Đồng hành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Khen thưởng người nộp thuế trong thực hiện nghĩa vụ thuế

Dấu ấn 35 năm

Cách đây 80 năm, cùng với niềm vui giành được độc lập dân tộc và sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 10/9/1945, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp đã thay mặt Chủ tịch Chính phủ lâm thời ký Sắc lệnh số 27 về việc “Lập ra một Sở Thuế quan và thuế gián thu”. Kể từ đó, ngành thuế Nhà nước Việt Nam chính thức ra đời. Ngày 6/8/2010, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1370/QĐ-TTg lấy ngày 10/9 hàng năm là “Ngày Truyền thống của ngành thuế Việt Nam”. Cũng cách đây vừa tròn 35 năm, thực hiện Nghị định 281-HĐBT ngày 7/8/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), hệ thống thuế đi vào hoạt động trong một tổ chức thống nhất. Cùng với cả nước, Thuế thành phố Huế cũng được thành lập và đi vào hoạt động vào ngày 1/10/1990.

Trong buổi đầu thành lập, để bắt nhịp với ngành thuế của cả nước, Thuế thành phố Huế đã chú trọng đến công tác đào tạo, từng bước chuẩn hóa cán bộ, công chức ở các mặt: trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ và tin học. Nhờ không ngừng được tăng cường giáo dục văn hóa, đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, đại đa số công chức trong ngành có lập trường tư tưởng vững vàng, vượt qua cám dỗ của cơ chế thị trường, đoàn kết, thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Hiện, hầu hết cán bộ chủ chốt của đơn vị đều đã qua các lớp bồi dưỡng về chính trị, quản lý nhà nước. Trong đó, 16 cán bộ có trình độ cao cấp chính trị; 134 có trình độ trung cấp lý luận chính trị. Về chuyên môn có 84 công chức có trình độ thạc sĩ, 388 có trình độ đại học.

Khi đất nước bước vào thời kỳ hội nhập, Quốc hội, Chính phủ cũng ban hành nhiều chính sách thuế mới. Cơ quan thuế các cấp đã phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức tuyên truyền có hiệu quả các luật, pháp lệnh về thuế, phí và các văn bản hướng dẫn. Triển khai đồng bộ, toàn diện các chương trình cải cách và hiện đại hóa, đạt hiệu quả cao như: Luật Quản lý thuế, cải cách thủ tục hành chính, xóa bỏ các thủ tục hành chính thuế gây phiền hà, tốn kém cho người nộp thuế và cơ quan thuế. Thực hiện kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, tháo gỡ các khó khăn cho người nộp thuế trong thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Từng bước hiện đại hóa công tác quản lý thuế trên cơ sở xây dựng và triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin. Cơ sở vật chất ngày được đầu tư, nâng cấp từ trụ sở đến các phương tiện và trang thiết bị làm việc...

Cùng với đó, việc đổi mới tổ chức bộ máy luôn được ngành thuế quan tâm sắp xếp, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, Thuế thành phố được cơ cấu với 6 phòng chức năng, văn phòng và 5 thuế cơ sở.

Những năm qua, Thuế thành phố luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách được giao hàng năm, năm sau cao hơn năm trước, góp phần đảm bảo nhu cầu chi ngân sách và đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố. Toàn ngành đã thường xuyên phát động phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, khích lệ, động viên cán bộ, công chức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngành thuế thành phố cũng được Đảng và Nhà nước đánh giá cao bằng nhiều phần thưởng cao quý. Nhiều tập thể, cá nhân được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động; Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND thành phố, Cục Thuế, các cấp, các ngành tặng bằng khen, giấy khen và công nhận danh hiệu thi đua các cấp.

Đổi mới để hỗ trợ tốt nhất cho người nộp thuế

Phát huy kết quả đạt được và phấn đấu hoàn thành chiến lược phát triển ngành thuế đến năm 2030 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của TP trong thời gian tới, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra, Thuế thành phố Huế tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài chính, Cục Thuế, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác thuế. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán giao, góp phần tạo nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Cùng với đó, Thuế thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế, nâng dần tính tuân thủ tự nguyện chấp hành nghĩa vụ của người nộp thuế. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và hiện đại hóa cho cơ quan thuế, chuyển đổi số toàn diện công tác quản lý thuế. Tăng cường công tác tuyên truyền cơ chế chính sách pháp luật thuế để người dân và xã hội hiểu, đồng thuận với công tác thuế, các doanh nghiệp nộp thuế hiểu và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế. Tập trung tuyên truyền, hỗ trợ tháo gỡ những vướng mắc của doanh nghiệp, người nộp thuế trong quá trình hoạt động theo từng loại hình, quy mô doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, chống thất thu ngân sách, thu hồi nợ đọng thuế. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho công chức và người lao động nhằm nâng cao nhận thức chính trị và trách nhiệm trong thực thi công vụ... Tích cực thực hiện sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy ngành thuế tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, xây dựng Đảng và các đoàn thể vững mạnh, xây dựng cơ quan văn hóa. Đổi mới phương pháp làm việc, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, tăng cường công tác kỷ cương kỷ luật đối với cán bộ, xây dựng môi trường làm việc tốt để cán bộ, công chức phát huy hết khả năng, năng lực phục vụ cơ quan, đơn vị, người dân và doanh nghiệp.