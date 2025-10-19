  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 19/10/2025 16:13

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế chào đón hơn 1.900 tân sinh viên

HNN.VN - Chiều 19/10, tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế diễn ra chương trình ngày hội “Chào đón tân sinh viên K49 và học sinh khối 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Huế năm 2025” với chủ đề: “Bùng nổ năng lượng - Tỏa sáng tương lai”, do Đoàn Thanh niên nhà trường tổ chức.

Một tiết mục nghệ thuật tại ngày hội 

Năm học 2025 - 2026, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế chào đón 1.935 tân sinh viên K49 trúng tuyển và 105 học sinh THPT chuyên.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Đoàn Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế Trần Thị Hà Trang nhấn mạnh, ngày hội là sự kiện mở đầu năm học mới, đồng thời là dịp để quảng bá hình ảnh, các hoạt động của nhà trường, cũng như tổ chức Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên đến với các tân sinh viên. Không khí chương trình diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động giao lưu, biểu diễn nghệ thuật, trò chơi tập thể, gian hàng sinh hoạt ngoại khóa… Đặc biệt, tối cùng ngày diễn ra đêm chung kết Cuộc thi HUSC’S GOT TALENT 2025 được tổ chức công phu và hấp dẫn.

Với tinh thần trẻ, năng động, chương trình tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, nơi tân sinh viên có dịp làm quen với môi trường học tập mới, kết nối với bạn bè và thầy cô. Bên cạnh đó, sự tham gia của các em học sinh khối 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Huế góp phần tăng thêm sự gắn kết giữa các thế hệ học sinh - sinh viên cùng học tập tại trường.

Ngày hội để lại nhiều ấn tượng đẹp, góp phần tạo động lực cho các tân sinh viên bước vào chặng đường học tập mới với tâm thế tự tin, năng động.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
