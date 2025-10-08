Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân bay cao, vươn xa, phát triển đất nước nhanh, bền vững

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt đại diện doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Nguyễn Hòa Bình và Hồ Đức Phớc; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; hàng trăm đại diện doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp.

Phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự hỗ trợ của các doanh nhân luôn đồng hành cùng đất nước, nhân dân trong lúc đang phải chịu thiệt hại vì thiên tai bão lũ.

Thủ tướng nêu rõ, trong không khí hào hùng của những ngày mùa thu lịch sử, cả nước tưng bừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, nhân dịp kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, Thủ tướng rất vui mừng gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trên cả nước để kịp thời ghi nhận, tôn vinh những thành tựu và đóng góp to lớn của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Thủ tướng đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của khối doanh nghiệp, doanh nhân vượt qua những khó khăn, thử thách từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Thủ tướng nêu rõ, càng khó khăn, áp lực thì chúng ta càng nỗ lực, đạt kết quả tháng sau cao hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước, năm sau cao hơn năm trước. Trong nỗ lực của cả hệ thống chính trị có sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp. Chúng ta cũng vui mừng vì đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân ngày càng trưởng thành, lớn mạnh.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng gửi đến toàn thể các đại biểu, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam lời chào trân trọng, lời chúc mừng tốt đẹp nhất; nêu rõ, hội nghị này nhằm ôn lại niềm tự hào để tự tin vươn ra biển lớn, tiến vào lòng đất, bay cao lên trời, không gian vũ trụ vì dư địa phát triển còn rất lớn. Đây là sự nghiệp lớn của Đảng, Nhà nước, và nhân dân, trong đó đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân phải tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong công cuộc này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự Hội nghị gặp mặt đại diện doanh nghiệp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Muốn đạt mục tiêu này, Thủ tướng nhấn mạnh phải tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số, coi đây là những động lực này để vươn xa; nêu rõ, Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới có quy mô, tầm vóc lớn mạnh, tinh thần yêu nước, ý thức tự cường và khát vọng cống hiến.

Chính phủ đang thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Bộ Chính trị, Quốc hội để phát huy hết sự sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp. Đến nay, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đang triển khai kịp thời, có hiệu quả nhiều chính sách về phát triển doanh nghiệp cũng như gấp rút sửa đổi, bổ sung pháp luật liên quan đầu tư, kinh doanh để nỗ lực biến thể chế từ “điểm nghẽn của điểm nghẽn” thành lợi thế cạnh tranh.

Thủ tướng nhấn mạnh năm 2025 là năm cuối của nhiệm kỳ, cũng là năm có những thay đổi lớn của quốc gia, dân tộc khi thực hiện cuộc cách mạng về công tác sắp xếp, tổ chức, tinh gọn bộ máy Nhà nước; thay đổi địa giới hành chính cấp tỉnh và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển đổi trạng thái từ nền hành chính nặng về quản lý sang kiến tạo phát triển và chủ động phục vụ người dân, doanh nghiệp…

Cả nước đang chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIV của Đảng với khí thế sôi nổi, động lực phát triển mới của dân tộc, do đó, Thủ tướng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp cùng tạo nên khí thế mới, động lực mới, góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng. Thủ tướng mong đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân luôn đứng vững trên đôi chân của mình, phát triển bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Nhấn mạnh để tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng kinh tế như mục tiêu 8,3-8,5% năm nay, làm tiền đề đạt tăng trưởng 2 con số những năm tới, Thủ tướng mong cộng đồng doanh nghiệp phải nỗ lực phấn đấu tăng trưởng ở mức cao để cùng đất nước đi lên, cùng phát triển, cùng hưởng thụ thành quả, để người dân được hưởng ấm no, hạnh phúc thực sự; mong cộng đồng doanh nghiệp chia sẻ tư duy, tầm nhìn hành động, góp ý cho Chính phủ những vấn đề còn vướng mắc, chưa làm được với tinh thần doanh nhân là chiến sĩ thì phải tích cực xông pha mặt trận kinh tế, “đâu cần, đâu khó có doanh nhân", cùng đất nước “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể”; doanh nhân phải dậy sóng vươn lên cùng đất nước, dân tộc, mang lại ấm no, hạnh phúc cho doanh nghiệp, góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đất nước.

Theo Bộ Tài chính, Nghị quyết số 68-NQ/TW được ban hành tháng 5/2025 đã bước đầu phát huy tác dụng, tác động tích cực tới tình hình gia nhập thị trường và hoạt động của doanh nghiệp. Từ tháng 5/2025 đến nay, bình quân mỗi tháng có gần 19.000 doanh nghiệp thành lập mới (trong đó tháng 6 đạt mốc kỷ lục với hơn 24.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới), tăng gần 48% so bình quân 5 tháng đầu năm (12.907 doanh nghiệp/tháng).

Tính đến ngày 5/10/2025, toàn quốc có khoảng 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động. Trong 9 tháng năm 2025, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường đạt 231.337 doanh nghiệp, tăng 26,41% so cùng kỳ năm 2024 và gấp gần 1,2 lần mức bình quân doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường giai đoạn 2020-2024 (199.697 doanh nghiệp).

