Giữ đà tăng trưởng

Công nghiệp là lĩnh vực đạt tăng trưởng tốt trong năm 2025. Ảnh: Tuấn Kiệt

Vượt qua thách thức

2025 là năm mà Huế và khu vực miền Trung chịu nhiều ảnh hưởng do thiên tai bão lũ dồn dập. Kinh tế cũng vì thế mà chịu tổn thất không kém.

Mục tiêu ban đầu Huế đặt ra là phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai con số. Mục tiêu này dường như đã có thể tiệm cận khi đến hết quý III, mức tăng trưởng chung toàn thành phố đạt hơn 9.0%. Thế nhưng, 4 cơn lũ liên tiếp cuối tháng 10 đến đầu tháng 11, trong đó có 3 cơn lũ lớn đã “quét” đi rất nhiều thành quả về kinh tế trước đó và ước thiệt hại hơn 3.270 tỷ đồng. Cũng vì thế mà nhiều ngành, lĩnh vực không đạt mức tăng trưởng như dự ước, trong đó phải kể đến là lĩnh vực nông - lâm - thủy sản.

Dù vậy, nền kinh tế của Huế vẫn có những điểm sáng. Nổi bật nhất là ngành công nghiệp với các doanh nghiệp dù mới đi vào hoạt động chưa lâu, song đã có những đóng góp không nhỏ cho sự phát triển chung của thành phố. Điển hình phải kể đến là Khu liên hợp sản xuất lắp ráp Kim Long Motor Huế, ngoài giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, dự án này đưa ra mục tiêu đóng góp khoảng 2.000 tỷ đồng cho ngân sách thành phố trong năm 2025. Công ty TNHH Công nghệ bảo hộ Kanglongda Việt Nam cũng dự kiến sẽ tăng mức đóng góp cho ngân sách khi năm 2025, các sản phẩm của DN này dự kiến đạt 26.946 tấn, tăng 12,3% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, các DN truyền thống có mức đóng góp tốt cho ngân sách như Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam và các đơn vị, DN hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất như điện, xuất khẩu... năm 2025 vẫn duy trì tốt hoạt động sản xuất, kinh doanh và tăng mức đóng góp. Vì vậy, theo Sở Tài chính nguồn thu ngân sách nhà nước năm 2025 ước tăng 20 - 22% so với cùng kỳ, ước đạt khoảng 14.500 - 15.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, 2025 cũng là năm mà thành phố và cả nước chứng kiến rất nhiều dự án khởi công, khánh thành đồng loạt trong những ngày lễ lớn của đất nước, thành phố như 30/4, 23/8, 2/9… Theo đó, Huế có khá nhiều dự án trọng điểm hoàn thành đưa vào sử dụng như cầu Nguyễn Hoàng, thông xe kỹ thuật cầu vượt cửa biển Thuận An, khánh thành hạng mục hạ tầng kỹ thuật dự án Quảng trường Văn hóa thể thao thành phố, Tổ hợp giáo dục FPT, khởi công các khu nhà ở xã hội tại Khu Đô thị mới An Vân Dương…, đã mở ra thêm nhiều cơ hội phát triển về hạ tầng giao thông, kỹ thuật, du lịch, dịch vụ cho Huế.

Năm 2025 cũng đánh dấu sự trở lại của ngành du lịch khi lượng khách đến Huế tăng vượt trội so với nhiều năm trở lại đây khi mà mục tiêu đón khoảng 5 triệu lượt khách chỉ đến cuối tháng 10 đã đạt được. Cũng nhờ đó mà ngoài lĩnh vực công nghiệp, du lịch - dịch vụ cũng được kỳ vọng sẽ đạt mức tăng trưởng từ 12 - 15% trong năm 2026. Hai lĩnh vực này là điểm nhấn then chốt có tính quyết định mức tăng trưởng chung của thành phố, tương ứng mỗi lĩnh vực đóng góp từ 4,5 - 5,5 điểm %.

Điểm sáng nữa là giải ngân vốn đầu tư công. Trong năm 2025, Huế luôn nằm trong top dẫn đầu cả nước. Đây cũng là yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng cho các ngành, lĩnh vực khác. Vì vậy, lãnh đạo thành phố rất quan tâm chỉ đạo, đôn đốc để đạt kế hoạch giải ngân trên 95% kế hoạch vốn năm 2025.

Với những nỗ lực đó nên 2025 là năm đầu tiên ghi nhận mức tăng trưởng GRDP cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Có thời điểm đã tiệm cận 10%. Tuy nhiên, vì lý do khách quan do ảnh hưởng quá lớn của thiên tai, lũ lụt nên đến cuối năm chưa đạt được mục tiêu như phấn đấu, song Huế vẫn là địa phương giữ được đà tăng trưởng tốt và cũng thuộc nhóm địa phương có mức tăng trưởng cao của cả nước hơn 8%.

Xây dựng các kịch bản tăng trưởng

Trong một cuộc họp liên quan về các nguồn lực cho tăng trưởng mới đây, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn đề nghị các ban ngành, địa phương phải có giải pháp khơi thông được các điểm nghẽn, nhất là về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là với các dự án trọng điểm…

Thành phố sẽ duy trì các tổ công tác để hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn liên quan. Sắp tới sẽ thành lập tổ công tác về các dự án trọng điểm. Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các cơ quan chuyên môn được giao nhiệm vụ sẽ theo dõi, giám sát hàng tuần để có báo cáo chuẩn xác về tình hình, tiến độ các dự án… Từ đó, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm đưa các dự án về đích đúng tiến độ.

Cùng với đó, thành phố sẽ tăng cường kêu gọi đầu tư, nhất là các dự án lớn, ít tác động đến môi trường và tập trung vào Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô nhằm đưa khu kinh tế trở thành một trong những động lực phát triển mới của Huế.

Liên quan đến các mục tiêu tăng trưởng, tại một buổi làm việc mới đây, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung lưu ý, để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên cho giai đoạn 2026 - 2030 và 11,5 - 12% vào năm 2030, nhất thiết phải xây dựng kịch bản tăng trưởng cho cả nhiệm kỳ. Sau đó, căn cứ vào tình hình thực tế từng năm để xây dựng kịch bản cho từng năm và từng quý. Điều này đòi hỏi phải có sự đột phá về tư duy và cách thức tổ chức thực hiện.

Lâu nay, chúng ta đã xây dựng một số kịch bản cho việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội qua các năm. Tuy nhiên, điều cần quan tâm là sau mỗi kịch bản kinh nghiệm gì cần được rút ra để thực hiện tốt hơn cho năm 2026 và các năm tới.

Với một địa phương đặc thù như Huế, hàng năm phải hứng chịu rất nhiều đợt thiên tai, lũ lụt, nhất thiết phải có kịch bản ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, không để bị động gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản của người dân và Nhà nước.

Bên cạnh đó, cũng cần những giải pháp mang tính dài hơi để thiên tai tác động ít nhất đến con người và tài sản của họ. Quy hoạch di dân đến vùng cao ráo hơn cùng với sinh kế bền vững; giữ rừng đầu nguồn tốt hơn; đầu tư đê kè chắn sóng chắc chắn; quản lý vận hành an toàn các hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện… vẫn là những giải pháp lâu dài và căn cơ để mỗi mùa bão lũ đi qua không còn những con số thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng thì nền kinh tế mới giữ được sự ổn định và phát triển bền vững.