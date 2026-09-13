Hướng phát triển bền vững cho nghề nuôi thủy sản

Độ bền của lồng bè HDPE được người nuôi thủy sản đánh giá cao hơn.

Người nuôi yên tâm hơn

Vừa cho cá ăn, ông Huỳnh Văn Đấu (thôn Lộc Bình, xã Phú Lộc) vừa kiểm tra những chiếc lồng bè HDPE. Mặt nước đôi lúc gợn sóng theo từng đợt gió, nhưng hệ thống lồng vẫn giữ được sự ổn định. Đối với một người nuôi cá lâu năm như ông Đấu, sự chắc chắn ấy mang lại cảm giác yên tâm hơn trong quá trình sản xuất.

Gia đình ông Đấu sống nhờ nghề nuôi cá lồng. Từ tháng 4 vừa qua, thông qua sự hỗ trợ, kết nối của Trung tâm Khuyến nông TP. Huế, ông đưa lồng bè HDPE vào sử dụng. So với các loại lồng khác trước đây, ông Đấu cho rằng hệ thống mới chắc chắn, bền hơn và thuận tiện hơn trong việc chăm sóc, bảo vệ đàn cá.

Thấy mô hình phù hợp, ngoài số lồng được Trung tâm Khuyến nông thành phố hỗ trợ, gia đình ông tiếp tục đầu tư thêm, nâng tổng số lên 20 lồng.

Cùng ở xã Phú Lộc, gia đình ông Trần Toàn cũng thử nghiệm nuôi cá nâu trong hai lồng bè HDPE. Những chiếc lồng mới được đặt cạnh các lồng cũ nên sự khác biệt có thể nhận thấy khá rõ. Theo ông Toàn, lồng HDPE chắc chắn và bền hơn trong quá trình sử dụng.

Trước đây, lồng bè của người dân chủ yếu làm bằng gỗ, kết hợp phao xốp. Qua thời gian, lồng gỗ nhanh xuống cấp, nhất là khi thường xuyên chịu tác động của sóng, gió. Phao xốp cũng có tuổi thọ nhất định; sau khoảng 3 - 5 năm sử dụng thường xuống cấp, phân rã thành những mảnh nhỏ, gây thêm rác thải cho môi trường nước. Trong khi đó, vật liệu HDPE có độ bền cao, khả năng chống ăn mòn và ít bị ảnh hưởng bởi môi trường nước mặn.

Xem xét nhân rộng mô hình

Ông Châu Ngọc Phi, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông thành phố Huế cho biết, đây là mô hình nuôi thủy sản bằng lồng bè HDPE đầu tiên được triển khai trên địa bàn thành phố. Năm 2026, Trung tâm hỗ trợ hai hộ dân ở xã Phú Lộc đầu tư hai bè với 4 lồng nuôi. Qua thời gian đầu sử dụng, các hộ nuôi đánh giá lồng mới chắc chắn, thuận tiện và an tâm hơn khi thời tiết xấu.

Với những hộ sống nhờ mặt nước, mưa bão luôn là nỗi lo thường trực. Chỉ một trận gió lớn, sóng mạnh cũng có thể làm gãy khung lồng, bung lưới, cuốn trôi cá. Vì vậy, một hệ thống lồng chắc chắn không chỉ giúp bảo vệ đàn cá mà còn giảm phần nào rủi ro cho người nuôi trong mỗi vụ.

Hai bè với 4 lồng tại xã Phú Lộc có thể tích 48m³/lồng, tổng kinh phí khoảng 124 triệu đồng. Chi phí ban đầu cao hơn đáng kể so với lồng gỗ truyền thống, nhưng theo Trung tâm Khuyến nông thành phố, tuổi thọ của lồng HDPE có thể lên đến 20 năm. Trong khi đó, lồng gỗ và các vật liệu truyền thống thường phải sửa chữa, thay thế sau khoảng 3 năm sử dụng.

Một ưu điểm khác của lồng HDPE là khả năng di chuyển. Trước đây, phần lớn lồng bè được bố trí gần bờ và khá khó thay đổi vị trí. Đây là những khu vực nguồn nước có thể chịu tác động từ sinh hoạt, sản xuất và khả năng lưu thông nước hạn chế. Với lồng HDPE, người nuôi có thể đưa đến những vị trí xa bờ, nơi nguồn nước lưu thông tốt hơn, từ đó chủ động hơn trong việc lựa chọn môi trường nuôi.

Đánh giá về triển vọng của mô hình, Trung tâm Khuyến nông thành phố cho biết, với lợi thế hơn 120km bờ biển cùng hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai rộng lớn, TP. Huế có nhiều dư địa để phát triển nuôi trồng thủy sản, trong đó có nghề nuôi cá lồng HDPE.

Ông Nguyễn Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Phú Lộc cho rằng, mô hình phù hợp với điều kiện nuôi trồng thủy sản hiện nay. Xã sẽ tiếp tục rà soát, quy hoạch những khu vực phù hợp, tạo điều kiện để người dân phát triển các vùng nuôi tập trung, đúng quy hoạch.

Thời gian tới, Trung tâm Khuyến nông thành phố sẽ phối hợp với chính quyền các địa phương tiếp tục theo dõi, đánh giá hiệu quả, tổng hợp kết quả từ thực tế nuôi để làm cơ sở đề xuất ngành chức năng xem xét nhân rộng.