Riêng trong quý III/2025, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường là 97.347 doanh nghiệp, tăng khoảng hơn 54% so cùng kỳ năm 2024. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng ở cả 17/17 lĩnh vực. Số liệu trên cho thấy, nhờ những chủ trương, chính sách hiệu quả của Đảng và Nhà nước, môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam ngày càng được cải thiện, niềm tin của các doanh nghiệp được củng cố.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cải thiện đáng kể từ năm 2024: số liệu thống kê của Bộ Tài chính cho thấy, sau giai đoạn khó khăn năm 2022-2023, từ năm 2024, khu vực doanh nghiệp đã phục hồi và tăng trưởng trở lại với tổng mức doanh thu thuần đạt hơn 36,4 triệu tỷ đồng (tăng 134,4% so năm 2023) và tổng lợi nhuận thuần đạt hơn 1,68 triệu tỷ đồng (tăng 177,4% so năm 2023).

Các đại biểu doanh nghiệp, doanh nhân tham dự hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Năm 2024, ghi nhận số doanh nghiệp kinh doanh có lãi đạt 358.442 so 248.518 (2020), với tốc độ tăng trung bình 10.5%/năm. Tỷ lệ doanh nghiệp có lãi so tổng số doanh nghiệp cũng cải thiện từ 33,26% (năm 2020) lên 37,52% (năm 2024), cho thấy sự phục hồi và tăng trưởng lợi nhuận. Ngược lại, tỷ lệ lỗ giảm nhẹ từ 53,79% xuống 49,83%.

Khu vực doanh nghiệp Nhà nước và kinh tế tư nhân đều duy trì mức đóng góp tốt cho ngân sách: Theo ước tính của Cục Thuế (Bộ Tài chính), tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 9/2025 ước đạt 181,1 nghìn tỷ đồng, lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 9 tháng năm 2025 đạt gần 1.926 nghìn tỷ đồng, bằng 97,9% dự toán năm và tăng 30,5% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt gần 153 nghìn tỷ đồng, đạt 82,1% so kế hoạch, tăng 111,1% so cùng kỳ 2024; thu từ khu vực kinh tế tư nhân đạt hơn 338 nghìn tỷ đồng, đạt 91,4% kế hoạch, tăng 121,2%.

Kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp do Bộ Tài chính làm đại diện chủ sở hữu cho thấy các doanh nghiệp đã chủ động, nỗ lực ổn định hoạt động và bảo đảm nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước. Trong 8 tháng năm 2025, về tình hình tài chính hợp nhất (Công ty mẹ-Công ty con), tổng doanh thu ước đạt 1,478 triệu tỷ đồng (đạt 66,9% kế hoạch), lợi nhuận trước thuế ước đạt 111,57 nghìn tỷ đồng (đạt 85,41% kế hoạch), nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 140,789 nghìn tỷ đồng (đạt 78,85% kế hoạch).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đối với khu vực hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh: Từ đầu năm 2025, công tác quản lý hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã được đổi mới một cách toàn diện trong toàn ngành thuế. Nhờ đó, tổng thu ngân sách Nhà nước từ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh 7 tháng năm 2025 ước đạt gần 20 nghìn tỷ đồng. Đồng thời, đã có gần 18.400 hộ kinh doanh nộp thuế khoán chuyển sang nộp thuế theo phương pháp kê khai lũy kế 8 tháng đầu năm 2025, đã có khoảng gần 2.250 hộ kinh doanh chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp...

Sau khi nghe các ý kiến tham luận, kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động nhắc lại, cách đây tròn 80 năm, ngày 13/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư tới giới công thương, khẳng định vai trò trọng yếu của doanh giới trong kiến thiết quốc gia và kêu gọi “đoàn kết-thương yêu-giúp đỡ”. Chúng ta tự hào trong suốt 80 qua, doanh nghiệp, doanh nhân luôn thể hiện tốt tinh thần này.

Thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng chúc mừng và đánh giá cao sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Nêu rõ, thời gian qua, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, tạo ra nhiều khó khăn, thách thức mới, do đó, Thủ tướng mong các doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng đất nước, dân tộc, phát triển nhanh và bền vững. Chính phủ cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân trên tinh thần kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng bày tỏ “5 mong muốn” đối với doanh nghiệp, doanh nhân: một lòng theo Đảng; nêu cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết trong cộng đồng doanh nhân, đoàn kết trong nhân dân, đoàn kết quốc tế; kết hợp sức mạnh của các doanh nghiệp, doanh nhân thành sức mạnh của dân tộc, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại, sức mạnh của bên trong với bên ngoài để phát triển đất nước; doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng dân tộc, cùng với Đảng kiên định độc lập dân tộc đi lên chủ nghĩa xã hội, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân; doanh nghiệp, doanh nhân cùng với nhân dân tạo sức mạnh tổng hợp, nhân dân làm nên lịch sử trong đó có doanh nhân.

Đồng thời, Thủ tướng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện “3 tiên phong”: Tiên phong gương mẫu đi đầu trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trong đó, tiến thẳng vào khoa học công nghệ lõi, tạo phong trào, xu thế đổi mới sáng tạo toàn dân, chuyển đổi số góp phần xây dựng quốc gia số. Tiên phong gương mẫu đi đầu trong sản xuất, kinh doanh đúng pháp luật, góp phần đắc lực, hiệu quả xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Tiên phong đi đầu trong hiện thức hoá Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị để thành phần kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất trong nền kinh tế, góp phần xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự làm chủ của nhân dân.

Thủ tướng tin tưởng với 3 tiên phong này, Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân cùng nhau bay cao, vươn xa để đất nước phát triển nhanh và bền vững, bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc. Hoan nghênh các ý kiến đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tại hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ từng bước hiện thực hoá bằng thể chế với tinh thần “3 thông”: thể chế thông thoáng; hạ tầng thông suốt; quản trị thông minh

Tại hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng 3 tập thể. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng 5 tập thể; Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 8 tập thể.