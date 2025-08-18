Hỗ trợ doanh nghiệp: Một bàn tay khó làm nên tiếng vỗ - Bài 2: Đồng hành từ chính sách

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp tham gia xúc tiến thương mại

Lồng ghép các chính sách

Không thể phủ nhận, các chính sách hỗ trợ DN trên địa bàn đã và đang đồng hành hiệu quả cùng DN trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong đó phải kể đến hiệu lực từ các nghị quyết của HĐND thành phố quy định về chính sách hỗ trợ DN nhỏ và vừa; thí điểm một số chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container và các đối tượng có hàng hóa vận chuyển bằng container đi, đến cảng Chân Mây; hỗ trợ di dời các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vào cụm công nghiệp; hỗ trợ đầu tư trên địa bàn thành phố; hỗ trợ cải tiến, đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn…

Chỉ tính riêng chính sách hỗ trợ DN thành lập mới theo Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND, ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh (nay là thành phố Huế) đã có hơn 2.000 DN thụ hưởng hỗ trợ chữ ký số công cộng, chi phí hóa đơn điện tử, lãi suất vay vốn ban đầu và 110 DN chuyển đổi từ hộ kinh doanh được hỗ trợ chi phí thuê kế toán.

Việc lồng ghép chính sách hỗ trợ DN nhỏ và vừa của Trung ương với địa phương cũng mang đến hiệu quả kép, nhất là công tác hỗ trợ nâng cao năng lực cho cộng đồng DN. Trong đó, từ nguồn ngân sách Trung ương đã hỗ trợ 660 học viên tham gia đào tạo, huấn luyện về giám đốc tài chính, giám đốc điều hành, giám đốc kinh doanh, giám đốc nhân sự. Ngoài ra, 30 DN được tiếp nhận hỗ trợ công nghệ; 19 DN được hỗ trợ tư vấn 1:1 về nhân sự, tài chính, bán hàng, thị trường, quản trị nội bộ. Đồng thời, từ nguồn ngân sách địa phương, nhiều hạng mục hỗ trợ khác cũng được triển khai, hiệu quả nhất phải kể đến việc hỗ trợ nâng cao năng lực với hơn 1.300 lượt DN thụ hưởng; hỗ trợ công nghệ; xúc tiến thương mại...

Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp trực tiếp tiếp xúc, nắm bắt khó khăn của doanh nghiệp

của doanh nghiệp

Theo ông Nguyễn Doãn Quan, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp, việc phối hợp giữa Hiệp hội và các sở, ngành không chỉ nâng cao vị thế của các hội, hiệp hội mà còn góp phần quan trọng trong thực hiện vai trò cầu nối giữa DN và Nhà nước, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Các hoạt động hỗ trợ gần đây như: Đào tạo, kết nối thị trường hay xây dựng nền tảng số cho DN… tạo nên tiếng nói chung, tạo điều kiện để chính quyền và DN cùng trao đổi, tháo gỡ khó khăn, đề xuất các giải pháp thực tiễn nhằm phát huy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân trong giai đoạn mới.

Hay thông qua các hoạt động hỗ trợ, đôn đốc, kiểm tra, giám sát dự án đầu tư, nhiều dự án đã hoàn thành đưa vào hoạt động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trong đó phải kể đến các dự án lớn có giá trị lan tỏa như: Trung tâm thương mại Aeon Mall Huế, Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp ô tô Kim Long Motor Huế…

Việc thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với các nhà đầu tư và DN trong và ngoài nước đã góp phần thực hiện đạt mục tiêu thu hút đầu tư. Trong giai đoạn 2021 - 2025, thành phố đã cấp mới 153 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 58.126 tỷ đồng, trong đó 25 dự án đã đi vào hoạt động, 48 dự án đang triển khai, 25 dự án đang lựa chọn nhà đầu tư. Việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũng tạo đà thúc đẩy DN phát triển. Trong 5 năm qua, toàn thành phố có 3.600 DN thành lập mới với số vốn đăng ký hơn 33.000 tỷ đồng...

