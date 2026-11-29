Toàn cảnh lễ ra mắt Mạng lưới chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Tham dự, có Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng, Tham tán Công sứ Hoàng Diễm Hạnh, cùng đông đảo giảng viên, chuyên gia, bác sĩ, du học sinh Việt Nam đang công tác, theo học tại Viện Công nghệ châu Á (AIT), các trường đại học, bệnh viện tại Thái Lan.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Phạm Việt Hùng đánh giá các hoạt động kết nối thời gian qua góp phần phát huy nguồn lực trí thức Việt Nam tại Thái Lan, đóng góp cho sự phát triển của đất nước và thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. Thông qua các hoạt động này, nhiều ý kiến thiết thực đã được đề xuất, từ hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ nghiên cứu sinh… Việc ra mắt Mạng lưới chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Thái Lan là bước tiếp nối những trao đổi, với mong muốn chuyển từ những ý tưởng và kết nối ban đầu sang các hoạt động cụ thể, thường xuyên và có kết quả

Đại sứ Phạm Việt Hùng nhận định, đội ngũ chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Thái Lan có tiềm năng cả về chất lượng chuyên môn và sự đa dạng ngành nghề. Đại sứ khẳng định, Mạng lưới chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Thái Lan hoan nghênh rộng rãi các chuyên gia, trí thức, giảng viên, nghiên cứu sinh, sinh viên… tham gia. Đại sứ cho rằng, Mạng lưới chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Thái Lan cần mang lại giá trị cho chính các thành viên, từ đó tạo ra những giá trị cho cộng đồng, cho sự phát triển của Việt Nam và quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước. Đại sứ khẳng định, Đại sứ quán mong muốn đóng vai trò cầu nối, hỗ trợ và đồng hành cùng Mạng lưới chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Thái Lan trong giai đoạn mới ra mắt, cũng như trong tiến trình phát triển sau này.

Ban Điều phối Mạng lưới chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Thái Lan gồm Tham tán Công sứ Hoàng Diễm Hạnh là Trưởng ban, cùng cán bộ phụ trách cộng đồng của Đại sứ quán, đại diện Văn phòng Khoa học Công nghệ, Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan và đại diện chuyên gia, trí thức.

Tham tán Công sứ Hoàng Diễm Hạnh trao đổi về lộ trình hoạt động của mạng lưới trong thời gian tới, nhấn mạnh cần các sản phẩm thực tế với sự tham gia, đóng góp ý kiến từ các thành viên. Theo Tham tán Công sứ Hoàng Diễm Hạnh, Ban Điều phối nhận thức rõ được khối lượng công việc lớn sắp tới; cho biết sẽ triển khai từng bước và có sự phân chia cụ thể; mong muốn nhận được sự chung tay, hỗ trợ của các thành viên để từng bước hiện thực hóa các mục tiêu ngắn hạn cũng như dài hạn đã đề ra.

Tại sự kiện, các đại biểu trao đổi về quy chế và phương thức hoạt động của Mạng lưới chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Thái Lan, trong đó nhấn mạnh sự điều phối, duy trì hoạt động thường xuyên, vừa bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp điều kiện công tác của các thành viên. Về khả năng đóng góp của Mạng lưới chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Thái Lan vào những lĩnh vực Việt Nam quan tâm, các đại biểu thảo luận về thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực, như chuyển giao công nghệ, nông nghiệp, môi trường, y tế… Về chương trình hoạt động trong năm 2027, các đại biểu đề xuất xây dựng cơ sở thông tin về chuyên môn, thế mạnh và nhu cầu hợp tác của các thành viên, qua đó giúp việc kết nối thuận lợi hơn.

Các đại biểu cũng trao đổi về việc tổ chức các hội thảo trực tuyến, chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn nghiên cứu, định hướng nghề nghiệp cho nghiên cứu sinh, sinh viên Việt Nam tại Thái Lan…

Việc ra mắt Mạng lưới chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Thái Lan diễn ra trong bối cảnh Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó nhấn mạnh yêu cầu xây dựng hệ sinh thái kết nối bền vững các nguồn lực trí thức, chuyên gia, nhà khoa học và thế hệ trẻ người Việt Nam trên toàn cầu.

Mạng lưới tại Thái Lan được kỳ vọng góp phần cụ thể hóa định hướng này, tạo cầu nối giữa đội ngũ trí thức Việt Nam đang học tập, nghiên cứu và làm việc tại nước sở tại với các cơ quan, tổ chức, trường đại học trong nước, qua đó phát huy hiệu quả nguồn lực tri thức phục vụ sự phát triển của đất nước.

Một đặc điểm đáng chú ý của mạng lưới là lực lượng trí thức Việt Nam là kiều bào định cư lâu năm tại Thái Lan hiện chưa đông đảo. Thành phần chủ yếu của mạng lưới là những người Việt Nam đang giảng dạy, nghiên cứu tại AIT và các trường đại học, cùng các học viên cao học, nghiên cứu sinh và du học sinh đang tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu. Đây là đội ngũ trẻ, có trình độ chuyên môn, được tiếp cận môi trường học thuật quốc tế và có nhiều cơ hội tham gia các hoạt động nghiên cứu, hợp tác đa ngành.

Việc kết nối lực lượng này có ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện để các thành viên trao đổi kinh nghiệm học tập, nghiên cứu, chia sẻ thông tin chuyên môn và hỗ trợ nhau trong quá trình phát triển nghề nghiệp. Mạng lưới cũng được kỳ vọng trở thành nơi tập hợp những ý tưởng, sáng kiến và đề xuất hợp tác có khả năng đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam.

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Thái Lan ngày càng phát triển sâu rộng, hợp tác giáo dục, khoa học-công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tiếp tục là những lĩnh vực có nhiều tiềm năng.

Các giảng viên, nhà nghiên cứu và du học sinh Việt Nam tại Thái Lan có điều kiện tiếp cận những phương pháp đào tạo, nghiên cứu tiên tiến, đồng thời xây dựng các mối quan hệ học thuật với chuyên gia và cơ sở giáo dục quốc tế. Những kinh nghiệm và kiến thức tích lũy được có thể trở thành nguồn lực quý báu khi các thành viên trở về Việt Nam hoặc tiếp tục tham gia các hoạt động hợp tác với trong nước.

Thông qua mạng lưới, các thành viên có thể thúc đẩy trao đổi chuyên gia, kết nối các trường đại học, tổ chức nghiên cứu, triển khai những chương trình hợp tác phù hợp nhu cầu thực tiễn. Sự tham gia của các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực cũng góp phần mở rộng phạm vi kết nối, hướng tới một cộng đồng trí thức đa ngành, có khả năng hỗ trợ lẫn nhau.

Sự ra mắt Mạng lưới chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Thái Lan không chỉ đánh dấu bước khởi đầu cho hoạt động kết nối cộng đồng trí thức Việt Nam ở nước sở tại, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự gắn bó của những người Việt Nam xa quê đối với đất nước. Phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và các mối liên kết quốc tế, mạng lưới được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối hiệu quả giữa trí thức Việt Nam tại Thái Lan với các cơ quan, tổ chức, trường đại học trong nước, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

https://nhandan.vn/ket-noi-va-phat-huy-nguon-luc-tri-thuc-viet-nam-tai-thai-lan-post1006183.html