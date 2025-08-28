Mỹ chấm dứt vĩnh viễn chính sách miễn thuế đối với bưu kiện giá trị thấp

Nhân viên Bưu điện Mỹ làm việc tại Los Angeles, California. Ảnh tư liệu - minh họa: REUTERS/TTXVN

Quá trình thực thi chính sách mới sẽ đi kèm giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 6 tháng, trong đó, các đơn vị vận chuyển bưu kiện có thể lựa chọn nộp mức thuế cố định từ 80 đến 200 USD cho mỗi bưu kiện, tùy thuộc vào quốc gia xuất xứ.

Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp bãi bỏ thông lệ “de minimis”, vốn cho phép hàng hóa có giá trị dưới 800 USD được miễn thuế kể từ năm 2016.

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) sẽ bắt đầu thu các mức thuế thông thường đối với toàn bộ các lô hàng bưu kiện nhập khẩu từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, bất kể giá trị, kể từ lúc bắt đầu ngày 29/8 theo giờ mùa Hè miền Đông nước Mỹ (EDT).

Thay đổi này có nghĩa là kể từ ngày 29/8, hàng hóa nhập khẩu từ bên ngoài vào Mỹ sẽ bị áp dụng mức thuế riêng theo từng quốc gia và vùng lãnh thổ. Đối với một mặt hàng trị giá 800 USD đến từ một quốc gia có mức thuế suất từ 25% trở lên (như Trung Quốc, Brazil, Ấn Độ, Thụy Sĩ hoặc Canada), chi phí bổ sung có thể lên tới ít nhất 200 USD chỉ để đưa sản phẩm đó vào nước Mỹ.

Theo quy định mới, thư từ và quà tặng cá nhân có giá trị dưới 100 USD vẫn sẽ được miễn thuế.

Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro nhận định việc Tổng thống Donald Trump chấm dứt kẽ hở “de minimis” sẽ cứu hàng nghìn sinh mạng bằng cách hạn chế dòng chảy của ma túy và các mặt hàng cấm nguy hiểm khác, đồng thời đóng góp lên tới 10 tỷ USD mỗi năm vào ngân khố của nước Mỹ.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng sự thay đổi này đã gây chấn động các doanh nghiệp nhỏ và người tiêu dùng, khiến nhiều người lo ngại về tình trạng tồn đọng hàng hóa và chi phí tăng cao. Một số chủ doanh nghiệp đã chia sẻ trên mạng xã hội rằng họ sẽ buộc phải đóng cửa.

Trước đó, đầu năm nay, chính quyền Mỹ đã hủy bỏ chính sách miễn thuế “de minimis” đối với các lô hàng từ Trung Quốc và Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc). Hôm 25/8, Bưu điện Thụy Sĩ và Bưu điện Nhật Bản thông báo sẽ sớm tạm dừng các chuyến hàng đến Mỹ.

Các dịch vụ bưu chính tại Australia, Ấn Độ, New Zealand, Anh và những khu vực khác ở châu Âu cũng tuyên bố sẽ ngừng vận chuyển bưu kiện đến Mỹ trong tuần này. Nhiều dịch vụ bưu chính châu Âu xác nhận đang tạm đình chỉ hoạt động vận chuyển hàng hóa vì không thể đảm bảo hàng hóa sẽ đến Mỹ trước ngày 29/8.