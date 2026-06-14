Đưa tinh hoa Cố đô đến giữa lòng Thủ đô

Tôm chua, mắm ruốc sẽ có mặt tại "Huế Thương"

Cơ hội quảng bá sản phẩm, hình ảnh

Nhiều năm qua, xúc tiến thương mại (XTTM) luôn được xem là một trong những giải pháp quan trọng giúp doanh nghiệp (DN) địa phương mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm, tăng sức cạnh tranh.

Với thành phố Huế, nơi sở hữu hệ thống sản vật phong phú cùng kho tàng văn hóa đặc sắc, việc đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng ngoài địa phương không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất Cố đô. Đó cũng là lý do chương trình “Huế Thương” tổ chức tại số 62 Tràng Tiền, Hà Nội dịp này. Tại đây, người tiêu dùng sẽ có cơ hội tiếp cận hàng trăm sản phẩm tiêu biểu đến từ các DN, HTX và cơ sở sản xuất của thành phố Huế. Từ đặc sản quen thuộc, nông sản chế biến, sản phẩm chăm sóc sức khỏe đến các mặt hàng thủ công mỹ nghệ quà tặng văn hóa, mỗi sản phẩm đều mang theo câu chuyện riêng về vùng đất, con người Huế.

Không gian chương trình được xây dựng theo hướng trải nghiệm, giúp khách tham quan mua sắm và tìm hiểu sâu về nguồn gốc sản phẩm, quy trình sản xuất cũng như những giá trị văn hóa gắn liền với từng mặt hàng. Điều này tạo nên sự khác biệt so với các hoạt động giới thiệu sản phẩm thông thường.

Theo ngành công thương thành phố Huế, việc chương trình tiếp tục tổ chức tại Hà Nội cho thấy sự quan tâm của thị trường Thủ đô đối với các sản phẩm đặc trưng của Huế. Là trung tâm kinh tế, thương mại lớn của cả nước, Hà Nội sở hữu sức mua lớn, tập trung nhiều hệ thống phân phối hiện đại, tạo điều kiện để hàng hóa địa phương tiếp cận sâu hơn với người tiêu dùng, mở rộng các kênh tiêu thụ.

Thực tế cho thấy, nhiều sản phẩm mang thương hiệu Huế, như thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ hay các mặt hàng gắn với văn hóa Cố đô ngày càng nhận được sự quan tâm, tin dùng của các đối tác và khách hàng tại Hà Nội. Đây là tín hiệu tích cực, khẳng định chất lượng, sức cạnh tranh của hàng hóa Huế trên thị trường.

Sản phẩm sen Huế có cơ hội mở rộng thị trường

Càng ngày, các sản phẩm càng cạnh tranh gay gắt trên thị trường. Việc được người tiêu dùng và các nhà phân phối tại Thủ đô đón nhận có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình xây dựng thương hiệu sản phẩm Huế. Ý nghĩa hơn, chương trình còn mở ra cơ hội để DN Huế quảng bá hình ảnh, khẳng định uy tín sản phẩm, từng bước đưa tinh hoa Cố đô vươn xa hơn trên thị trường cả nước.

Từ đặc sản đến những giá trị văn hóa đặc sắc

Điểm nổi bật của “Huế Thương” là sự đa dạng của các nhóm sản phẩm ở địa phương tham gia. Trong lĩnh vực ẩm thực, người tiêu dùng sẽ được tiếp cận nhiều sản phẩm đã làm nên thương hiệu Huế, như mè xửng, trà cung đình, tôm chua, mắm ruốc, các loại bánh truyền thống cùng nhiều sản phẩm chế biến đặc sắc khác. Đây là những sản phẩm vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng vừa mang đậm dấu ấn văn hóa của vùng đất từng là Kinh đô của cả nước.

Túi xách làm từ cỏ bàng sẽ có cơ hội quảng bá tại "Huế Thương"

Ẩm thực Huế từ lâu đã được biết đến bởi sự tinh tế trong chế biến, sự hài hòa về hương vị và nét đặc trưng riêng so với các tỉnh, thành khác. Mỗi món ăn, mỗi sản phẩm đều phản ánh lối sống, phong tục, chiều sâu văn hóa của vùng đất Cố đô. Việc các sản phẩm Huế đến Hà Nội dịp này không chỉ là giới thiệu đặc sản mà sẽ kể những câu chuyện văn hóa bằng chính sản phẩm của mình.

Bên cạnh nhóm thực phẩm truyền thống, nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe, làm đẹp cũng được giới thiệu tại chương trình. Tinh dầu tràm, phấn nụ cung đình cùng các dòng sản phẩm thảo dược được nghiên cứu, phát triển từ nguồn nguyên liệu bản địa ngày càng khẳng định sự tin dùng của thị trường.

