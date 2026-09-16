Siết chặt quản lý, bảo vệ đàn chim di cư mùa mưa bão

Cán bộ kiểm lâm thả cá thể chim về môi trường tự nhiên.

Ngày càng tinh vi

Sau vụ thu hoạch lúa hè thu, nhiều cánh đồng ở thành phố Huế trở nên vắng người. Đây cũng là thời điểm các loài chim di cư tìm đến những nơi có nguồn thức ăn phong phú để dừng chân.

Giữa những bãi đất, lùm cây hay ruộng đồng tưởng như bình yên ấy, những chiếc bẫy vẫn âm thầm xuất hiện. Sáng 8/9, từ thông tin phản ánh của người dân, UBND xã Chân Mây - Lăng Cô phối hợp với Hạt Kiểm lâm phía nam thành phố và Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng bẫy, bắt chim trời trên địa bàn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều dụng cụ phục vụ việc bẫy, dẫn dụ chim. Khoảng 500 hình nộm xốp giả làm cò được sử dụng để dụ chim và 5.000 que nhựa phục vụ việc bẫy chim đã được thu gom, tiêu hủy. Ba cá thể cò được phát hiện cũng được thả trở lại môi trường tự nhiên.

Những con số trên cho thấy, phía sau những chiếc bẫy nhỏ trên đồng ruộng có thể là cả một hệ thống dụng cụ được chuẩn bị sẵn để tận dụng mùa chim di cư.

Cùng thời điểm, thông qua đường dây nóng, Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế tiếp nhận phản ánh về tình trạng đặt bẫy chim tại khu vực đồng ruộng tổ dân phố 6, phường Hương An.

Ngay sau đó, Chi cục Kiểm lâm thành phố đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm khu vực trung tâm phối hợp với UBND phường Hương An tiến hành kiểm tra, tháo gỡ bẫy. Kết quả, lực lượng chức năng tháo gỡ, tiêu hủy 800m lưới, 30 cọc tre, tịch thu 2 bộ máy phát thanh dẫn dụ chim và tái thả 4 cá thể chim choắt, bói cá về môi trường tự nhiên.

Từ lưới, cọc tre đến máy phát âm thanh, hình nộm giả làm chim… cho thấy các phương thức săn bắt ngày càng đa dạng. Đáng chú ý, nhiều hoạt động diễn ra vào ban đêm hoặc thời điểm vắng người, khiến việc phát hiện, xử lý gặp không ít khó khăn.

Anh Đặng Duy Trung ở phường Hóa Châu cho rằng, dù các cấp, ngành đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống săn bắt chim trời nhưng tình trạng này vẫn chưa được xử lý triệt để. Cứ đến mùa chim di cư, một số đối tượng từ nơi khác lại tìm đến, thường tranh thủ ban đêm hoặc lúc vắng người để giăng bẫy. Khi bị phát hiện, họ nhanh chóng rời đi và có thể quay trở lại sau đó. “Việc săn bắt thường diễn ra lén lút nên nếu chỉ trông chờ vào những đợt kiểm tra định kỳ thì rất khó xử lý triệt để”, anh Trung nói.

Không để mùa di cư thành mùa tận diệt

Chim hoang dã, đặc biệt là các loài chim di cư, góp phần tạo nên sự đa dạng và cân bằng của hệ sinh thái. Những đàn chim tìm về đồng ruộng, đầm phá, vùng đất ngập nước hay ven biển là một phần của tự nhiên. Tuy nhiên, khi hoạt động săn bắt, mua bán và tiêu thụ chim trời vẫn còn diễn ra, nguy cơ các loài chim bị tận diệt luôn hiện hữu.

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế Lê Ngọc Tuấn cho biết, thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã, đặc biệt là chim hoang dã, di cư trên địa bàn được các đơn vị triển khai nghiêm túc. Tuy nhiên, hiện đang là mùa cao điểm các loài chim hoang dã, di cư xuất hiện, dừng chân, kiếm ăn và di chuyển qua nhiều khu vực. Do đó, các đối tượng thường lợi dụng thời điểm này để săn bắt trái phép.

Để chủ động ngăn chặn tình trạng trên, các hạt kiểm lâm, đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng được yêu cầu rà soát, cập nhật tình hình tại từng địa bàn, xác định các khu vực có nguy cơ cao để xây dựng phương án kiểm tra phù hợp. Trọng điểm kiểm tra tập trung vào các khu vực đồng ruộng, đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, vùng đất ngập nước, ven biển, cửa sông, cửa biển - nơi chim di cư thường xuyên tìm về trú ngụ.

Công tác kiểm tra cũng được mở rộng từ nơi săn bắt đến nơi tiêu thụ. Chợ, nhà hàng, quán ăn, cơ sở kinh doanh và các điểm thu gom có nguy cơ mua bán chim hoang dã sẽ được chú trọng. Mục tiêu là kiểm soát toàn bộ chuỗi hành vi từ săn, bẫy, bắt đến thu gom, vận chuyển, mua bán, nuôi nhốt, chế biến, tàng trữ và tiêu thụ.

Lực lượng chức năng còn tăng cường nắm tình hình trên không gian mạng, nơi các hoạt động quảng cáo, trao đổi, mua bán và vận chuyển động vật hoang dã có thể diễn ra. Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm, các đơn vị liên quan sẽ xác minh, phối hợp với cơ quan công an để xử lý theo quy định.

Thực tế tại Chân Mây - Lăng Cô và Hương An, nhiều vụ việc săn bắt chim trời trái phép được phát hiện từ thông tin phản ánh của người dân. Điều này cho thấy cộng đồng có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ chim hoang dã. Công tác tuyên truyền sẽ tiếp tục được đẩy mạnh tại khu dân cư, tổ dân phố, trường học, chợ, các khu vực chim di cư tập trung.

Mỗi người dân có thể góp phần bảo vệ chim trời bằng những việc thiết thực: Không đặt bẫy, không mua bán, không tiêu thụ chim hoang dã; chủ động tháo dỡ, giao nộp bẫy, lưới và các dụng cụ săn bắt. Khi phát hiện vi phạm, người dân cần cung cấp thông tin cho kiểm lâm, công an hoặc chính quyền địa phương để kịp thời xác minh, xử lý.