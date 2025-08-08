Tạo sức bật cho mới cho ngành F&B Huế

Giao lưu, chia sẻ kiến thức liên quan đến ngành hàng F&B

Các diễn giả và chuyên gia tập trung phân tích mô hình F&B 5.0 với trọng tâm là đổi mới quản lý, tăng tốc chuyển đổi số, tối ưu vận hành và cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng. Các DN nhấn mạnh việc ứng dụng công nghệ vào quy trình phục vụ, kết nối hệ thống quản lý, nâng cao hiệu suất cũng như kiểm soát chất lượng sản phẩm – dịch vụ.

Bên cạnh các chủ đề về vận hành, sự kiện còn đề cập đến chính sách thuế mới, tác động trực tiếp tới các nhà hàng, quán ăn, tiệm cà phê. Đại diện các thương hiệu đã trao đổi những vướng mắc thực tế, đồng thời đề xuất giải pháp giúp giảm áp lực chi phí và thích ứng với bối cảnh thị trường biến động.

Một điểm nhấn được nhiều người quan tâm là phần trình diễn pha chế các thức uống theo xu hướng năm 2025. Các chuyên gia pha chế trình bày trực tiếp quy trình sáng tạo sản phẩm, giới thiệu các dòng đồ uống mới như Teapresso, trà pha máy, thức uống tốt cho sức khỏe – đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng trẻ và các quán hiện đại.

Sự kiện thu hút nhiều doanh nghiệp kinh doanh ngành hành F&B trên địa bàn thành phố

Với nhiều hoạt động, sự kiện “F&B Huế 2025: Mô hình F&B 5.0” được đánh giá góp phần thúc đẩy đổi mới ngành ẩm thực – đồ uống, mở ra nhiều cơ hội hợp tác, cập nhật xu hướng và hỗ trợ DN thích ứng nhanh với yêu cầu mới của thị trường.

Theo ban tổ chức, sự kiện “F&B Huế 2025: Mô hình F&B 5.0” được tổ chức với mục tiêu tạo diễn đàn kết nối giữa các nhãn hàng, DN và cộng đồng F&B tại Huế, đồng thời cập nhật xu hướng phát triển mới của ngành ẩm thực – đồ uống. Thông qua các nội dung chia sẻ, trình diễn và trao đổi trực tiếp, sự kiện giúp các chủ quán, nhà đầu tư và những người quan tâm tiếp cận những mô hình quản lý hiện đại, ứng dụng công nghệ vào thực tiễn kinh doanh, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng phục vụ.