Sự kết hợp giữa tri thức dân gian với quy trình sản xuất hiện đại giúp các sản phẩm này vừa giữ được giá trị truyền thống vừa đáp ứng những yêu cầu khắt khe của người tiêu dùng hiện nay. Đây là xu hướng đang được nhiều DN Huế lựa chọn tạo ra các sản phẩm mang nét riêng, có sức cạnh tranh cao. Đáng chú ý, chương trình còn giới thiệu nhiều sản phẩm nông sản chế biến có giá trị gia tăng cao. Từ sen, gừng, atiso đỏ, bưởi và nhiều nguyên liệu bản địa khác mà các DN đã đầu tư công nghệ, cải tiến bao bì, nâng cao chất lượng để tạo nên những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường hiện đại.

Các sản phẩm đặc sản thể hiện thế mạnh về nguồn nguyên liệu, kinh nghiệm chế biến thì nhóm sản phẩm văn hóa lại phản ánh chiều sâu bản sắc của Huế.

Tại chương trình, hình ảnh tà áo dài Huế được giới thiệu thông qua nhiều thiết kế mang vẻ đẹp thanh lịch, tinh tế. Bên cạnh đó là các sản phẩm khăn lụa vẽ tay, hàng thêu thủ công, quà tặng lưu niệm, nhiều mặt hàng thủ công mỹ nghệ được chế tác bởi các nghệ nhân địa phương. Mỗi sản phẩm đều mang theo câu chuyện riêng về một làng nghề, một nét văn hóa, hay một giá trị truyền thống đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Đó có thể là những đường kim mũi chỉ tỉ mỉ trên sản phẩm thêu thủ công, những họa tiết được vẽ bằng tay trên lụa, hay những sản phẩm được tạo nên từ các chất liệu quen thuộc của vùng đất Huế.

Gần đây, Huế đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, xem đây là một trong những động lực mới cho tăng trưởng kinh tế. Việc đưa các sản phẩm văn hóa tham gia chương trình XTTM cho thấy định hướng kết hợp giữa phát triển kinh tế và bảo tồn bản sắc từng bước được hiện thực hóa. Qua mỗi sản phẩm, người tiêu dùng không chỉ mua một món hàng mà còn có cơ hội cảm nhận những giá trị văn hóa, lịch sử và tinh thần của vùng đất Cố đô. Đây chính là yếu tố tạo nên sức hấp dẫn riêng cho thương hiệu Huế.

Trà Cung đình, sản phẩm đặc trưng của xứ Huế

Kết nối truyền thống với chuyển đổi số

Bên cạnh hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, “Huế Thương” năm nay còn mang đến một cách tiếp cận mới trong XTTM thông qua việc kết hợp giữa không gian trải nghiệm trực tiếp và thương mại điện tử.

Trước đây, các chương trình quảng bá sản phẩm chỉ diễn ra theo hình thức truyền thống thì nay môi trường số đang mở ra những cơ hội mới cho DN địa phương. Bên cạnh hoạt động tại 62 Tràng Tiền, chương trình còn tổ chức các phiên livestream bán hàng trên nền tảng TikTok nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng. Đây là xu hướng đang được nhiều địa phương lựa chọn khi hiện nay thương mại điện tử phát triển mạnh.

Theo ông Đặng Hữu Phúc, TUV, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Huế, chương trình “Huế Thương” là một trong những hoạt động XTTM trọng tâm của địa phương năm 2026. Mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc quảng bá sản phẩm mà còn hướng tới quảng bá hình ảnh Huế, hỗ trợ DN mở rộng thị trường, tiếp cận các phương thức kinh doanh hiện đại.

Theo ông Phúc, Hà Nội là thị trường có sức tiêu thụ lớn, có vai trò kết nối quan trọng đối với nhiều hệ thống phân phối trong nước. Việc đưa sản phẩm Huế đến với người tiêu dùng Thủ đô là cơ hội để DN địa phương nâng cao nhận diện thương hiệu, tìm kiếm đối tác, mở rộng mạng lưới tiêu thụ. Việc kết hợp XTTM trực tiếp với các nền tảng số giúp DN tiếp cận khách hàng theo cách nhanh hơn, rộng hơn, hiệu quả hơn. Đây cũng là hướng đi mà ngành công thương địa phương chú trọng nhằm hỗ trợ DN thích ứng với xu thế chuyển đổi số. Không chỉ là một hoạt động quảng bá sản phẩm, “Huế Thương” còn cho thấy nỗ lực của thành phố Huế trong việc đổi mới phương thức XTTM, gắn phát triển kinh tế với quảng bá văn hóa, xây dựng thương hiệu.

“Huế Thương” sẽ góp phần tạo nên một hành trình kết nối giữa sản phẩm, văn hóa và người tiêu dùng. Đó là cơ hội để DN mở rộng thị trường và cũng là dịp để những giá trị đặc sắc của Huế tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trên hành trình hội nhập, phát triển.