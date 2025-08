Nga cấm xuất khẩu xăng dầu hoàn toàn đến hết tháng 8/2025

Một giàn khoan dầu tại khu vực Almetyevsk, Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Quyết định này được đưa ra nhằm duy trì tình hình ổn định trên thị trường nhiên liệu trong nước trong giai đoạn nhu cầu theo mùa cao và hoạt động nông nghiệp, chính phủ cho biết.

Hiện tại, lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu áp dụng đối với các đơn vị không sản xuất (thương nhân, kho chứa dầu và nhà máy lọc dầu nhỏ) đến ngày 31 tháng 8. Các nhà chế biến dầu lớn sản xuất trên 1 triệu tấn mỗi năm thì vấn được xuất khẩu. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá xăng bán buôn tăng cao, chính phủ đã quay trở lại ý tưởng áp dụng tạm thời các hạn chế hoàn toàn.

Theo dữ liệu chỉ số giá xăng AI-92 tại phần châu Âu của Nga của Sở Giao dịch Chứng khoán St. Petersburg (SPIMEX), giá xăng AI-92 vào ngày 23/7 đã đạt 66.601 ruble (818,7 USD)/tấn, trong khi vào năm 2025, ngưỡng giá chuẩn để thiết lập lại mức điều chỉnh là giá xăng AI-92 trung bình tháng - 66.495 ruble/tấn. Giá xăng AI-95 vào ngày 24/7 đã tăng lên 76.330 ruble/tấn, vượt mức cao nhất của năm 2024 và tiệm cận mức kỷ lục lịch sử của năm 2023, khi thị trường nhiên liệu rơi vào khủng hoảng giá. Sau kết quả giao dịch ngày 28/7, giá xăng AI-92 tăng 0,42%, lên 65.589 ruble/tấn, và giá xăng AI-95 giảm 0,64%, xuống 74.953 ruble/tấn.

Thực tế là giá xăng AI-92 đã tăng 14,8% và xăng AI-95 tăng 23% kể từ đầu mùa hè. Và kể từ đầu năm, mức tăng trưởng lần lượt là 27,2% và 40,8%. Tại các trạm xăng dầu, giá đã tăng nhanh kể từ cuối tháng 6. Điều khá đáng chú ý là tuần trước, Nga đã ghi nhận mức giảm phát lần đầu tiên trong năm nay - 0,05%, nhưng đồng thời giá xăng đã tăng 0,3% trong tuần từ ngày 15 đến 21/7, trong khi mức tăng trưởng của tuần trước đó là 0,4%. Đó là lý do tại sao lệnh cấm xuất khẩu được đưa ra.

Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân tăng giá là do những hạn chế về hậu cần, sản lượng lọc dầu giảm do sửa chữa theo lịch trình, và việc điều chỉnh thuế suất tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và dầu diesel từ ngày 1/1/2025.

Theo chuyên gia năng lượng Kirill Rodionov, sự tăng giá trên sàn giao dịch là do khoản thanh toán cho các công ty dầu mỏ giảm trong năm nay, nguyên nhân là do giá dầu và những sản phẩm dầu mỏ trên thế giới giảm. Trong quý đầu tiên của năm ngoái, các công ty dầu mỏ đã nhận được 821 tỷ ruble theo giá dầu, còn năm nay là 544 tỷ ruble. Các công ty không có lựa chọn nào khác ngoài việc tăng giá để bù đắp thiệt hại. Theo Cơ quan thống kê Nga Rosstat, tình hình hoạt động của các nhà máy lọc dầu đã xấu đi một nửa so với năm ngoái. Tuy nhiên, ngân sách hiện đang bị thâm hụt, không có thêm tiền để hỗ trợ các nhà sản xuất dầu. Điều này có nghĩa là có thể giảm tốc độ tăng giá bằng cách cấm xuất khẩu, từ đó tăng nguồn cung trên thị trường nội địa và biến đây thành giải pháp thay thế duy nhất.

Lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu hoàn toàn sẽ có hiệu lực một ngày sau ngày công bố chính thức, tức là từ ngày 30/7/2025. Và lệnh cấm này sẽ có hiệu lực đến hết ngày 31/8/2025.