Cẩn thận với chiêu lừa “thuê nhà mở văn phòng đại diện”

Ảnh chụp màn hình từ hội nhóm "Cộng đồng chống lừa đảo"

Lần này tôi có đính kèm công khai số điện thoại. Ngay lập tức tài khoản “Minh Long” nhắn tin qua Zalo muốn hỏi thuê để mở văn phòng đại diện. Người này nói là trợ lý của “sếp” và yêu cầu tôi kết bạn Zalo với “sếp” để thuận tiện trao đổi thông tin.

Không lâu sau, nickname “Mr Thanh” gửi yêu cầu kết bạn. Ban đầu tôi cũng không quá nghi ngờ và đồng ý kết bạn. Người này tự giới thiệu là giám đốc kỹ thuật (CTO) của một ngân hàng có trụ sở chính ở Mỹ, hiện đang đi công tác ở Nhật và hẹn 2 tuần nữa sẽ về Việt Nam để xem mặt bằng.

Khi tôi hỏi cụ thể về nơi làm việc thì tài khoản "Mr Thanh" trả lời đang là “CTO của Ngân hàng Capital One - ngân hàng lớn của Hoa Kỳ” và tập đoàn đang có nhu cầu mở văn phòng đại diện ở Việt Nam.

Thế nhưng, càng nói chuyện tôi càng sinh nghi và thắc mắc là diện tích mặt bằng nhà tôi khá nhỏ, chỉ khoảng 13m2 làm sao có thể mở văn phòng đại diện cho một tập đoàn lớn, thì người kia nói chỉ cần nơi làm việc cho vài bạn kỹ thuật và trấn an tôi bằng câu: “Đã tìm hiểu kỹ và đúng nhu cầu mới hỏi thuê”. Người này cũng liên tục "nổ" với mặt bằng giá 2,5 triệu đồng/tháng thì bên tập đoàn của họ có thể đóng tiền 10 năm một lần chứ không cần phải đóng 3 - 6 tháng/lần như yêu cầu của tôi.

Sau khi yêu cầu tôi cung cấp video hình ảnh trực tiếp của ngôi nhà thì người này chốt sẽ thuê và hẹn ngày về ký hợp đồng. Tôi chỉ “like” và không nhắn gì thêm.

Lạ là từ hôm đó, sáng nào tài khoản “Mr Thanh” này cũng nhắn tin kiểu hỏi thăm sức khỏe, chúc ngày mới tốt lành rồi hỏi thăm công việc… Tôi lấy làm lạ nếu thật sự là CTO của một tập đoàn lớn họ khó mà có thời gian rảnh rỗi đến mức hôm nào cũng nhắn tin với người xa lạ như tôi. Hay họ có mục đích khác? Tôi bắt đầu đặt câu hỏi và lên mạng tìm kiếm thông tin về Tập đoàn Capital One.

Quả đúng như nghi ngờ của tôi, tập đoàn vừa nêu có trụ sở chính ở Hoa Kỳ; hoạt động ở Canada và Vương quốc Anh và chưa từng có văn phòng đại diện nào ở Việt Nam hay Nhật Bản như lời “Mr Thanh” nói.

Lúc này tôi đã chắc nịch đây là chiêu lừa và chất vấn “Mr Thanh” về thông tin vừa nêu thì người này vẫn cố biện minh là do chưa có văn phòng nên bây giờ mới về Việt Nam mở văn phòng đại diện… Trước những lập luận của tôi, tài khoản “Mr Thanh” này và cả “Minh Long” kia bắt đầu lộ bộ mặt thật. Khi thấy không thể lừa đảo được, họ liên tục tấn công Zalo của tôi bằng những lời lẽ thô tục, phản cảm.

Cũng trong thời gian này, tôi lên các trang mạng xã hội để tìm kiếm thông tin về người muốn thuê nhà để mở văn phòng đại diện và phát hiện ở hội nhóm “Cộng đồng chống lừa đảo” đã đăng tải thông tin để cảnh báo về việc này: “Hỏi thuê nhà cho sếp bên Nhật 2 tuần nữa về Việt Nam; làm ở Ngân hàng Capital One. Anh chị em môi giới và chủ nhà đề phòng với kịch bản này”, từ ngày 25/10/2025. Dưới phần bình luận có cả ảnh hộ chiếu với tên gọi Đặng Như Thành (SN 1984); quê quán ở Hà Nội (người thường dùng nickname “Mr Thanh” để nhắn tin qua Zalo, Viber cho các chủ nhà, môi giới…).

Cũng trong hội nhóm này, một nạn nhân đã chia sẻ thủ đoạn của nhóm đối tượng này: Ban đầu, đối tượng vờ nhắn tin thuê nhà. Dần dần chúng làm quen, lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của nạn nhân dẫn đến nảy sinh chuyện tình cảm trai gái. Sau đó, đối tượng dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào các sàn giao dịch tiền ảo, bitcoin... Khi bị hại nhận ra mình bị lừa, chúng cắt đứt mọi phương thức liên lạc...

Kinh nghiệm của tôi khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu lừa đảo là lập tức chặn và báo cáo Zalo để xử lý các tài khoản này. Không lâu sau đó, các tài khoản vừa nêu đều bị Zalo khóa. Như vậy vừa đỡ phiền phức, vừa có thể giúp Zalo loại bỏ những tài khoản lừa đảo hoặc có dấu hiệu lừa đảo.

Dù vậy để triệt để xóa bỏ tình trạng này, cần những chiến dịch quy mô ở cấp địa phương và khu vực, thậm chí là thế giới bởi tội phạm lừa đảo đa số hoạt động xuyên quốc gia và ngày càng tinh vi, xảo quyệt.