Cục Thuế giới thiệu bộ 3 cuốn Sổ tay điện tử hỗ trợ người nộp thuế

Bộ 3 cuốn Sổ tay điện tử được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ hỏi đáp hữu ích, giúp tra cứu và áp dụng chính sách thuế, áp dụng thủ tục hành chính thuế nhanh chóng.

Cụ thể: Cuốn số 1 là Sổ tay thuế điện tử dành cho chủ doanh nghiệp; cuốn số 2 là Sổ tay thuế điện tử dành cho kế toán trưởng; cuốn số 3 là Sổ tay thuế điện tử dành cho cá nhân kinh doanh.

“Bộ 3 cuốn Sổ tay thuế điện tử được thiết kế dưới dạng điện tử, dễ dàng tra cứu trên nhiều nền tảng; đồng thời, tích hợp liên kết đến văn bản pháp luật, biểu mẫu kê khai, video hướng dẫn; thiết kế trực quan, infographic, giúp dễ tiếp cận ngay cả với người mới bắt đầu”, Trưởng ban Pháp chế (Cục Thuế) Nguyễn Thị Lan Anh cho biết.

Theo bà Nguyễn Thị Lan Anh, bộ 3 cuốn Sổ tay thuế điện tử là bước đi quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa ngành Thuế, thể hiện quyết tâm của cơ quan Thuế trong việc đồng hành, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế; minh bạch, công khai, dễ tiếp cận các chính sách pháp luật thuế; khuyến khích tuân thủ tự nguyện, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, phát triển bền vững.

Với sự ra mắt của 3 cuốn Sổ tay thuế điện tử, ngành Thuế mong muốn và tin tưởng, đây sẽ là cầu nối tri thức thuế đến gần hơn với doanh nghiệp, kế toán trưởng và hộ kinh doanh; đồng thời khẳng định quyết tâm đổi mới, cải cách và hội nhập của ngành Thuế.

“Ba cuốn sổ tay được nghiên cứu xây dựng và phát triển là tâm huyết của đội ngũ cán bộ, công chức làm chuyên môn của các đơn vị trong ngành Thuế với tinh thần quyết tâm phải tạo ra một bộ công cụ đồng bộ nhằm hỗ trợ thiết thực, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, kế toán và cá nhân kinh doanh. Điểm đáng chú ý, bộ 3 cuốn Sổ tay điện tử được tích hợp AI hỗ trợ hỏi đáp hữu ích, giúp tra cứu và áp dụng chính sách thuế, áp dụng thủ tục hành chính thuế nhanh chóng, thuận tiện”, Trưởng ban Pháp chế (Cục Thuế) cho biết

Với mục tiêu đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Quốc gia, ngày 22/12/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Nghị quyết 57).

Nghị quyết 57 nêu rõ: “Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, ngăn chặn nguy cơ tụt hậu, đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới”.

Triển khai tinh thần của Nghị quyết 57; đồng thời với công tác triển khai Chiến lược cải cách hệ thống thuế 2021 - 2030, ngành Thuế đã đưa những mục tiêu phấn đấu mạnh mẽ trong việc hoàn thiện chính sách thuế đồng bộ, công bằng, hiệu quả; xây dựng bộ máy tinh gọn, chuyên nghiệp, đặc biệt là thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện.

Việc triển khai chuyển đổi số đã tạo nên bước chuyển mạnh mẽ cho quản lý thuế. Hóa đơn điện tử được triển khai đồng bộ, thay thế hoàn toàn hóa đơn giấy, hình thành kho dữ liệu lớn (Big Data) thời gian thực giúp quản lý minh bạch, chống gian lận và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp; triển khai các ứng dụng thuế điện tử như eTax Mobile - iCanhan; các Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài, thông tin thương mại điện tử, thông tin hộ, cá nhân kinh doanh trên nền tảng số và thông tin thuế cho doanh nhân.

Bên cạnh đó, theo Cục Thuế, với việc song hành cùng đổi mới công nghệ là đổi mới phương thức quản lý, cơ quan Thuế quyết tâm hỗ trợ từng người nộp thuế theo hướng có trọng điểm, đồng thời mở rộng hỗ trợ người nộp thuế. Cách làm này không chỉ giúp người nộp thuế thực hiện nhanh, chính xác các thủ tục về thuế, mà còn nâng cao kỷ cương, bảo đảm công bằng và minh bạch trong thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế và đối với chính cán bộ, công chức thuế. Điều đó khẳng định khát vọng xây dựng hệ thống thuế Việt Nam ngang tầm với chuẩn mực quốc tế, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững, đồng hành cùng phát triển đất nước.