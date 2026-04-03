Động lực tăng trưởng thương mại, dịch vụ quý I/2026

Nhu cầu tiêu dùng trong nước tăng là một trong các động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng ngành thương mại, dịch vụ. (Ảnh: HNV)

Theo số liệu thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 3/2026 ước tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung quý I/2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó: doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 13,3% và doanh thu du lịch lữ hành tăng 12,5%.

Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành tháng 3/2026 ước đạt 638,6 nghìn tỷ đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, doanh thu nhóm hàng xăng, dầu tăng 23,3% so với cùng kỳ năm 2025; hàng lương thực, thực phẩm tăng 10,7%; hàng may mặc tăng 9,3%; vật phẩm văn hóa, giáo dục tăng 7,7%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 7,5%; dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 13,9%; du lịch lữ hành tăng 11,5% và các nhóm hàng dịch vụ khác tăng 7,6%.

Tính chung quý I/2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 1.902,8 nghìn tỷ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2025, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 7,0%.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa quý I/2026 ước đạt 1.452,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 76,3% tổng mức và tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống quý I/2026 ước đạt 234,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,4% tổng mức và tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Doanh thu du lịch lữ hành quý I/2026 ước đạt 22,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 1,2% tổng mức và tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2025 do lượng khách du lịch nội địa và khách quốc tế đến Việt Nam tăng cao trong những dịp lễ, Tết chào năm mới.

Doanh thu dịch vụ khác quý I/2026 ước đạt 192,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,1% tổng mức và tăng 8,0% so với cùng kỳ năm 2025.

https://nhandan.vn/dong-luc-tang-truong-thuong-mai-dich-vu-quy-i2026-post953346.html