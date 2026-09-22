Lỗ hổng từ quản lý chữ ký số

Lê Thị Phi Khanh trước tòa.

Dùng chứng từ giả, lợi dụng chữ ký số

Ngày 17/9, Tòa án nhân dân TP. Huế mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử Lê Thị Phi Khanh (SN 1983, trú phường Vỹ Dạ), cựu kế toán Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế), về tội “Tham ô tài sản”. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 17 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án, với nhiệm vụ kế toán nghiệp vụ thi hành án, Khanh được giao thu thập, xử lý, kiểm tra và báo cáo các khoản tiền, tài sản, vật chứng. Lợi dụng vị trí công tác và sự tin tưởng của lãnh đạo, bị cáo đã tìm cách thực hiện các giao dịch chuyển tiền trái quy định để chiếm đoạt tài sản.

Từ ngày 6/7/2021 đến 25/12/2024, Khanh thực hiện 19 lần chuyển tiền từ tài khoản tạm giữ của Cục THADS tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ) mở tại Kho bạc Nhà nước sang tài khoản cá nhân của Lê Thị Thanh Tuyền tại Vietcombank Chi nhánh Huế.

Để thực hiện việc chuyển tiền, Khanh soạn thảo nội dung các quyết định, giấy xử lý tiền trên máy tính rồi in ra. Sau đó, bị cáo cắt ghép phần chân trang có con dấu, chữ ký thật từ những chứng từ đã được phê duyệt trước đó, scan lại thành chứng từ điện tử hoàn chỉnh.

Những chứng từ này được sử dụng để thực hiện các thủ tục chuyển tiền. Khanh còn lợi dụng việc quản lý thiết bị chứa dữ liệu chữ ký số (USB Token) chưa chặt chẽ để thực hiện ký số trên các ủy nhiệm chi giả mạo.

Hồ sơ vụ án cũng cho thấy, khi lãnh đạo vắng mặt tại phòng làm việc, Khanh lén truy cập máy tính, sử dụng thiết bị chứa chữ ký số rồi thực hiện quy trình ký số. Các chứng từ sau đó được gửi lên hệ thống Dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước.

Với cách thức này, các giao dịch chuyển tiền được thực hiện nhiều lần, tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 5,8 tỷ đồng.

Tại phiên tòa xét xử Lê Thị Phi Khanh về tội "Tham ô tài sản".

Bài học đắt giá về quy trình và trách nhiệm

Tại phiên tòa, Lê Thị Phi Khanh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bị cáo khai phần lớn số tiền chiếm đoạt được sử dụng vào mục đích cá nhân, chỉ đưa cho bà Tuyền hơn 12 triệu đồng. Trong quá trình điều tra, Khanh đã nộp 542,5 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Theo nhận định của Hội đồng xét xử và cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân, những người được ủy quyền làm chủ tài khoản qua các thời kỳ đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, bảo vệ thiết bị chứa chữ ký số, tạo điều kiện để Khanh thực hiện hành vi phạm tội. Tuy nhiên, hành vi này chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự do không phải nguyên nhân trực tiếp gây ra hậu quả.

Đối với cán bộ Kho bạc Nhà nước, quá trình kiểm soát chi cũng được xác định còn thiếu chặt chẽ, dẫn đến việc các lệnh chi sai đối tượng được thực hiện. Cơ quan chức năng đã kiến nghị rút kinh nghiệm đối với những người liên quan.

Vụ án cho thấy, trong môi trường giao dịch điện tử, một thiết bị chữ ký số tuy nhỏ nhưng có thể trở thành công cụ để thực hiện các giao dịch tài chính có giá trị lớn nếu không được quản lý đúng quy định. Chữ ký số giúp rút ngắn quy trình, tăng tính thuận tiện trong xử lý công việc, nhưng không thể thay thế các khâu kiểm tra, giám sát và trách nhiệm của người được giao quản lý.

Với việc thực hiện hành vi nhiều lần, thủ đoạn xảo quyệt, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Thị Phi Khanh 17 năm tù về tội “Tham ô tài sản”.

Từ vụ án này, yêu cầu đặt ra đối với các cơ quan, đơn vị là phải quản lý chặt chẽ thiết bị chứa chữ ký số, tài khoản và quyền truy cập; đồng thời bảo đảm việc kiểm tra, đối chiếu được thực hiện đầy đủ trong từng khâu của quy trình thanh toán.