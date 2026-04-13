Hàn Quốc triển khai thí điểm dự án thành phố thông minh tại 5 quốc gia Đông Nam Á

ClockThứ Ba, 14/04/2026 15:03
Theo Hãng thông tấn Yonhap, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải Hàn Quốc (MOLIT) ngày 13/4 cho biết nước này sẽ triển khai loạt dự án thí điểm nhằm thử nghiệm các giải pháp thành phố thông minh dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) tại 5 quốc gia Đông Nam Á.

Phòng điều khiển hệ thống quản lý thành phố thông minh tại Incheon, phía tây Seoul. (Ảnh: Cơ quan Khu Kinh tế Tự do Incheon cung cấp. Cấm bán lại và lưu trữ cơ sở dữ liệu) 

Tổng cộng 6 dự án đã được lựa chọn triển khai trong khuôn khổ chương trình K-City Network 2026 – sáng kiến hợp tác do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ, tập trung vào việc chia sẻ kinh nghiệm quy hoạch đô thị, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ nghiên cứu tiền khả thi cho các dự án thành phố thông minh tại nước ngoài.

Thông qua chương trình này, Hàn Quốc hướng tới xây dựng nền tảng hợp tác lâu dài với các quốc gia đối tác, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á – nơi đang đối mặt với tốc độ đô thị hóa nhanh và áp lực lớn lên hạ tầng.

Các dự án được lựa chọn năm nay tập trung xây dựng hệ thống vận hành đô thị thông minh, có khả năng tự phân tích và ứng phó với các vấn đề đô thị thông qua AI và dữ liệu, trong các lĩnh vực như giao thông, an toàn và môi trường. AI sẽ đóng vai trò cốt lõi trong việc tối ưu hóa giao thông, ứng phó thiên tai và quản lý tài nguyên nước.

Các dự án cụ thể bao gồm:

- Tại Brunei: Thử nghiệm nền tảng thành phố thông minh dựa trên AI để cải thiện quản lý nước và ứng phó thiên tai.

- Tại Philippines: Triển khai hệ thống quản lý giao thông thông minh giúp tối ưu hóa tín hiệu giao thông tại thành phố Bacoor.

- Tại Việt Nam: Hỗ trợ giới thiệu dịch vụ vận tải theo yêu cầu tại Thành phố Hồ Chí Minh và triển khai hệ thống kiểm soát nút giao thông thông minh dựa trên AI tại Cần Thơ nhằm cải thiện lưu thông.

- Tại Thái Lan: Triển khai giải pháp quản lý an toàn cho các tòa nhà cũ tại Surin.

- Tại Malaysia: Thiết lập hệ thống quản lý giao thông tại Penang để phát hiện tai nạn và ùn tắc.

Bộ cũng cho biết chương trình này kỳ vọng sẽ giúp chứng minh tính hiệu quả của các công nghệ thông minh Hàn Quốc tại thị trường quốc tế, từ đó mở ra các cơ hội xuất khẩu và đầu tư tiếp theo.

Ông Kim Hyo-jung, Vụ trưởng Chính sách đô thị thuộc MOLIT cho biết đô thị thông minh hiện nay không còn chỉ là hạ tầng đơn thuần, mà đang phát triển thành một hệ thống thông minh nơi AI vận hành toàn bộ thành phố. Thông qua dự án này, Hàn Quốc sẽ chứng minh ngay tại thực địa rằng công nghệ đô thị AI kiểu Hàn Quốc có thể giải quyết các vấn đề thực tiễn của các thành phố nước ngoài, đồng thời mở rộng thành một ngành xuất khẩu quan trọng.

Theo baochinhphu.vn
