Doanh nhân trẻ Huế kết nối và sẻ chia

Đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tặng hoa chúc mừng Hội Doanh nhân trẻ thành phố nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

Tham dự có các đồng chí: Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Nguyễn Quang Tuấn, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Hoàng Hải Minh, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Phan Quý Phương, UVTV Thành ủy, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố; Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các hội, hiệp hội doanh nghiệp và đông đảo hội viên Hội Doanh nhân trẻ thành phố.

Với thông điệp “Hội tụ bản sắc, Kết nối thịnh vượng”, chương trình tạo cơ hội để cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và tăng cường liên kết trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong bối cảnh công nghệ, trí tuệ nhân tạo và các mô hình kinh tế mới đang làm thay đổi phương thức sản xuất, quản lý, cộng đồng doanh nhân trẻ Huế đứng trước yêu cầu không ngừng đổi mới, thích ứng và nâng cao năng lực cạnh tranh. Phía sau những thành quả kinh doanh là nỗ lực bền bỉ của đội ngũ doanh nhân trong việc duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động và thực hiện trách nhiệm với xã hội.

Trao bằng khen của Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác Hội và phong trào Doanh nhân trẻ năm 2026.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, cộng đồng doanh nhân trẻ Huế còn tích cực tham gia công tác an sinh xã hội.

Trong hai năm qua, Hội đã hỗ trợ xây mới 12 căn nhà và sửa chữa 6 căn nhà cho các gia đình khó khăn; đồng thời triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân vùng thiên tai, chăm lo trẻ em và tri ân các gia đình chính sách.

Tiếp nối những hoạt động này, một trong những điểm nhấn của chương trình là đấu giá thiện nguyện “Viên ngói an cư”, nhằm huy động nguồn lực hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm của doanh nhân đối với cộng đồng.

Dịp này, Ban Tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong sản xuất, kinh doanh, công tác hội và hoạt động vì cộng đồng; đồng thời tri ân các đơn vị, doanh nghiệp đã đồng hành cùng hội trong thời gian qua.