Sản phẩm nghệ thuật thành đòn bẩy du lịch

Sản phẩm du lịch Bắc Ninh thu hút đông đảo du khách sau MV "Bắc Bling". Ảnh: TTXVN

Tỉnh Bắc Ninh khi đó tổ chức những tour miễn phí phục vụ khách du lịch về “miền di sản”. Trong thời gian đầu, lượng khách đến Bắc Ninh tăng đáng kể. Những tưởng, Bắc Ninh sẽ có động lực mới trong phát triển du lịch từ việc tận dụng khai thác “trend” (xu hướng) du lịch theo nghệ thuật. Nhưng thời gian trôi qua, các ngôi đình, đền, chùa xứ Kinh Bắc vẫn chủ yếu thu hút khách trong mùa lễ hội, còn khoảng thời gian khác trong năm thì chưa có sự gia tăng như kỳ vọng.

Phát triển du lịch theo “trend” nghệ thuật là một xu hướng phổ biến trong những năm gần đây. Nổi bật trong đó phải kể phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” (năm 2015) với những cảnh đẹp của tỉnh Phú Yên (nay là Đắk Lắk).

Phú Yên khi đó đã tranh thủ cơ hội được biết đến qua điện ảnh để quảng bá, giới thiệu, phát triển các tour du lịch gắn với các địa danh như: Gành Đá Đĩa, tháp Nhạn, đầm Ô Loan, Bãi Xép, Hải đăng Gành Đèn, vịnh Vũng Rô...

Cùng với đó, Phú Yên phát triển hạ tầng, nhân lực du lịch. Tốc độ tăng trưởng của du lịch Phú Yên có những thời điểm vượt 20%/năm. Giờ đây, nhiều địa danh từ chỗ ít được biết đến đã có chỗ đứng vững vàng trong ngành du lịch.

Tỉnh Ninh Bình cũng từng tận dụng rất tốt hiệu ứng từ phim “King Kong: Đảo đầu lâu” (công chiếu năm 2017) khi siêu phẩm điện ảnh này có bối cảnh quay ở Ninh Bình.

Ngay lập tức, Ninh Bình đưa bối cảnh “làng thổ dân” vào tour du lịch, thúc đẩy giới thiệu các danh thắng xuất hiện trong phim như: Quần thể danh thắng Tràng An, khu du lịch Tam Cốc-Bích Động và đầm Vân Long.

Kết quả là sau khi hiệu ứng của “King Kong: Đảo đầu lâu” nguội dần, nhiều người không còn nhớ “làng thổ dân nữa” nhưng du lịch Ninh Bình vẫn chưa bao giờ “hạ nhiệt”.

Hiện giờ, Ninh Bình vẫn đang là một trong những tỉnh có sức hút du lịch mạnh của cả nước. Sau đó, địa phương này tiếp tục được hưởng lợi khi nhiều danh thắng được dùng làm bối cảnh cho một số bộ phim như “Tấm Cám - Chuyện chưa kể”.

Du lịch theo “trend” âm nhạc, điện ảnh đã và đang là một xu hướng mạnh mẽ ở cả Việt Nam và trên thế giới. Nhưng không phải địa phương nào cũng tận dụng các hiện tượng nghệ thuật để tạo nên “đòn bẩy” thành công.

Các tác phẩm điện ảnh, âm nhạc giúp nhiều địa phương được “quảng bá miễn phí” với độ phủ sóng rất lớn. Nhưng khi khách du lịch đến, thì người ta cần nhiều thứ khác hơn là việc ngắm nhìn, check-in những thứ xuất hiện trong MV hay điện ảnh.

Đó là hạ tầng du lịch, hạ tầng giao thông, môi trường, là hệ thống nhà hàng, món ăn, lưu trú..., tất nhiên, không thể không nói đến nhân lực, thái độ phục vụ và cả cách “kể” những câu chuyện văn hóa của từng địa phương, từng vùng miền. Đây là cách mà Ninh Bình và một số địa phương đã làm hiệu quả, song song với tận dụng “trend” của điện ảnh, âm nhạc.

Thực tế cho thấy, chỉ khi đầu tư cho du lịch một cách bài bản, từ hạ tầng cho đến nhân tố con người thì những tác phẩm điện ảnh, âm nhạc mới thật sự là “chất xúc tác” để thúc đẩy du lịch phát triển. Ngược lại, nếu chỉ chú trọng khâu “bắt trend”, thì du lịch sẽ “nguội” rất nhanh, khi “trend” nghệ thuật đó trôi qua.

https://nhandan.vn/san-pham-nghe-thuat-thanh-don-bay-du-lich-post974199.html