộc thị xã Phong Điền cũ. Hiện nay, địa phương có lợi thế phát triển kinh tế biển, nông nghiệp, thương mại và du lịch sinh thái.

Thời gian qua, địa phương đã huy động nhiều nguồn lực để đầu tư hệ thống hạ tầng cả về quy mô lẫn chất lượng. Điều mà lãnh đạo và người dân phường Phong Phú quan tâm là nâng cấp các tuyến giao thông chính, kết nối khu vực trung tâm đến các tổ dân phố hiện hữu, phấn đấu trở thành trung tâm đô thị ở cửa ngõ phía bắc thành phố vào năm 2030.

Lãnh đạo phường Phong Phú cho rằng, để đạt mục tiêu đề ra, một trong những nhiệm vụ quan trọng hiện nay của phường là rà soát, điều chỉnh các quy hoạch cũ để phù hợp với định hướng phát triển đô thị. Việc khớp nối quy hoạch giữa khu vực trung tâm với các tổ dân phố sẽ góp phần hình thành hệ thống hạ tầng đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư.

Cùng với đó, Phong Phú cũng đang đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng giảm dần tỷ trọng lao động nông nghiệp, tăng tỷ lệ lao động trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Việc hình thành các CCN Điền Lộc 1 (27ha), Điền Lộc 2 (20ha), khu sản xuất tập trung và các trung tâm thương mại - dịch vụ được kỳ vọng sẽ tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân.

Theo ông Hoàng Văn Thái, Bí thư Đảng ủy phường Phong Dinh, bước chuyển từ xã lên phường không chỉ phụ thuộc vào nguồn lực đầu tư mà còn cần sự đồng thuận và tham gia tích cực của người dân.

“Người dân vừa là chủ thể, vừa là đối tượng thụ hưởng của quá trình phát triển. Khi mỗi gia đình cùng chung tay chỉnh trang nhà cửa, giữ gìn môi trường, chấp hành quy hoạch và xây dựng nếp sống văn minh đô thị thì quá trình phát triển mới bền vững”, ông Hoàng Văn Thái nhấn mạnh.

Tại cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt các phường khu vực cửa ngõ phía bắc thành phố mới đây, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung lưu ý, việc phát triển các phường Phong Điền, Phong Dinh, Phong Phú… cần gắn với định hướng phát triển bền vững, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái vùng gò đồi.

“Mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc đạt các tiêu chí mà quan trọng hơn là xây dựng những đô thị có bản sắc riêng, môi trường sống tốt, có khả năng thu hút đầu tư và phát triển lâu dài, bền vững. Khi hạ tầng, kinh tế, đời sống của người dân cùng phát triển thì bước chuyển từ xã lên phường mới có ý nghĩa trọn vẹn, tạo niềm tin trong Nhân dân” - Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung khẳng định.