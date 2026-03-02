Fed giữ nguyên lãi suất cơ bản

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở Washington DC.

Theo thông cáo sau cuộc họp kéo dài 2 ngày của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) - cơ quan hoạch định chính sách của Fed, Ngân hàng Trung ương Mỹ nhận định nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn duy trì tăng trưởng ở mức vừa phải, thị trường lao động ổn định, song rủi ro lạm phát vẫn hiện hữu. Cơ quan này đặc biệt lưu ý các yếu tố bên ngoài, trong đó có tác động từ cuộc xung đột tại Trung Đông, đã đẩy giá dầu và khí đốt tăng mạnh, kéo theo chi phí vận tải và sản xuất leo thang.

Tỷ lệ lạm phát hằng năm của Mỹ đã tăng vọt lên 3,3% trong tháng 3/2026, đánh dấu mức cao nhất kể từ tháng 5/2024 và tăng mạnh so với mức 2,4% trong cả tháng 2 và tháng 1//2026. Nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng này là do chi phí năng lượng tăng cao, trung bình tăng 12,5%.

Tính theo tháng, giá tiêu dùng tăng 0,9%, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 6/2022, sau mức tăng 0,3% trong tháng 2. Lạm phát lõi (không bao gồm thực phẩm và năng lượng)cũng tăng nhẹ, đạt tỷ lệ hàng năm là 2,6%.

Theo báo cáo mới đây của Cục Thống kê Lao động (BLS), thị trường lao động Mỹ đã tạo thêm 178.000 việc làm trong tháng 3/2026, một sự cải thiện so với việc mất đi 92.000 việc làm trong tháng trước đó. Tuy vậy, thị trường lao động vẫn trì trệ, tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4,3% và số người thất nghiệp ở mức 7,2 triệu người, hầu như không thay đổi trong tháng 3. BLS cho biết các chỉ số này cũng ít thay đổi trong suốt năm qua.

Các quan chức của Fed nhấn mạnh rằng quyết định giữ nguyên lãi suất nhằm tạo thêm thời gian đánh giá đầy đủ độ trễ của chính sách tiền tệ đã triển khai trước đó. Fed sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến lạm phát, đặc biệt là các chỉ số giá tiêu dùng cốt lõi và kỳ vọng lạm phát trong trung hạn.

Giới phân tích nhận định việc Fed chưa vội nới lỏng chính sách phản ánh lo ngại rằng các cú sốc nguồn cung liên quan đến địa chính trị có thể làm chậm tiến trình đưa lạm phát về mục tiêu 2%. Chuỗi cung ứng toàn cầu, vốn vừa phục hồi sau đại dịch, đang đối mặt với nguy cơ gián đoạn mới khi các tuyến vận tải quan trọng bị ảnh hưởng bởi xung đột và căng thẳng an ninh.

Trên thị trường tài chính, quyết định của Fed được dự báo từ trước nên phản ứng tương đối ổn định. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ dao động nhẹ, trong khi các chỉ số chứng khoán ghi nhận biến động không đáng kể. Tuy nhiên, giới đầu tư tiếp tục thận trọng trước triển vọng chính sách tiền tệ trong những tháng tới.

Bà Marion Jones, giám đốc điều hành kiêm chuyên viên thị trường vốn Mỹ tại Avison Young nhận định quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed đã được phần lớn các nhà đầu tư bất động sản dự đoán và họ vẫn lạc quan về khả năng giảm lãi suất một hoặc hai lần vào cuối năm. Nếu việc giảm lãi suất diễn ra vào cuối năm nay, nó sẽ thúc đẩy dòng chảy giao dịch, đặc biệt là trong lĩnh vực nhà ở đa gia đình và giúp khôi phục khối lượng giao dịch trên tất cả các lĩnh vực.

https://nhandan.vn/fed-giu-nguyen-lai-suat-co-ban-post959345.html