Thêm chính sách, thêm giải pháp

Cùng với các chính sách đã, đang triển khai nhằm trợ lực cho đội ngũ doanh nhân, DN, để triển khai thực hiện Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, TP. Huế cũng hiện thực hóa nhiều chính sách khác trên cơ sở lồng ghép giữa chính sách của Trung ương với chính sách riêng của địa phương. Từ đó, đảm bảo hiện thực hóa mục tiêu đưa kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế địa phương. Theo đó, mục tiêu đến năm 2030, trên địa bàn thành phố có khoảng 12.000 DN hoạt động, đóng góp khoảng 40% vào tổng thu ngân sách, giải quyết 165.000 việc làm tại địa phương. Việc hiện thực hóa các nhiệm vụ giải pháp thúc đẩy kinh tế tư nhân trong kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 68 của Thành ủy, UBND thành phố gần đây đã thể hiện quyết tâm ấy.

Trong một văn bản liên quan, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH TP. Huế Lê Trường Lưu chỉ rõ, để Nghị quyết 68 đi vào đời sống cần quyết tâm chính trị cao nhất, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai và kết quả thực hiện nghị quyết. Đồng thời, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung quán triệt, cụ thể hóa và triển khai quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết 68. Tập trung triển khai các nhiệm vụ: Đổi mới tư duy, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh và các chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân… Thường xuyên đánh giá, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp.

Kế hoạch của UBND thành phố về triển khai Nghị quyết 68 cũng xác định rõ nhiệm vụ cụ thể của từng sở, ban, ngành, địa phương, các hội, hiệp hội doanh nghiệp làm cơ sở tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết.

Nổi bật trong nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tư nhân là động lực tăng trưởng quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hằng năm và 5 năm. Đưa chỉ tiêu chuyển đổi hộ kinh doanh lên DN vào kế hoạch kinh tế - xã hội của thành phố và các địa phương cấp xã. Năm 2025, phải hoàn thành việc rà soát, loại bỏ những điều kiện kinh doanh không cần thiết, quy định chồng chéo, không phù hợp, cản trở sự phát triển của DN tư nhân; triển khai thực hiện cắt giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính, ít nhất 30% chi phí tuân thủ pháp luật. Đối với các dự án trọng điểm và các dự án có tổng mức đầu tư từ 1.000 tỷ đồng trở lên phải có kế hoạch triển khai chi tiết các thủ tục hành chính ban hành kèm theo văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Việc bố trí đủ nguồn lực từ ngân sách địa phương cho các chương trình, chính sách hỗ trợ DN, kết hợp huy động nguồn lực từ Trung ương, các quỹ đầu tư của các DN cũng được nhấn mạnh. Các chính sách hỗ trợ DN cũng bổ sung nhiều chính sách mới, trong đó có việc thực hiện bãi bỏ lệ phí môn bài từ ngày 1/1/2026; miễn thuế thu nhập DN cho DN nhỏ và vừa trong 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký DN lần đầu… Xây dựng chính sách miễn phí cung cấp các nền tảng số, phần mềm kế toán dùng chung, dịch vụ tư vấn kế toán, thuế cho DN nhỏ, siêu nhỏ; hỗ trợ tối đa 50% chi phí mua máy tính tiền cho 5.000 hộ kinh doanh đầu tiên chuyển đổi sang DN; hỗ trợ 50% chi phí cho DN siêu nhỏ, nhỏ thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số, giá trị hợp đồng tư vấn xác lập quyền sở hữu trí tuệ. Đồng thời, thành phố cũng dành tối thiểu 20ha/khu công nghiệp hoặc 5% tổng quỹ đất đã đầu tư kết cấu hạ tầng khu công nghiệp cho DN công nghệ cao, DN nhỏ và vừa, DN khởi nghiệp sáng tạo thuê…

Ông Trần Văn Mỹ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố cho rằng, các chính sách hỗ trợ theo tinh thần của Nghị quyết 68 sẽ là luồng gió mới tạo môi trường thông thoáng để DN phát triển và cống hiến. Tuy nhiên, để các chính sách ấy thật sự là “lực đẩy” giúp DN tiến xa cần triển khai đồng bộ, thủ tục hành chính phải được tinh gọn, có kênh phản hồi và điều chỉnh kịp thời. Mặt khác, có cơ chế phối hợp liên thông giữa các sở, ngành, địa phương và giữa chính quyền với các hội, hiệp hội để chính sách thực sự trở thành sức bật cho DN phát triển.

