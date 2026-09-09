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ClockThứ Sáu, 11/09/2026 14:11

Hoàn thiện khung pháp lý trong công tác bảo tồn và khai thác thủy sản

HNN.VN - Sáng 11/9, Cục Thủy sản và Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tổ chức hội thảo “Tham vấn ý kiến của địa phương về Dự thảo Bộ tiêu chí giám sát, đánh giá thực hiện Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” khu vực miền Trung.

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Hiện thành phố đang quản lý hiệu quả 22 khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại đầm phá Tam Giang - Cầu Hai với diện tích 11.639ha, chiếm gần 53% diện tích đầm phá.

Hội thảo nhằm hoàn thiện khung pháp lý và công cụ quản lý thực tiễn đối với công tác bảo tồn, tái tạo và khai thác nguồn lợi thủy sản bền vững. 

Tại hội thảo, đơn vị tư vấn là Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp đã trình bày Dự thảo Bộ tiêu chí giám sát và đánh giá thực hiện quy hoạch. Khung bộ tiêu chí tập trung vào các nhóm nội dung trọng tâm bao gồm: việc tuân thủ thủ tục pháp luật về quy hoạch, triển khai các dự án đầu tư công, huy động nguồn vốn ngoài đầu tư công, thực hiện kế hoạch sử dụng đất và mặt nước, cũng như công tác huy động và sử dụng các nguồn lực.

Tham gia đóng góp ý kiến tại hội thảo, ông Lê Văn Anh, Phó Giám đốc Sở NN&MT đã báo cáo toàn diện về hiện trạng và đề xuất giải pháp thực hiện quy hoạch trên địa bàn.

Theo đó, thành phố đang quản lý hiệu quả 22 khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại đầm phá Tam Giang - Cầu Hai với diện tích 11.639ha, chiếm gần 53% diện tích đầm phá, trong đó có 614,2ha vùng lõi bảo vệ nghiêm ngặt. Bên cạnh đó, ngành thủy sản đã thả 4.352 rạn nhân tạo tại vùng biển Chân Mây - Lăng Cô với tổng kinh phí 131 tỷ đồng từ nguồn vốn Formosa, cùng với việc thả rạn tại vùng lõi đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. 

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực tế tại địa phương cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, việc điều chỉnh tên Khu bảo tồn biển Bắc Hải Vân - Sơn Chà thành Khu bảo tồn biển Bắc Hải Vân theo địa giới hành chính mới vẫn chưa có quyết định chính thức, khiến dự án hỗ trợ từ Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) hỗ trợ thành lập khu bảo tồn biển Bắc Hải Vân chưa thể triển khai. Từ thực tiễn này, địa phương kiến nghị Bộ NN&MT sớm tháo gỡ các vướng mắc.

Bà Phan Thị Thu Hồng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản cho biết, nhằm thực hiện hiệu quả Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thành phố đang triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm từ việc mở rộng vùng bảo vệ, thả rạn nhân tạo đến kiên quyết xóa bỏ các nghề khai thác hủy diệt.

Chia sẻ về định hướng thời gian tới, lãnh đạo Chi cục Thủy sản nhấn mạnh, đến năm 2030, thành phố đặt mục tiêu chấm dứt hoàn toàn các nghề khai thác mang tính chất hủy diệt như xung điện, giã cào, cào đáy bằng khung sắt kết hợp tàu máy kéo. Đồng thời, các địa phương sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ ngư dân chuyển đổi sang các nghề khai thác thân thiện như vây, câu, lồng bẫy, chụp, kết hợp đào tạo nghề để đảm bảo sinh kế và thu nhập ổn định lâu dài.

Hội thảo cũng đã góp ý hoàn thiện, kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí giám sát thực hiện Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

HÀ NGUYÊN
 Từ khóa:
hội thảothủy sảnbảo tồntiêu chí
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