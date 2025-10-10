Phát triển du lịch địa phương: Tránh trùng để đi cùng nhau

Du lịch cộng đồng ở cầu ngói Thanh Toàn

Cùng sản phẩm, khách khó trải nghiệm nhiều nơi

Trong chuyến du lịch hai ngày tại các xã thuộc miền Tây TP. Huế, anh Nguyễn Tiến Tài - du khách từ TP. Hồ Chí Minh vừa hào hứng, vừa tiếc nuối. Anh ấn tượng với cảnh sắc, con người và văn hóa nơi đây, nhưng lại thấy nhiều điểm đến có cách làm du lịch tương tự nhau.

“Trước khi đến, tôi tìm hiểu khá nhiều. Đây là vùng đất của đồng bào dân tộc thiểu số, có thiên nhiên đẹp, giàu truyền thống cách mạng. Nhưng hầu như xã nào cũng làm giống nhau. Nếu mỗi xã khai thác thế mạnh riêng rồi cùng kết nối thành tour chung, chắc chắn du khách sẽ ở lại lâu hơn”, anh Tài nói.

Ý kiến này của du khách cũng là trăn trở của nhiều người làm du lịch. Ông Trần Quang Hào, Chi hội trưởng Chi hội Du lịch cộng đồng TP. Huế, Giám đốc Công ty CP Đầu tư & Dịch vụ Du lịch Huế cho rằng: “Không chỉ ở vùng A Lưới mà ngay trong TP. Huế, nếu được quy hoạch, đánh giá tài nguyên cụ thể, xây dựng sản phẩm phù hợp từng vùng, gắn với từng dòng khách thì việc kêu gọi đầu tư và phát triển sẽ hiệu quả hơn. Mỗi thị trường có nhu cầu và sở thích khác nhau, nếu sản phẩm không có bản sắc, khó giữ chân du khách”.

Thực tế nhiều năm qua cho thấy tài nguyên phong phú chưa đủ để tạo lợi thế. Sản phẩm du lịch trùng lặp, thiếu sáng tạo khiến khách nhanh chán. Điển hình vùng đầm phá, trải nghiệm chủ yếu vẫn quanh quẩn ở việc đi ghe thuyền, thưởng thức thủy sản. Lên vùng cao, dân ca - dân nhạc - dân vũ, tắm suối, ngủ homestay gần như là điểm chung. Chính sự na ná ấy khiến du khách có cảm giác “đến điểm mới mà vẫn như cũ”. Khi sản phẩm không khác biệt, hành trình khó kéo dài, chi tiêu hạn chế.

Tìm hướng đi riêng để liên kết

ThS. Phạm Bá Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch TP. Huế, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Huế phân tích: Quy hoạch sản phẩm tốt sẽ giải quyết được tình trạng nơi thì quá tải, nơi thì đìu hiu dù có tài nguyên. Quan trọng là mỗi địa phương phải chọn ra sản phẩm trọng tâm, gắn với mùa vụ, với lợi thế, tránh dàn trải. Bên cạnh đó, cần sự kiên trì của chính quyền, sự cam kết, đồng thuận của cộng đồng và sự đồng hành của doanh nghiệp.

Về vấn đề này, ông Trần Quang Hào cũng phân tích: “Khi mỗi địa phương có một sản phẩm đặc trưng, sẽ dễ dàng liên kết cùng nhau phát triển. Chẳng hạn như tour du lịch A Lưới, có thể hình thành từ một tour chung, có 1 nhận diện chung, nhưng phân bổ thành 5 sản phẩm. Điển hình như xã A Lưới 1 có thác A Nôr, suối A Lin tập trung khai thác du lịch suối thác; xã A Lưới 2 có lợi thế quảng trường, trung tâm hành chính huyện cũ và các điều kiện giao thông, hạ tầng thuận lợi để làm điểm kết nối và phục vụ du lịch hội nghị, hội thảo. Hay A Lưới 3 - nơi có Làng Văn hóa các dân tộc thiểu số A Lưới, sông A Sáp, vườn sim… có thể khai thác yếu tố bản địa, tạo trải nghiệm cho các nhóm khách “vào vai” người địa phương, lưu trú dài ngày. Xã A Lưới 4 có suối nóng, những cánh rừng nguyên sinh, phù hợp du lịch trekking rừng nguyên sinh và tắm khoáng cho khách nước ngoài. Còn A Lưới 5 là những điểm dừng, các famstay, phát triển du lịch gắn với học đường”.

Để làm tốt công tác quy hoạch, xây dựng sản phẩm dịch vụ từng địa phương, thành phố Huế, ngành du lịch phải có một đề án lớn, có sự khảo sát cụ thể, phân tích, đánh giá điểm mạnh từng địa phương để có hướng phát triển, từ đó quy hoạch phát triển du lịch mỗi điểm đến. Tập trung xây dựng, tạo thành các “vệ tinh” để thu hút từng nhóm khách từ châu Âu, châu Á… Mỗi điểm du lịch phải tìm được hướng đi riêng, tập trung đầu tư gắn với phân khúc khách, các dòng khách khác nhau.

Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm chia sẻ, với định hướng hoàn thiện bộ sản phẩm du lịch cho Huế và thúc đẩy du lịch các địa phương, ngành du lịch cũng đã và đang có nhiều hoạt động khảo sát cụ thể cho từng địa phương. Trên cơ sở đó, thành phố và ngành du lịch cũng làm việc với các địa phương, doanh nghiệp, thúc đẩy vai trò của các bên liên quan, hình thành các sản phẩm cụ thể.