Mỹ: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vẫn giữ nguyên lãi suất

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở Washington, DC. (Ảnh: THX/TTXVN)

Với tỷ lệ 10/12 phiếu thuận, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ duy trì lãi suất ở mức từ 3,50% đến 3,75%, một kết quả đã được dự đoán rộng rãi khi các quan chức chờ đợi thêm dữ liệu về nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trong thông báo về quyết định này, các nhà hoạch định chính sách lưu ý rằng hoạt động kinh tế đang "mở rộng với tốc độ vững chắc", trong khi tỷ lệ thất nghiệp đã cho thấy một số "dấu hiệu ổn định".

Tuy nhiên, Ủy ban thị trường mở Liên bang (FOMC) đã ghi nhận hai ý kiến phản đối. Ông Stephen Miran cùng với ông Christopher Waller thuộc Hội đồng Thống đốc của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ - những người được xem là ứng cử viên tiềm năng thay thế Chủ tịch Jerome Powell - đều ủng hộ việc cắt giảm 0,25 điểm phần trăm lãi suất thay vì giữ nguyên.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã thực hiện các đợt cắt giảm 0,25 điểm phần trăm trong ba cuộc họp chính sách gần nhất do các quan chức lo ngại về sự hạ nhiệt của thị trường việc làm.

Ông Miran, người vừa được ông Trump bổ nhiệm gần đây, đã thúc đẩy mức giảm lớn hơn trong mỗi lần đó. Nhưng tăng trưởng GDP vững chắc, tỷ lệ thất nghiệp tương đối thấp và lạm phát dai dẳng đã trở thành lý do để tạm dừng hạ lãi suất. Động thái một lần nữa khiến các quan chức rơi vào thế đối đầu với ông Trump, người liên tục kêu gọi hạ lãi suất.

Ông Trump đã tăng sức ép mạnh mẽ lên Cục Dự trữ Liên bang Mỹ kể từ khi trở lại Nhà Trắng cách đây một năm, thực hiện bước đi mà các quan chức cảnh báo là có thể đe dọa đến tính độc lập của cơ quan này đối với chính trị.

Tổng thống Trump đã tìm cách bãi nhiệm Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ - bà Lisa Cook vì những cáo buộc gian lận thế chấp, trong khi chính quyền của ông cũng mở một cuộc điều tra nhắm vào ông Powell liên quan đến việc cải tạo trụ sở của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Trong một động thái chỉ trích hiếm hoi vào tháng này, ông Powell đã phê phán lời đe dọa truy tố hình sự đối với mình, đồng thời tuyên bố rằng vấn đề ở đây là liệu chính sách tiền tệ sẽ bị "điều khiển bởi áp lực chính trị hay sự đe dọa".

